LG G2 OLED evo Gallery Edition TV è in vendita: costa quanto una macchina

La buona notizia, per gli amanti dell’home theatre e delle Smart TV top di gamma premium, è che è arrivato, almeno sul mercato americano. La brutta notizia, invece, è che costa venticinquemila dollari. Di cosa stiamo parlando? Dell’ultimo gioiello tech di LG, la gigantesca Smart TV LG OLED97G2, cioè la G2 OLED evo Gallery Edition da 97 pollici. Il nuovo modello, il più grande della gamma, è arrivato sul mercato statunitense e, a breve, potrebbe arrivare anche in Europa.

LG OLED97G2: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED97G2 ha un enorme pannello OLED evo da 97 pollici (215×122 centimetri, per un peso di 56 chili stand escluso), che racchiude al suo interno il meglio della tecnologia LG in fatto di televisori. La risoluzione è la 4K, mentre il refresh rate è di 120 Hz.

Come ogni schermo OLED, le caratteristiche principali sono i colori vividi e il nero assoluto, ottenuto spegnendo del tutto i pixel (cosa che sugli LCD non si può fare). Dove gli OLED peccano, invece, di solito è la luminosità di picco ma, in questo caso, si raggiunge un ottimo valore: 1.000 nit. La Smart TV LG OLED97G2, quindi, si vede più che bene anche nelle stanze luminose e in pieno giorno.

Il chip dedicato agli algoritmi di miglioramento delle immagini è l’ultimo di casa LG: l’Alpha9 Gen 5 4K. Si occupa sia dell’upscaling, cioè di portare alla risoluzione 4K i contenuti a risoluzione inferiore (la maggior parte), sia di elaborare le informazioni dei formati con cui la TV è compatibile: Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HLG. Non manca poi il Filmmaker Mode, né il Dynamic Tone Mapping Pro (per mostrare colori sempre accurati e mai "sparati").

L’altissima qualità dello schermo, le grandi dimensioni e il refresh da 120 Hz rendono LG OLED97G2 un sogno anche per i gamer. A loro questo modello offre la compatibilità con AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync e VRR, per gestire al meglio il refresh variabile, un tempo di risposta inferiore a 1 millisecondo e le funzioni proprietarie del Game Optimizer.

Un modello di altissima gamma, come questo, non poteva che avere un ottimo audio: si tratta di un impianto ben più raffinato del normale, un sistema audio a 4.2 canali con una potenza complessiva di 60 watt e compatibilità con le tracce Dolby Atmos.

Per collegare un eventuale impianto audio esterno, però, c’è l’imbarazzo della scelta: si va dal Bluetooth 5.0 all’HDMI (4 porte, tutte 2.1 con 4K pass-through, di cui una con eARC). Non mancano, poi, la porta Ethernet, il WiFi 6, 3 porte USB, un’uscita audio digitale ottica.

La parte smart è gestita dall’ormai famoso sistema operativo LG WebOS, robusto e con una ottima lista di app disponibili. Ci sono tutte le principali app di streaming: Netflix, Prime Video, Disney+, HBOMax, Apple TV+ e molte altre.

LG OLED97G2: prezzo e disponibilità

La Smart TV LG OLED97G2, come è facile intuire, ha solo un difetto: il prezzo. Un dispositivo di altissimo livello come questo, d’altronde, non può che costare molto ma, nel caso specifico, il prezzo è veramente elevato: 24.999 dollari (prezzo suggerito).

Al momento il prodotto è disponibile solo sul sito americano di LG e presso alcuni distributori locali, ma è quasi certo che arriverà anche in Europa, magari entro Natale affinché qualche fortunato possa farsi un gran bel regalo.

Nel frattempo, per chi si accontenta di diagonali inferiori ma non vuole rinunciare alla qualità, ricordiamo che sul mercato italiano sono già disponibili i modelli da 55, 65 e 77 pollici della stessa serie LG OLED evo G2 Gallery Edition del 2022.

LG OLED55G26LA – Smart TV 4K 55 pollici – TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022

LG OLED65G26LA – Smart TV 4K 65 pollici – TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022

LG OLED77G26LA – Smart TV 4K 77 pollici – TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022