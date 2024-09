Fonte foto: 123RF

Occhi all’insù, è in arrivo un altro evento astronomico da non perdere. Anzi, più di uno. Tra il 21 e il 24 settembre, infatti, tre grandi protagonisti del cielo appaiono vicini e visibili dalla Terra anche a occhio nudo, se in condizioni ottimali: Luna, Giove e le Pleiadi tornano a congiungersi.

Luna, Giove e Pleiadi: le congiunzioni di settembre

Siamo già in attesa dell’eclissi parziale di Luna del 18 settembre, che sarà visibile in Italia ma anche in Europa, Africa occidentale, Sud America e nella parte orientale del Nord America. Il nostro satellite (Superluna) sarà oscurato per appena il 9% dall’ombra della Terra nel corso dell’evento che durerà poco più di un’ora.

A caratterizzare il cielo di settembre in questi giorni, però, sono anche le congiunzioni. La prima si è verificata lo scorso 5 settembre quando al secondo giorno di Luna nuova il nostro satellite è tramontato insieme al pianeta Venere: la suggestiva visione dei corpi celesti nella luce del crepuscolo serale all’interno della costellazione della Vergine. Anche tra il 17 e il 18 settembre per tutta la notte si può ammirare una congiunzione, stavolta tra Luna e Saturno nella costellazione dell’Acquario, intorno alle ore 20.

Ma arriviamo ai nostri tre attesi protagonisti: Luna, Giove e le Pleiadi. Come riporta l’Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica Il cielo del mese, si inizia dal 21 settembre quando il nostro satellite incontra la costellazione: “Nella tarda serata del giorno 21 vedremo sorgere la Luna, nella costellazione dell’Ariete, seguita dalle Pleiadi e da Giove, nel Toro”.

Nella notte tra il 22 e il 23 settembre, ecco che si verifica la congiunzione a tre con la Luna visibile nel Toro tra le Pleiadi e il pianeta Giove. E ancora, la notte successiva la Luna si congiunge a Giove, immersi in un mare di astri luminosi tra i quali si possono individuare le Pleiadi, Aldebaran, Castore, Polluce. Infine, la congiunzione tra Luna e Marte nella notte tra il 24 e il 25 settembre, visibile nella costellazione dei Gemelli.

Il cielo di settembre 2024

Come spiegano gli esperti dell’UAI, tra i protagonisti del cielo di settembre 2024 dobbiamo menzionare il pianeta Saturno, che “sorge a oriente al tramonto del Sole e culmina a Sud nelle ore centrali della notte”, lasciando poi il posto a Marte, “inizialmente sull’orizzonte a oriente e in seguito alto in cielo a Sud-Est, fino alle prime luci dell’alba”, e a Giove, “che sorge circa un’ora prima di Marte sull’orizzonte orientale, risultando visibile nel corso del mese già prima della mezzanotte”.

Visibili anche alcune delle costellazioni che hanno già donato spettacolo in estate, come lo Scorpione e il Sagittario, l’Ofiuco ed Ercole. Spiccano anche il “triangolo estivo” formato dalle stelle Vega, Altair e Deneb (rispettivamente nelle costellazioni Lira, Aquila e Cigno) e il grande quadrilatero di Pegaso. Non si interrompe il fenomeno delle stelle cadenti: “Per tutto il mese le regioni di cielo comprese tra le costellazioni dell’Auriga, Perseo, Ariete e Pesci sono le più interessanti per chi osserva meteore, poiché da qui si irradia l’attività di numerose correnti minori vicine tra loro”, afferma l’esperto Enrico Stomeo della Sezione di Ricerca “Meteore” dell’UAI.