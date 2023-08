Fonte foto: LG

LG continua a innovare e l’ultima novità della sua gamma è un prodotto davvero particolare: si tratta di LG StandbyMe GO che, di fatto, è uno smart display, con tutte le app per l’intrattenimento e in grado di connettersi a Internet, integrato in una valigetta di alluminio e, quindi, facilmente trasportabile e utilizzabile in mobilità. Il nuovo LG StandbyMe GO sarà una delle novità che LG porterà, la prossima settimana, all’IFA di Berlino, evento fieristico in programma dal 1° al 5 settembre.

LG StandbyMe GO: caratteristiche tecniche

Il nuovo LG StandbyMe GO è prodotto unico nel suo genere: si tratta di uno smart display con webOS (il sistema operativo degli Smart TV di LG) integrato all’interno di una valigetta per essere trasportabile e, soprattutto, utilizzabile all’esterno.

Questo particolare smart display di LG presenta un pannello touch da ben 27 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 60 Hz. Il pannello è certificato Dolby Vision e HDR10. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Alpha 7 di quinta generazione, utilizzato da LG anche su alcuni modelli della sua gamma TV.

LG StandbyMe GO è in grado di collegarsi a Internet via Wi-Fi (per un uso in mobilità è possibile anche usare lo smartphone come hotspot). C’è anche il supporto Bluetooth oltre a una porta HDMI e una porta USB 2.0. Il dispositivo ha una batteria integrata che, secondo i dati di LG, è in grado di garantire fino a 3 ore di utilizzo.

Tra le funzioni troviamo il supporto Airplay e la possibilità di mirroring con iOS e Android. La valigetta che contiene lo smart display di LG presenta dimensioni di 670 x 433 x 119 mm, risultando anche facilmente trasportabile. Da segnalare anche un sistema a 4 altoparlanti da 20 W. C’è anche la certificazione MIL-STD-810G.

LG StandbyMe GO: prezzo e uscita

Il nuovo LG StandbyMe GO (il numero del modello è 27LX5) non è un concept da presentare allo stand di IFA 2023. Si tratta di un prodotto pronto a debuttare sul mercato, andando ad arricchire la gamma di TV e display di LG, azienda sempre più di riferimento nel settore.

Al momento, non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di vendita. Il nuovo smart display di LG (compreso di valigetta) dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo intorno ai 1.000 euro (negli USA viene venduto a 999,99 dollari).

È confermato, invece, il periodo di lancio. Le vendite dovrebbero partire in autunno. Maggiori dettagli in merito alla commercializzazione in Italia potrebbero arrivare in occasione dell’IFA di Berlino di inizio settembre.