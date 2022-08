LG migliora le sue cuffiette Tone Free: arrivano a fine mese

Chiuso il dipartimento smartphone, LG ha focalizzato i propri sforzi su altri settori dell’elettronica di consumo, in primis sulle TV. Un altro ramo, spesso sottovalutato ma molto interessante dell’azienda, è quello relativo all’audio, dal momento che LG è in grado di produrre e offrire cuffiette molto interessanti, dotate di un design abbastanza piacevole e specifiche di tutto rispetto.

Il colosso sudcoreano ha appena annunciato la nuova gamma di auricolari true wireless LG Tone Free, con cui l’azienda vuole mettere a disposizione dell’utente la migliore esperienza sonora con tecnologie audio avanzate, design ottimizzato per indossarle e tante nuove funzionalità: con questi prodotti, LG vuole dimostrare il proprio impegno profuso nell’innovazione mirata a soddisfare le esigenze degli utenti, visto e considerato che le cuffie sono pensate per potere essere indossate tutti i giorni, anche per parecchie ore, nella vita movimentata di oggi e, addirittura, arrivano in versione ergonomica per coloro che svolgono molta attività fisica.

LG Tone Free T90: il modello di punta

Il colosso sudcoreano LG ha presentato la nuova gamma di cuffie true wireless della serie Tone Free con cui vuole migliorare quanto offerto dalla generazione attuale (modello FP9), andando ad ottimizzare il design e la qualità audio generale.

Le nuove LG Tone Free T90 (in foto) sono il modello top di gamma e offrono bassi più corposi e di maggiore qualità grazie ai driver (dinamici) più grandi e all’introduzione del grafene tra i materiali utilizzati, per ridurre le vibrazioni e bilanciare ulteriormente il suono. Per la prima volta su degli auricolari wireless arriva la tecnologia di rilevamento del movimento della testa per ricalibrare costantemente il suono mentre la testa stessa si muove (Dolby Head Tracking).

Tra le altre tecnologie, rientrano la Meridian Headphone Spazial Processing (per offrire audio pieno e naturale), la Dolby Atmos, la Snapdragon Sound Technology Suite (per risultati simili alle cuffie cablate) e la cancellazione attiva del rumore, ulteriormente ottimizzata dall’algoritmo Double Step ANC, che aumenta la frequenza di campionamento per filtrare meglio i rumori esterni, e dal Real Time ANC Optimizer che regola in tempo reale la cancellazione del rumore.

Le T90 sono state ottimizzate e migliorate anche lato indossabilità, grazie alla collaborazione con il Postech Ergonomic Design Technology Lab, per garantire un maggiore comfort anche nelle lunghe sessioni di ascolto. Le cuffie, infine, presentano la funzione di igienizzazione implementata all’interno della custodia di ricarica, migliorata rispetto a quella già presente nelle precedenti FP9 e che ora è in grado di sterilizzare l’intero dispositivo.

Per quanto concerne il resto delle specifiche, le nuove LG Tone Free T90 offrono 3 microfoni più una VPU, sono certificate IPX4 e garantiscono un’autonomia di 9 ore alle quali si aggiungono le 20 ulteriori garantite dalla custodia, che si ricarica in un’ora e diventa un trasmettitore bluetooth se collegata ad un altro dispositivo.

LG Tone Free T60, TF7 e TF8

Oltre al modello T90, LG ha presentato anche i modelli T60, TF7 e TF8: il primo è una proposta leggermente più economica ma della stessa linea delle T90; gli ultimi due modelli, invece, rappresentano i primi esponenti della nuova gamma Tone Free Fit di LG, degli auricolari pensati per coloro che svolgono attività fisica e che quindi, grazie alla tecnologia SwivelGrip riescono a rimanere fermi all’interno dell’orecchio.

Le T60 mantengono molte delle specifiche delle T90: troviamo anche in questo caso i driver dinamici, l’utilizzo del grafene, tre microfoni, l’algoritmo Double Step ANC, la funzione di igienizzazione e la certificazione IPX4. Lato autonomia, invece, si passa a 30 ore totali (9 dalle cuffie e 21 aggiuntive dalla custodia)

I due modelli votati al fitness, TF7 e TF8, mantengono tre microfoni, la cancellazione attiva del rumore e la tecnologia per igienizzazione e sterilizzazione del prodotto. Lato autonomia, arriviamo a 30 ore come sulle T60 (10 dalle cuffie e 20 dalla custodia). Si guadagna, invece, la certificazione IP67.

Stando a quanto afferma LG, le nuove cuffie arriveranno su vari mercati alla fine del mese di agosto ma non sono stati diffusi i prezzi di vendita di nessuno dei prodotti presentati.