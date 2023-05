Fitbit Sense, prezzo in caduta libera: sconto incredibile

Fitbit è una delle prime aziende ad aver investito pesantemente e aver creduto nell’utilità dei wearable, prima con gli activity tracker e poi con gli smartwatch. Questo vantaggio accumulato sulla concorrenza ha anche convinto Google a investire nell’azienda, tanto da averla acquistata negli ultimi anni. I dispositivi Fitbit sotto molti aspetti hanno una marcia in più: sono realizzati con ottimi materiali e soprattutto offrono funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni.

Un esempio è il Fitbit Sense, smartwatch top di gamma che oggi troviamo in offerta speciale con uno sconto del 42% che fa risparmiare quasi 140€ sul prezzo di listino. L’orologio smart è pensato per un utilizzo quotidiano e per guidarti verso una vita più sana. Monitora costantemente i principali parametri vitali e supporta tantissime attività sportive, in modo da avere sempre a disposizione le statistiche più importanti. Inoltre, collegandolo con lo smartphone è possibile ricevere sull’orologio le notifiche delle app e rispondere anche alle chiamate in entrata.

Fitbit Sense: caratteristiche e funzionalità

Tutta l’esperienza accumulata con gli activity tracker la ritroviamo nel Fitbit Sense, uno smartwatch top di gamma pensato per l’utilizzo quotidiano. La versatilità è sicuramente la caratteristica che contraddistingue maggiormente il dispositivo: lo puoi utilizzare come supporto durante il lavoro, per tenere sotto controllo i principali parametri vitali oppure per monitorare i propri allenamenti. Insomma, un orologio smart completo sotto tutti i punti di vista.

Fitbit ha dotato il suo smartwatch di uno schermo abbastanza grande di forma quadrata che si legge benissimo anche sotto la luce accecante del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante wach faces disponibili gratuitamente.

Passando agli aspetti più funzionali, il Fitbit Sense è ricco di sorprese. Per il monitoraggio della salute, oltre al battito cardiaco in tempo reale, è disponibile anche l’app ECG che permette di effettuare una valutazione della fibrillazione atriale. E in caso di ritmo cardiaco irregolare si viene avvertiti immediatamente. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc.

Per chi ama allenarsi, ci sono più di 20 allenamenti disponibili, con statistiche avanzate su ogni singolo aspetto. Lo smartwatch fornisce anche analisi personalizzate sul Livello di Recupero Giornaliero e ti dice se il tuo corpo è pronto a dare il massimo.

Collegando il Fitbit Sense con lo smartphone è possibile ricevere sul polso le notifiche delle app e rispondere anche alle chiamate in entrata. Inoltre, utilizzando l’app Fitbit Pay puoi pagare direttamente con lo smartwatch. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Fitbit Sense in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Fitbit Sense in offerta a un prezzo davvero eccezionale. Grazie allo sconto del 42% presente su Amazon è disponibile a soli 192,98€, minimo storico dell’ultimo periodo. Si tratta anche di una delle migliori promo presenti sul web per uno smartwatch. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 38,60€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto). Spedizione e consegna sono gestiti da Amazon e avvengono in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione fino a 30 giorni dall’acquisto.

