LG NanoCell: la Smart TV 55 pollici è a 400 euro in meno

I produttori di Smart TV non sono tutti uguali: in questo mercato ci sono nomi che contano più degli altri. Uno di questi nomi è senza dubbio LG: il colosso coreano è, insieme alla connazionale Samsung, uno dei produttori più apprezzati per la qualità delle sue Smart TV che, però, purtroppo costano un bel po’.

Le offerte Amazon, però, riservano splendide sorprese come quella attuale: lo Smart TV LG NanoCell 55NANO806PA da 55 pollici in fortissimo sconto. Arrivato sul mercato circa un anno fa, nelle diagonali da 50, 55, 65 e 75 pollici, questo televisore si è subito distinto per la sua qualità. I modelli da 50 e 55 pollici sono stati quelli più apprezzati, sia per il prezzo inferiore che per la maggiore facilità di sistemazione in un gran numero di salotti e, perché no, anche in molte camere da letto. LG NanoCell 55NANO806PA da 55 pollici è ora di nuovo in offerta e chi non lo ha ancora comprato sarà certamente invitato a farlo dall’incredibile sconto che sfiora di pochi centesimi i 400 euro.

LG 55NANO806PA: caratteristiche tecniche

Come ogni Smart TV di tipo NanoCell, anche LG 55NANO806PA ha un pannello LCD (in questo caso 4K e 60 Hz) di alta qualità abbinato ad uno strato di “nanocellule" (dalle quali deriva il nome) che servono a filtrare i colori primari senza ridurre la luminosità dello schermo. Il risultato è quindi un’immagine dai colori vividi e altamente luminosa.

Grazie al processore a quattro core, poi, la LG NanoCell 55NANO806PA migliora ulteriormente la qualità delle immagini e applica la gamma dinamica dell’HDR 10 Pro, HDR e HLG. Elabora anche il tone mapping dinamico e, soprattutto, gestisce il FilmMaker Mode, cioè la modalità di visualizzazione dell’immagine voluta dal regista, non dalla TV.

La parte audio è composta da due speaker da 10W ciascuno, per un totale di 20 watt stereo 2.0, una configurazione comune alla maggior parte delle Smart TV moderne.

Il sistema operativo che gestisce tutta la parte smart di LG NanoCell 55NANO806PA è webOS ed è sviluppato in casa dalla stessa LG. E’ uno dei sistemi operativi più apprezzati e diffusi sulle Smart TV (è concesso in licenza anche ad altri produttori) e per questo motivo sono già disponibili tutte le app di streaming per webOS.

Su LG NanoCell 55NANO806PA non manca, poi, la compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e c’è quindi la possibilità di comandare il dispositivo con la voce. Infine, sono presenti sia il sintonizzatore per il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2, sia quello per il digitale satellitare DVB-S2. Nessun problema, quindi, con lo switch off.

LG NanoCell 55NANO806PA: l’offerta Amazon

La Smart TV LG NanoCell 55NANO806PA 4K da 55 pollici ha un prezzo di listino di 1.029 euro. Un prezzo che, decisamente, non è alla portata di tutti ma, allo stesso tempo, è giustificato dalla qualità costruttiva, dal prestigio e dall’affidabilità del marchio LG e dalla tecnologia NanoCell.

In ogni caso, scordatevi quel prezzo e tirate un sospiro di sollievo: LG NanoCell 55NANO806PA è in offerta su Amazon al prezzo di 629 euro (-399,10 euro, -39%). Non solo è quasi il minimo storico, ma il prodotto è anche venduto e spedito da Amazon.

LG NanoCell – Smart TV 55 pollici