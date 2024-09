Le minacce informatiche sono in continua evoluzione e grazie anche all’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, tra cui l’intelligenza artificiale, riconoscerle è diventato davvero complicato.

Tra i tranelli più “sofisticati” della rete, ci sono sicuramente i deepfake, i video creati ad hoc dall’AI che riescono a far pronunciare a personaggi noti e meno noti qualsiasi tipo di dichiarazione, incluse richieste di denaro ai danni degli utenti ignari.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda, suo malgrado, Luca Cordero di Montezemolo che in un’intervista completamente stravolta dall’intelligenza artificiale, invita le persone a investire su un “miracoloso software” sviluppato da egli stesso, che promette guadagni oltre ogni immaginazione, con l’obiettivo di “sconfiggere la povertà“.

La nuova truffa che gira social

Questo nuovo deepfake che gira su Facebook vede il noto imprenditore bolognese spendersi per il suo Paese, con la creazione di una sofisticata piattaforma di investimenti potenziata dall’intelligenza artificiale che automatizza completamente la gestione del denaro.

In poche parole, basta fare un versamento di appena 250 euro per arrivare a guadagnare cifre stratosferiche che, a detta del video, possono aiutare gli italiani a vivere meglio in questo periodo difficile, “con l’inflazione che è arrivata alle stelle”.

Il finto Luca Cordero di Montezemolo recita un copione visto e rivisto, con tante frasi a effetto che fanno leva sulle emozioni degli utenti e, al contempo, utilizzando tanti paroloni tecnici, sia in tema di economia che di tecnologie AI, per convincere le persone che la piattaforma esiste, è affidabile e funziona con algoritmi sofisticati che non vengono mai illustrati ma sono loro che fanno il grosso del lavoro.

Naturalmente è tutto falso nessuno, nemmeno Luca Cordero di Montezemolo, ha mai sviluppato una piattaforma del genere che per ovvie ragioni non esiste e non esisterà mai.

Oltre a questo, non manca nemmeno un po’ di quella classica urgenza che i marketeers conosco bene, con l’imprenditore che dice senza troppi giri di parole che bisogna affrettarsi perché i posti a disposizione per entrare in questo “miracoloso progetto” stanno per finire e che la fase di test ha già raggiunto quasi 100 mila iscritti, citando anche alcuni nomi per rendere ancora più convincente la cosa.

È tutto falso e se ci si ferma a ragionare, la cosa è anche abbastanza palese: anzitutto il video inizia con una giornalista del TG La7 che fa un annuncio su un progetto che coinvolge Luca Cordero di Montezemolo “che fa tremare il Governo”. Subito dopo si passa sulla Rai, con una vera intervista all’imprenditore andata in onda nel programma La Volta Buona ma che è stata completamente stravolta dall’intelligenza artificiale.

Oltre a questo, in certi casi i fotogrammi sono un po’ confusi e non sempre la voce e il labiale sono sincronizzati, ma chiaramente l’utente che non conosce l’esistenza di tecnologie (malevole) come queste, potrebbe essere facilmente tratto in inganno.

Attenzione ai pericoli sul web

Questo non è il primo e non sarà di certo l’ultimo video deepfake a turbare la tranquilla navigazione social degli utenti. Un altro dei più famosi ha coinvolto di recente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anch’essa alle prese con una piattaforma per gli investimenti online, sviluppata addirittura con la benedizione del Governo.

Bisogna certamente fare attenzione e navigare sul web con la ferma convinzione che nessuno regala niente e offerte come queste, che sono troppo belle per essere vere, generalmente non lo sono e, anzi, possono causare gravi problemi, dal furto dei dati personali fino ad arrivare ad attacchi diretti al proprio conto in banca, in entrambi i casi con conseguenze disastrose.