La tecnologia può rendere la cultura più accessibile. Il nuovo progetto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) realizzato in collaborazione con Amazon lo conferma. UICI, infatti, ha annunciato la disponibilità della nuova Skill "Libro in Voce" per Alexa.

Grazie all’assistente vocale di Amazon le persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime potranno accedere gratuitamente a un ricchissimo catalogo di audiolibri. Basterà un dispositivo Amazon Echo, come Echo Dot 5 ora scontato a 21,99 euro per il Prime Day, per poter superare le barriere e accedere così a tanti capolavori della narrativa.

Libro in Voce: la Skill di Alexa è disponibile

La nuova Skill realizzata in collaborazione con UICI è ora disponibile e potrà essere utilizzata tramite tutti i dispositivi con integrazione Alexa. Grazie all’assistente vocale di Amazon, gli utenti potranno accedere ad un ricco catalogo di audiolibri (ci sono già oltre 22 mila titoli ma in futuro ne arriveranno altri) con tante storie da scoprire grazie alle varie funzionalità della skill.

Basterà dire "Alexa, apri Libro in Voce" per poter accedere alla riproduzione di audiolibri. Tutti i titoli accessibili con questa funzione sono stati strutturati e ottimizzati per le persone cieche e per gli ipovedenti, grazie all’adozione di un apposito standard disponibile solo per il CNLP (Centro Nazionale del Libro Parlato). Tramite i comandi vocali sarà possibile avere il pieno controllo della riproduzione.

Gli utenti potranno cercare libri e autori specifici ed avranno anche la possibilità di spostarsi avanti o indietro, tra le pagine virtuali del libro. Sarà possibile, inoltre, tornare indietro di minuti specifici o di intere tracce e mettere in pausa la riproduzione. La Skill consente, quindi, di utilizzare gli audiolibri in modo completo con la sola gestione vocale. Per i dispositivi Echo con schermo, però, c’è anche il supporto touch.

Come utilizzare Libro in Voce con i dispositivi Amazon Echo

La Skill Libro in Voce è accessibile, senza alcun costo, utilizzando qualsiasi dispositivo con integrazione Alexa. Basta scaricare la Skill per poter accedere subito all’intero catalogo di audiolibri che fanno parte del progetto. Come detto, tramite i comandi vocali è possibile utilizzare in modo completo tutte le funzionalità della Skill e accedere a qualsiasi libro in catalogo.

Per utilizzare al meglio Libro in Voce è possibile affidarsi ad un dispositivo Amazon Echo

Per i dispositivi Echo con display c'è Echo Show 5

