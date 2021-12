Lo smart tracker per tornare in forma dopo le feste da non perdere

Il periodo delle festività natalizie non è certo tra i più semplici da gestire in fatto di alimentazione. Ci si lascia andare un po’ di più, e tra panettoni e cotechini sono pochi quelli che riescono ad arrivare a gennaio senza che la bilancia segni un chilo in più. Insomma, da gennaio ci si rimette in forma, ma per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto.

Fitbit Inspire 2 è uno tra gli smart tracker più economici della gamma Fitbit, un nome tanto “pesante" quanto storico del settore del benessere che di recente è stato rilevato da Google. Fitbit, insomma, è una sicurezza, e Inspire 2 tra le opzioni migliori per tenere traccia dello stato di salute e rimettersi in forma. Utilizza tutta l’esperienza di Fitbit in termini di algoritmi per spronare ogni giorno chi lo indossa a muoversi sempre un pochino di più. Inoltre è piccolo, leggero, con cinturini intercambiabili in diverse colorazioni, ed è abbastanza discreto ed elegante nell’aspetto da poter essere indossato in ogni occasione.

Tracker Fitbit Inspire 2, com’è fatto

Fitbit Inspire 2 è uno smart tracker che può assolvere a parecchi compiti. In sintesi può rilevare continuamente la frequenza cardiaca, monitorare il sonno e lo stress, segnalare le notifiche e registrare l’attività fisica quotidiana.

E non è necessario essere degli sportivi per trarre il massimo da Fitbit Inspire 2, anzi: aiutato dal sensore che monitora l’attività cardiaca, lo smart tracker registra ciascun passo fatto, anche quelli per raggiungere la zona ristoro dalla sedia dell’ufficio, sommando ogni piccolo movimento per ricavare distanza totale, attività oraria e calorie bruciate, spronando a fare di più.

Un toccasana, dopo gli eccessi delle feste. Specie se si considera che acquistandone uno si ottiene un anno di prova gratuita del servizio Fitbit Premium che offre programmi su misura di fitness e nutrizione, consigli personalizzati e motivazione, strumenti per il sonno e molto altro. Comunque, anche senza Fitbit Premium, lo smart tracker Inspire 2 è un prodotto completo.

Possiede la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità, caratteristica che fa il paio con il monitoraggio del nuoto. Offre sessioni guidate di respirazione per ridurre lo stress, e grazie alla funzione SmartTrack è in grado di riconoscere autonomamente l’attività fisica che si sta svolgendo tra le oltre 20 che consente di monitorare.

Inoltre, ciliegina sulla torta, lo smart tracker Fitbit Inspire 2 ha una batteria che assicura fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica, cioè la più alta mai offerta da un prodotto Fitbit.

Tracker Fitbit Inspire 2, l’offerta Amazon

Alla luce delle caratteristiche tecniche e dell’affidabilità del brand Fitbit, Inspire 2 è uno dei prodotti più validi in commercio, specie se l’obiettivo è quello di rimettersi in forma dopo le feste.

Lo smart tracker è stato ufficializzato ad un prezzo di listino di 99,95 euro, quello a cui viene ancora proposto sul negozio di Fitbit. Ma grazie all’attuale offerta Amazon lo si può acquistare a poco più di metà prezzo, cioè a 59,95 euro (-40 euro, -40%). Difficile resistere.

Fitbit Inspire 2 – Tracker per Fitness e Benessere