Lupin: quando esce la seconda stagione?

Il personaggio di Lupin, ispirato dai romanzi di Maurice Leblanc, è stato rivisitato in tanti modi: lo abbiamo visto al cinema, ma anche in tv, in particolare nella serie d’animazione divenuta famosa negli anni Novanta.

A gennaio 2021 è sbarcato in streaming e in poche settimane ha ottenuto un record di visualizzazioni: sono più di 70 milioni gli abbonati in tutto il mondo hanno guardato la prima parte di Lupin, costituita da cinque episodi, trasformandolo nel secondo titolo più visto dopo The Witcher. L’ultima puntata ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. D’altronde la serie nasce da una collaborazione tra importanti figure del panorama: è creata da George Kay e François Uzan, mentre la regia è di Louis Leterrier e Marcela Said. La serie interpretata da Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo si prepara ora a conquistare il pubblico con una seconda stagione sempre su Netflix.

Serie tv Lupin 2: uscita

La prima stagione della serie tv è costituita ufficialmente da dieci episodi, le cui riprese sono ormai terminate da tempo. La produzione ha deciso di farli uscire in due fasi: i primi cinque episodi sono usciti a gennaio 2021 su Netflix, mentre gli altri dovrebbero essere dai prossimi mesi. Purtroppo, la produzione non ha ufficializzato la data di uscita, ma si parla della primavera 2021.

Lupin seconda stagione: trama

Nella prima parte abbiamo imparato a conoscere Assane Diop, interpretato dall’attore Omar Sy. Si occupa delle pulizie del Louvre e un giorno inizia a maturare un’idea: rubare un prezioso collier appartenuto originariamente a Maria Antonietta. Il suo vero obiettivo è però vendicare suo padre, che anni prima era stato condannato per un reato non commesso.

Nell’ultimo episodio, Assane e quella che sembra essere la sua ex moglie Claire (interpretata da Ludvine Sangier) sono impegnati nelle disperate ricerche del figlio appena scomparso. Probabilmente il rapimento servirà per ricattare Assane nella seconda stagione.

Lupin 2: le rivelazioni di Omar Sy

Durante un’intervista al magazine Variety, Omar Sy ha descritto il suo personaggio dando anche alcuni indizi sul continuo della storia. Lui è un uomo intelligente, che utilizza tanto la testa, ma spesso fa fatica ad esprimere i suoi sentimenti. Suo figlio è in pericolo e dovrà imparare a farsi condurre dall’istinto.

Sy ha aggiunto che il suo personaggio si comporta in modo simile anche nei romanzi scritti da Leblanc: simpatizza con la polizia e spesso si immedesima con il Detective Ganimard. Infatti, nei libri Lupin diventa addirittura suo amico.

Nella seconda stagione vedremo sicuramente l’evoluzione, sia del personaggio di Assane, sia del suo rapporto con gli organi della polizia.

Chi ancora non ha avuto modo di guardare i primi cinque episodi di Lupin li trova disponibili su Netflix.