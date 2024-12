Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La prossima Luna piena sarà ammirabile il 15 dicembre 2024. Apparirà splendida in cielo per circa tre giorni. Un weekend da sogno per gli amanti degli eventi astronomici e, in generale, per chiunque avrà modo di ammirare il satellite in uno splendido panorama alquanto libero da luci artificiali.

Luna della Lunga Notte

Sappiamo bene come le varie fasi della Luna, in relazione ai periodi dell’anno, abbiano un nome particolare ricevuto da svariate popolazioni. Appellativi che hanno superato la prova del tempo, in alcuni casi. I nativi americani parlavano di Luna fredda, in riferimento alle lunghe notti gelide in cui appariva. Per lo stesso motivo, era nota anche come Luna di gelo e Luna d’inverno.

In Europa, invece, veniva indicata in antichità come Luna prima di Yule e Luna della Quercia. Ma cos’è Yule? Si tratta di una festa della durata di tre giorni, dedicata al solstizio d’inverno, diffusa nell’Europa precristiana. Per quanto riguarda l’altra definizione, Luna della Quercia, il riferimento pare vada alle tradizioni druistiche della raccolta del vischio dalle querce.

Considerando come questo plenilunio sia molto vicino al solstizio d’inverno, parleremo della Luna della Lunga Notte, proprio perché siamo a un passo dal picco della durata delle ore d’oscurità. In pratica in questa parte dell’anno il piano dell’orbita della Luna intorno alla Terra corrisponde quasi esattamente a quello della Terra intorno al Sole.

Solstizio d’inverno

Dicembre è ormai in corso e nell’emisfero settentrionale inizierà a breve ufficialmente l’inverno. In tanti Paesi si celebrerà infatti il solstizio, con la fine dell’autunno che comporterà, oltre un calo medio delle temperature, anche periodi di luce solare ridotti.

Il prossimo 21 dicembre 2024 sarà il giorno più corto dell’anno, a fronte della notte più lunga dell’anno. Al di là di quello che è il nostro calendario e, in generale, il termometro, il solstizio d’inverno è un fenomeno astronomico, che quest’anno avverrà esattamente il 21 dicembre alle ore 10:20.

Il Sole raggiungerà la sua massima inclinazione verso il basso, in relazione all’orizzonte, nell’emisfero boreale. Un ruolo chiave viene giocato dall’inclinazione dell’asse terrestre, che genera un’esposizione minore al Sole, proprio in tale fase dell’anno.

Si parla del giorno più corto dell’anno ma, com’è facile intuire, la sua esatta durata varia a seconda della latitudine di riferimento. Prendiamo in considerazione la Capitale, Roma. Il 21 dicembre 2024 il Sole sorgerà alle ore 7:35 e tramonterà alle 16:42. Poco più di nove ore di luce, in pratica.

Cosa avverrà, invece, al Circolo Polare Artico? Le ore di luce solare andranno riducendosi notevolmente, fino a lasciare spazio alla ben nota notte polare. In questa fase il Sole non sorgerà affatto, data l’inclinazione raggiunta. Il paesaggio resterà buio, dunque. L’ideale per andare a caccia di un’aurora boreale.