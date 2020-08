Lucifer 5 parte seconda: quando uscirà e prime anticipazioni

Netflix ha fatto centro un’altra volta: la decisione di salvare Lucifer e di acquistare i diritti per la produzione si è rivelata esatta. I primi otto episodi della quinta stagione sono disponibili sulla piattaforma dal 21 agosto, mentre per la seconda parte bisognerà aspettare ancora un po’. A dirlo sono gli stessi produttori, che hanno annunciato dei ritardi nell’uscita a causa del Coronavirus. Le riprese, infatti, sono state sospese per il Covid-19 e nonostante siano a buon punto, bisognerà aspettare che tutto il set venga rimesso in piedi.

D’altronde lo stesso Tom Ellis, attore protagonista che interpreta sia Lucifer Morningstar sia Michael, aveva annunciato nei giorni precedenti che mancava ancora un po’ prima di concludere le riprese della seconda parte della quinta stagione. Stagione che nei piani degli sceneggiatori doveva essere l’ultima, ma che invece dovrà fare da apripista alla sesta e conclusiva stagione. Per una serie TV che doveva concludersi con la terza stagione, si tratta di un ottimo risultato.

Lucifer 5 seconda parte: anticipazioni

La sceneggiatura della seconda parte della quinta stagione è in gran parte già scritta: potrà subire dei cambiamenti solo per rendere le riprese più semplici a causa del Coronavirus. E i temi di cui si parlerà sono ben chiari già dai primi otto episodi della parte uno: il rapporto tra Dio e i suoi due figli, Lucifer e Michael. L’arrivo del genitore con i quali i due figli hanno sempre avuto un rapporto complicato renderà la seconda parte della stagione 5 molto interessante.

Quando esce la seconda parte di Lucifer 5

Netflix non ha ancora fissato una data precisa per l’uscita della seconda parte di Lucifer 5 e il motivo è abbastanza semplice: le riprese non sono ancora terminate. A dirlo sono i produttori della serie TV: il Coronavirus ha bloccato tutto quando mancava pochissimo alla conclusione. Si dovrebbe ricominciare a girare in autunno e dopo bisognerà aspettare il lavoro di post-produzione. L’ipotesi più probabile è tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Come vedere Lucifer in streaming

In attesa di conoscere la data di uscita della seconda parte della quinta stagione di Lucifer 5, gli appassionati della serie TV e chi la vuole vedere per la prima volta lo può fare su Netflix. L’importante è avere un account registrato e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per vedere Lucifer in streaming bisogna accedere a Netflix, cercare la serie TV e premere sul box che apparirà sullo schermo. Si aprirà una scheda con tutte le stagioni di Lucifer: toccherà a voi scegliere da quale ricominciare.