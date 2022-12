LG, questa è la soundbar da acquistare oggi: prezzo in picchiata

Una delle più grandi pecche dei televisori è l’audio. Nonostante i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi anni, gli altoparlanti installati sui televisori smart non permettono di ascoltare al meglio film, serie TV, concerti e documentari. E lo stesso discorso vale anche se utilizziamo il televisore per giocare: la qualità del suono resta sempre deficitaria. Per questo motivo negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le soundbar, dispositivi che si collegano al televisore e che vanno a sostituire le casse integrate. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, tutte con caratteristiche molto interessanti e che si differenziano in base alla fascia di prezzo.

Se non avete una soundbar e volete testarne una sul vostro televisore, oggi c’è l’offerta che fa per voi. Infatti, su Amazon troviamo l’ottima soundbar LG SP2 in offerta con un super sconto del 55% che fa risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino. In questo modo il prezzo scende al di sotto degli 80€ e fa diventare il dispositivo uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. E anche un’ottima idea regalo in vista del Natale. Infatti, avete la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023.

Soundbar LG SP2: le caratteristiche tecniche

Per diventare il prodotto più venduto nella propria categoria c’è bisogno di due requisiti: ottime caratteristiche abbinate a un ottimo prezzo. E fortunatamente le troviamo entrambi in questa soundbar LG SP2.

Sebbene il prezzo possa far pensare a tutt’altro, la LG SP2 ha caratteristiche veramente top. Audio di ottima qualità e tecnologie sviluppate direttamente da LG che si adattano ai contenuti. Il suono è avvolgente grazie all’audio a 2.1 canali con una potenza di 100W e subwoofer integrato. Il design è minimal ed elegante, grazie alla presenza di finiture in legno.

Per migliorare la qualità del suono troviamo l’aiuto dell’intelligenza artificiale e del processore Alpha 9, modello top in questo settore. L’audio adattativo sfrutta un algoritmo per identificare voci, effetti e frequenza e ottimizza il suono in base alla scena. Non a caso troviamo tantissime modalità di ascolto in base alla tipologia di contenuto. C’è anche una modalità ad hoc per il gaming e per il cinema pensata appositamente per gli appassionati.

La soundbar è compatibile con qualsiasi smart TV e si collega tramite il Bluetooth. Si collega in pochissimi secondi e anche la configurazione è immediata. Una super promo da non lasciarsi scappare.

Soundbar LG SP2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la soundbar LG SP2 in offerta su Amazon a un prezzo di 79,99€, con uno sconto super del 55%. Non a caso è il dispositivo più venduto nella sua categoria prodotto. Il risparmio è considerevole: ben 100€. La soundbar è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene nel giro di pochissimo tempo. Come detto in precedenza, per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

