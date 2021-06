Loki è arrivato: tutto sulla nuova serie evento Marvel

Una nuova e attesa serie evento è arrivata nel Marvel Cinematic Universe: Loki. La serie vede protagonista il Dio dell’inganno, fratello adottivo di Thor, ed è trasmessa su Disney+ a partire dal 9 giugno. Ogni settimana verrà rilasciato uno dei 6 episodi che ci prepara al nuovo capitolo dell’universo Marvel post Avengers.

La serie è ambientata nella Fase Quattro dell’Universo cinematico Marvel, cioè subito dopo i fatti avvenuti in Avengers: Endgame. Questa nuova fase è già iniziata con altre serie di successo: WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier. Si tratta di una linea temporale diversa che apre alle nuove avventure e le serie televisive hanno un ruolo ben preciso, cioè traghettare i fan nel nuovo universo Marvel verso il primo film della Fase Quattro: l’arrivo sullo schermo di Black Widow.

Loki: la trama della serie evento Marvel

L’attore Tom Hiddleston vestirà ancora una volta i panni di Loki e si troverà a dover affrontare una nuova avventura che è ambientata dopo Avengers: Endgame. Il Dio dell’Inganno ha creato una linea temporale alternativa utilizzando il Tesseract sottratto agli altri supereroi.

Loki si troverà quindi insieme agli agenti della Time Variance Authority (TVA), l’agenzia dei custodi del tempo che lavorano per evitare che si propaghino anomalie del continuum spazio-temporale, e soprattutto la creazione di un numero infinito di multiversi. Nei sei episodi della serie, Loki diventerà un agente sul campo e insieme a Mobius dovrà fermare una incombente minaccia che potrebbe rovinare per sempre il regolare svolgimento del tempo.

Loki: il cast della serie Marvel

Il cast di Loki è ricco di nuovi e importanti attori. Al fianco di Hiddleston troviamo Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius, l’agente della TVA. Il giudice di TVA Ravonna Renslayer è interpretato da Gugu Mbatha-Raw, le cacciatrici Hunter B-15 e Hunter C-20 sono rispettivamente interpretate da Wumni Mosaku e Sasha Lane, il "drone da ufficio" Casey è Eugene Cordero, la mascotte animata della TVA Miss Minutes è Tara Strong.

Presenti anche gli attori Richard E. Grant, Sophia Di Martino ed Erika Coleman, il cui ruolo non è ancora conosciuto. Il creatore della serie è Michael Waldron, già sceneggiatore e produttore di Rick & Morty e che lavorerà alla sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alla regia invece c’è Kate Herron, nota per la commedia Netflix Sex Education.

Loki: quando arriva e dove vederlo

Il primo episodio di Loki è stato rilasciato il 9 giugno sulla piattaforma Disney+, che possiede il canale Marvel. In tutto la serie è composta da 6 episodi che saranno rilasciati settimanalmente ogni mercoledì fino alla sua conclusione. E per i fan c’è una buona notizia: si sta già lavorando alla seconda stagione della serie evento Marvel.