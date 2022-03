LG, lo smart TV 4K da 65” in offerta a un prezzo che vi sorprenderà

Gli smart TV sono e resteranno anche per i prossimi anni tra i dispositivi più ricercati e acquistati dagli utenti. L’arrivo del nuovo digitale terrestre in questi mesi ha sicuramente avuto un effetto traino, ma non è l’unico: l’aumento delle piattaforme di streaming e il passaggio della serie A su una piattaforma come DAZN ha “obbligato" moltissimi italiani ad acquistare un nuovo smart TV o li obbligherà a farlo nei prossimi mesi. Se siete alla ricerca della giusta offerta, oggi è il vostro giorno fortunato e come sempre viene in nostro soccorso Amazon, che sui televisori intelligenti è sempre ben fornito. Sulla piattaforma di e-commerce è in offerta con uno sconto sorprendete lo smart TV LG 65UP75006LF, disponibile a un prezzo di 559,99€, ben il 41% in meno rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

Come si può intuire dal nome del televisore, si tratta di un modello di dimensioni generose con schermo da ben 65 pollici, ideale per chi ha un salotto spazioso e la sera vuole riposarsi vedendo al meglio un film, una serie TV oppure una partita della propria squadra del cuore. Lo smart TV LG 65UP75006LF supporta tutti i vari servizi di video streaming ed è il compagno ideale per chi ama l’intrattenimento. Ha anche delle modalità speciali che adattano i colori in base alla tipologia di contenuto, senza che l’utente debba modificare nulla. È compatibile anche con Alexa e Google Assistant.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte su smart TV, smartwatch, smartphone e dispositivi per la smartphone: se vuoi iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

LG 65UP75006LF: la scheda tecnica

Uno smart TV nel 2022 deve avere poche e semplici caratteristiche: uno schermo con una risoluzione 4K, un buon processore che non si blocchi quando lanciamo delle applicazioni, e una piattaforma multimediale ben sviluppata e supportata continuamente con il rilascio di nuove app e aggiornamenti. E possiamo dire che tutte queste caratteristiche (e anche qualcosa in più) le ritroviamo nello smart TV LG 65UP75006LF. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il televisore smart ha uno schermo LED da 65"con risoluzione 4K UltraHD. Le immagini sono ultra-definite a la qualità è veramente alta. I colori sono brillanti e grazie al processore Quad Core 4K con intelligenza artificiale la rumorosità dei video è eliminata. Il processore entra in gioco anche nella parte audio ed è in grado di creare un suono surround con specifici contenuti, come ad esempio film e serie TV. Inoltre, il televisore effettua anche l’upscaling 4K dei programmi che nativamente non sono a questa risoluzione. In questo modo le immagini sono molto più nitide e definite.

Il televisore LG 65UP75006LF è veramente smart. Grazie alla piattaforma webOS 6.0 è possibile installare (e alcune sono presenti di default) decine di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti per quanto riguarda il video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Lo smart TV è pensato appositamente per l’intrattenimento: ci sono diverse modalità che permettono di vedere al meglio film, serie TV e lo sport. Infine, grazie al supporto ad Alexa e Google Assistant è possibile comandarlo direttamente con la propria voce.

LG 65UP75006LF in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un super sconto per uno smart TV che garantisce un’ottima qualità delle immagini e il massimo supporto alle varie app di video streaming. Oggi troviamo il televisore LG 65UP75006LF in offerta a un prezzo di 559,99€, con uno sconto del 41%. Il risparmio netto è vicino ai 400€ (il prezzo di listino dello smart TV è vicino ai 1000€). Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 46,67€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di un paio di giorno. Il reso è gratuito e lo si può fare entro 30 giorni. L’offerta è davvero molto allettante e le scorte disponibili poche, quindi bisogna essere veloci nell’acquistarlo.

LG 65UP75006LF