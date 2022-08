Una luce che incanta tutti: sappiamo cos'è il bagliore apparso in cielo

Il cielo ha sempre stregato gli uomini, sin dai tempi più antichi: alzare gli occhi e ammirare la volta celeste, con le sue infinite sorprese e i misteri più affascinanti, è stato per secoli un gesto strettamente legato alla magia. E ancora oggi non possiamo che rimanere stupiti dagli spettacoli più suggestivi che ci regala, come il bagliore fatato che solo qualche giorno fa è apparso in Cina.

Spettacolo incredibile in Cina

Aurore boreali, stelle cadenti, pianeti che brillano in lontananza: da sempre il cielo è fonte inesauribile di bellezze incredibili. E anche questa volta ha saputo sorprenderci, regalando a tantissime persone una visione a dir poco suggestiva. È accaduto nella provincia cinese di Hainan, e più precisamente nella città di Haikou. Qui, gli abitanti hanno potuto assistere ad un fenomeno tanto raro quanto affascinante, che li ha spinti a volgere gli occhi al cielo non potendo resistere ad una meraviglia così magnetica. Ma di che cosa si tratta?

Semplicemente, in cielo è apparso un arcobaleno. Ma non un arcobaleno qualunque, bensì quella che gli esperti chiamano nuvola iridescente. Stiamo parlando di un evento atmosferico ben conosciuto dalla scienza, che tuttavia conserva un pizzico di magia proprio per la sua bellezza così stupefacente. Sono tanti i cittadini che, alzando gli occhi verso la volta celeste, hanno potuto ammirare lo spettacolo di un arcobaleno che abbraccia una nuvola, fondendosi in un’armonia di colori che ha fatto impazzire il mondo intero. In effetti, le riprese amatoriali girate da chi ha assistito al fenomeno sono rapidamente diventate virali sul web.

Cos’è una nuvola iridescente

Quella apparsa sui cieli della Cina è una nuvola chiamata pileus: questo nome proviene dall’antica Roma e indica un particolare cappello, cui effettivamente le nubi di tale tipo somigliano moltissimo per la loro forma arrotondata. Stavolta il fenomeno, che di per sé non è particolarmente raro, si è accompagnato ad un altro spettacolo, quello dell’arcobaleno "incastonato" nella nuvola. A dar origine a questa stupenda formazione è stata una serie di coincidenze fortunate e – queste sì – davvero rare. Infatti, affinché si formi una nuvola iridescente, diversi fattori devono collaborare.

Il pileus è una piccola nuvola lenticolare orizzontale che appare generalmente sopra un cumulonembo. È provocata dall’aria umida e calda che, salendo, spinge quella più fresca in una corrente ascensionale. Il raffreddamento e la condensazione dell’umidità, in questo caso, ha dato origine a nubi molto sottili formate da milioni di piccoli cristalli di ghiaccio. La luce del sole, attraversandoli ad angolo retto, è stata rifratta da questi cristalli creando un fenomeno ottico semplicemente stupendo: una nuvola arcobaleno.

Per poter assistere ad uno spettacolo del genere, dunque, serve una delicata geometria tra nuvole e raggi solari. Una serie di coincidenze che si verifica solo poche volte nella vita, e che per questo riesce ancora a lasciarci a bocca aperta. I più fortunati hanno potuto ammirare questa meraviglia dal vivo, ma anche a distanza di migliaia di chilometri rimaniamo incantati grazie alle testimonianze video che ci sono giunte sul web. Questo fenomeno va a fare compagnia ai tanti altri che il cielo ci ha regalato negli ultimi anni, come le misteriose strisce rosse apparse recentemente in Cile o i lampi verdi sopra la Nuova Zelanda.