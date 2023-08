Fonte foto: LG

Si chiama LG Signature OLED M 97M3 e, per molti, sarà la Smart TV dei sogni. Stiamo parlando dell’ultimo modello lanciato da LG in Corea del Sud e che, adesso, si avvia a prendere la strada dei mercati internazionali. La vedremo anche in Europa e in Italia, budget permettendo, perché questa TV avrà un prezzo davvero elevato a fronte, però, di caratteristiche tecniche eccellenti.

LG OLED M 97M3: caratteristiche tecniche

LG OLED M 97M3 è una Smart TV con pannello OLED, da 97 pollici (diagonale da 245 centimetri), risoluzione 4K, refresh a 120 Hz e compatibilità con tutti i principali formati HDR.

E già questo basterebbe per mandare in paradiso milioni di appassionati di TV premium (anzi, “ultra-large premium“, come dice LG con orgoglio) nel mondo. Ma c’è anche di più, molto di più: questa Smart TV, infatti, è wireless e non c’è nessun cavo da agganciare nella sua parte posteriore, a parte quello dell’alimentazione.

Zero Connect Box

Se la Smart TV LG OLED M 97M3 è wireless è grazie allo Zero Connect Box, un dispositivo di piccole dimensioni (23x23x12 centimetri, sembra un mini PC) che contiene al suo interno tutta l’elettronica necessaria a decodificare il segnale audio-video e a inviarlo, via radio, allo schermo vero e proprio.

La trasmissione avviene tramite uno standard proprietario di LG, che secondo il gigante coreano è 3 volte più veloce del WiFi 6E. Nessun rallentamento e bassissima latenza, quindi, nella trasmissione di film, serie TV, partite e videogiochi.

Le connessioni degli altri dispositivi, dal telecomando ad una eventuale console o soundbar, avvengono quindi con il box e non con lo schermo. Ciò vuol dire massima libertà di posizionamento del box rispetto alla TV, estrema pulizia nel cablaggio dello schermo e un eccellente design complessivo.

Le connessioni disponibili complete: 3 porte HDMI 2.1, 2 porte USB 2.0, la classica porta Ethernet per collegare il router via cavo, l’uscita ottica digitale SPDIF e poi le connessioni wireless WiFi 6E e Bluetooth 5.0.

Il cuore dello Zero Connect Box, e quindi anche della Smart TV LG OLED M 97M3, è il chip LG AI Alpha 9 di sesta generazione, che elabora gli algoritmi AI Quality Pro, fa l’upscaling dei contenuti di risoluzione inferiore a 4K, decodifica i formati Dolby Vision, HDR10 e HLG.

Il sistema operativo è l’affidabile LG webOS 23, per il quale sono disponibili tutte le principali app di streaming (e non solo).

Da notare, infine, che l’impianto audio è molto potente (60W, in configurazione 4.2) ma non è all’interno del box: è integrato nello schermo della TV e, quindi, punta verso lo spettatore. Al box, però, vanno connessi eventuali speaker o soundbar aggiuntivi.

LG OLED M 97M3: quanto costa

LG ha annunciato la commercializzazione globale della Smart TV OLED M 97M3 e anche la disponibilità, in futuro, di altri due modelli più piccoli (da 83 e 77 pollici) con la stessa tecnologia. Non ci sono al momento né la data precisa di arrivo sul mercato europeo, né il prezzo di vendita.

In merito a quest’ultimo, possiamo solo guardare a quello praticato da LD sul mercato domestico della Corea del Sud: 45,9 milioni di won sudcoreani, che al cambio attuale equivalgono a 31.977 euro, ai quali andranno aggiunti i costi di logistica (che viste le dimensioni non saranno bassi) e la tassazione dei singoli Paesi.

Non ci stupiremmo nel vedere questo modello in vendita in Italia ad un prezzo di 35-40 mila euro.