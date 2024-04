Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Il Ponte del 25 aprile è in arrivo e in moltissimi stanno già pensando a dove andare per godersi qualche giorno di relax. Volete un suggerimento? Recatevi in un luogo distante dalla città, dove oltre a rilassarvi lontani dalla vita frenetica potrete anche assicurarvi una visione straordinaria del cielo di aprile.

Sì, perché proprio a ridosso dei giorni del Ponte il cielo si illuminerà: la notte del 23 aprile sorgerà una straordinaria Luna Rosa (visibile un paio di giorni a seguire) e, contestualmente, si verificherà una pioggia di stelle cadenti tutta da ammirare.

Cos’è la Luna Rosa?

Ma perché questo mese il nostro satellite prenderà il nome di Luna Rosa? Occorre precisare che questo appellativo non si riferisce tanto al colore: deriva infatti dalle credenze e tradizioni passate dei nativi americani, proprio come la Luna di Fragola o la Luna Piena dei Fiori. Nello specifico, la Luna Rosa è stata chiamata così perché il suo sorgere corrispondeva ad alcune fioriture che avevano proprio questo colore, come il muschio rosa o la phlox selvatica.

Riguardo al suo aspetto, in realtà non dovete aspettarvi cromìe troppo accese: l’astro avrà delle sfumature arancioni o rosse che, contrastando con il suo consueto pallore, creeranno una sorta di effetto vagamente rosato. Un effetto che, però, in base alla dispersione atmosferica della luce potrebbe anche tendere più verso il rosso o verso il giallo: la colorazione finale dipenderà dalle condizioni atmosferiche e dall’angolo con cui la luce lunare attraversa lo strato di atmosfera terrestre.

Come vedere la Luna Rosa?

Per guardare la Luna Piena di aprile valgono le stesse raccomandazioni di ogni osservazione astronomica. Innanzitutto è bene sapere il momento esatto in cui sarà al culmine del suo splendore, ovvero alle 23:49, quando formerà un angolo di 180° di longitudine col Sole. Poi, occorre posizionarsi in un luogo buio, privo di inquinamento luminoso: meglio optare per zone di campagna, più rurali, per monti o per parchi naturali.

Attenzione anche al meteo: consultatelo prima di fare un viaggio a vuoto, perché chiaramente per un’ottima osservazione serve un cielo terso. Infine, anche se la Luna Rosa sarà perfettamente visibile a occhio nudo, il consiglio è quello di utilizzare strumenti ottici: con un binocolo o un telescopio la superficie lunare sarà molto più nitida e suggestiva. In più, gli strumenti ottici vi permetteranno di vedere meglio le Liridi.

La Luna Rosa e le Liridi

Sì, perché come vi abbiamo anticipato, oltre alla Luna Rosa, il cielo del 25 aprile (e dei giorni successivi) sarà anche attraversato da una pioggia di stelle cadenti, quella delle Liridi. In realtà questo sciame meteorico sarà visibile nel cielo nel cielo dal 15 al 28 aprile, ma il suo picco di attività è atteso nella notte tra il 22 e il 23 aprile, dunque diversi corpi celesti potranno rigare il vostro cielo nella notte della Luna Rosa.

Certo, teoricamente sarebbe meglio osservare le Liridi non proprio nella notte del plenilunio, perché la sua luminosità potrebbe inficiare la visibilità delle meteore, ma data la loro brillantezza non è escluso che ne possiate ammirate qualcuna. Preparatevi allora, e godetevi questo momento speciale.