LG, la lavatrice top a meno di metà prezzo: minimo storico

Non tutte le lavatrici sono uguali. Oramai anche in questa specifica categoria di prodotti sono arrivati i dispositivi che sfruttano al meglio le innovazioni tecnologiche. Stiamo parlando dell’intelligenza artificiale e della possibilità di gestire da remoto la lavatrice tramite l’app dello smartphone. Un esempio è la lavatrice LG F4WV710S2EA, un modello premium realizzato tenendo conto delle nuove esigenze delle famiglie italiane. Una lavatrice che non solo puoi controllare da remoto, ma che offre anche una serie di modalità di utilizzo che limitano al minimo lo spreco d’energia, di acqua e di detersivo. Il tutto grazie alla tecnologia AI DD che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare i lavaggi.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Oggi parliamo di questa lavatrice non solo per le sue tecnologie innovative, ma anche per il prezzo. Su Amazon, infatti, la troviamo con uno sconto eccezionale del 52% che ce la fa pagare meno della metà e permette di risparmiare più di 750€ sul prezzo di listino. Un prezzo veramente eccezionale che la fa scendere al minimo storico e al prezzo più basso di tutto il web. Il costo resta abbastanza elevato, ma abbiamo di fronte una lavatrice con pochi eguali e con tecnologie avanzatissime. E che rispetto a tanti altri modelli consuma anche meno energia e dosa al meglio il detersivo per non sprecarlo. Insomma, una lavatrice da avere assolutamente nella propria abitazione.

Lavatrice LG

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Lavatrice LG F4WV710S2EA: le caratteristiche e le funzionalità

Per diventare la lavatrice più venduta negli ultimi giorni su Amazon bisogna avere delle caratteristiche ben precise e che ritroviamo in questo modello LG. Stiamo parlando di una lavatrice davvero unica, con tecnologie all’avanguardia e dimensioni piuttosto contenute. Nonostante questo ha un cestello con capienza massima da 10,5Kg, quindi potrai lavare vestiti per tutta la famiglia in poco tempo.

Molto interessante, soprattutto in questo periodo, è anche la classe di efficienza energetica A, grazie alla tecnologia TurboWash che abbatte i consumi e i tempi di lavaggio. Con TurboWash hai un pulito eccellente in soli 39 minuti grazie a getti multi-direzionali che lavano i tuoi capi più velocemente. La tecnologia LG Steam, invece, è pensata per coloro che soffrono di allergia: elimina il 99,9% degli allergeni e avrai abiti sempre pulitissimi.

Il vero punto forte della lavatrice, però, è la presenza dell’intelligenza artificiale. Il sistema AI DD permette di lavare intelligentemente i propri capi, con un 18% in più di cura sui tessuti. L’intelligenza artificiale valuta il peso del lavaggio, identifica la tipologia di tessuto e scegli autonomamente i movimenti ottimali durante il lavaggio. In questo modo i tessuti saranno sempre perfetti e non sprecherai acqua e detersivo. A proposito di detersivo, grazie al sistema ezDispense eviti sprechi inutili grazie alla funzione di autodosaggio.

Oltre a tutte le tecnologie e le modalità che abbiamo appena elencato, la lavatrice LG è anche smart. Puoi collegarla allo smartphone e controllare da remoto il bucato, oppure scaricare nuovi cicli di lavaggio. Puoi anche gestirla tramite il Google Home.

Lavatrice LG AI DD™ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta eccezionale per questa lavatrice LG top di gamma. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a 725€. Il risparmio totale supera i 750€ e si tratta del prezzo più basso che puoi trovare sul web, con in più le garanzie assicurate dal sito di e-commerce. C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero: 12 rate da 60,42€ al mese. La consegna viene effettuata direttamente nella vostra abitazione e c’è anche il ritiro dell’usato gratuito. Amazon offre anche la possibilità di estendere la garanzia per altri due o tre anni. Una promo stellare da non farsi scappare.

Lavatrice LG

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram