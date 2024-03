LOL 4: cast completo e data di uscita

Il vincitore di LOL Talent Show completa il cast della quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori, in uscita in streaming fra poche settimane

Come è noto, la nuova edizione di LOL: Chi ride è fuori, in uscita fra poche settimane su Prime Video, presenta un’interessante novità rispetto alle precedenti stagioni. Accanto ai comici professionisti e agli attori celebri scelti dagli autori del programma, infatti, ci sarà un decimo concorrente selezionato attraverso il nuovo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, condotto da Mago Forest. La puntata finale del talent show, al quale hanno partecipato aspiranti comici da tutta Italia, è uscita su Prime Video il 7 marzo. Finalmente, dunque, è possibile conoscere il nome del vincitore e annunciare il cast completo della quarta edizione di LOL.

Chi ha vinto LOL Talent Show

Il cast di LOL 4 è composto da diversi nomi celebri nel panorama comico e dello spettacolo italiano: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

A loro si aggiunge il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, ovvero Loris Fabiani, in arte Lunanzio. La quarta edizione del comedy show sarà guidata ancora una volta da Fedez, affiancato in control room da Frank Matano e Lillo Petrolo, che in questa edizione veste i panni di un vero e proprio coach.

Chi è Loris Fabiani Lunanzio

La vittoria di Loris Fabiani è stata decretata dai giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, affiancanti nell’ultima puntata da Lillo Petrolo. Fabiani è un attore e comico. Originario della provincia di Milano, ha studiato all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica "Silvio D’Amico" e alla Royal Academy of Dramatic Combat di Londra.

Ha già collezionato diverse esperienze in teatro, sia come attore sia come regista; mentre al cinema ha avuto dei ruoli in Il grande sogno e Vallanzasca, entrambi di Michele Placido. Il personaggio comico per cui è noto, e che ha portato anche sul palco di LOL: Talent Show, si chiama Lunanzio ed è un astro barocco che osserva e interagisce con il nostro mondo.

Quando esce LOL 4 in streaming

La quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori arriva giusto in tempo per il pesce d’aprile. Le prime quattro puntate del comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios escono infatti il 1° aprile 2024, mentre gli ultimi due episodi di LOL 4 saranno disponibili dall’8 aprile.

Le regole del gioco sono sempre le stesse: i dieci concorrenti devono rimanere seri per sei ore consecutive e, allo stesso tempo, provare a strappare un sorriso o una risata agli avversari a colpi di gag, battute, imitazioni, eccetera. In palio c’è un premio di centomila euro da devolvere a favore di ente benefico scelto da chi vincerà.