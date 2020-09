LG Wing, nuovi dettagli sullo smartphone con schermo rotante

Dopo aver mostrato un teaser di pochi secondi, LG Electronics conferma che il nuovo smartphone si chiamerà LG Wing. Il dispositivo appartiene al Progetto Explorer, che comprende una categoria di dispositivi mobili pensati per soddisfare le esigenze, sempre in evoluzione, dei consumatori. L’obiettivo è quindi offrire un’esperienza senza paragoni, immersiva e coinvolgente.

Il nuovo dispositivo verrà ufficialmente presentato il 14 settembre (alle 16:00 italiane) sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della compagnia. Una delle principali caratteristiche è il suo doppio schermo girevole. La breve clip video diffusa da LG mostra appunto la dinamica dei due schermi, che possono muoversi sull’asse del telefono fino a formare una sorta di T. L’obiettivo è permettere a tutti gli utenti di gestire la struttura del dispositivo in base alle loro esigenze. Sicuramente i display sono la maggiore attrattiva, ma non certo l’unica, come dimostrano le diverse anticipazioni e indiscrezioni sul prodotto.

LG Wing: anticipazioni sul nuovo smartphone

Nonostante la presentazione del nuovo device firmato LG sia tra una settimana, non mancano le anticipazioni e indiscrezioni sul prodotto. Secondo alcuni rumor pubblicati su diversi siti sudcoreani, il nuovo dispositivo LG avrà quindi due schermi capaci di roteare, di cui quello principale sarà caratterizzato 6.8 pollici, quello secondario da 4 pollici.

Lo smartphone dovrebbe avere tre fotocamere nella parte posteriore di cui abbiamo poche notizie. Sappiamo che probabilmente quella principale sarà da 64 MP. Inoltre, dovrebbe montare su un processore Snapdragon serie 7 e quindi supportare anche il 5G.

LG Wing: primo device mobile dell’Explorer Project

Sabato 5 settembre, la società ha annunciato l’uscita del prodotto con una presentazione che fa pensare ad una vera e propria rivoluzione legata a stile e qualità. Innanzitutto, come anticipato è il primo prodotto legato all’Explorer Project, su cui l’azienda ha investito e scommesso tanto. Il progetto è stato presentato da LG come “capace di offrire esperienze di usabilità ancora inesplorate nel settore”.

L’azienda ha aggiunto che LG Wing sarà lo “smartphone più innovativo e audace lanciato da LG finora e offrirà, non solo una forma esclusiva, ma anche un’esperienza mobile impossibile da ottenere con gli smartphone convenzionali”. Gli schermi girevoli sono particolarmente utili mentre si guida un’automobile. Per esempio, si può usare l’app di navigazione a schermo intero nel display principale e contemporaneamente gestire la musica o le chiamate in entrata in quello secondario.

Senza contare che, proprio grazie alle caratteristiche degli schermi, sono già tanti i gamers interessati: sembra proprio che lo smartphone possa offrire un’esperienza di gioco online del tutto unica.

Sicuramente la forma a T che può assumere il telefono desta molta curiosità, ma ciò non basta: bisognerà attendere il lancio nel mercato per comprendere le potenzialità e i fattori capaci di conquistare un pubblico esigente ed abituato a continue evoluzioni dei prodotti.