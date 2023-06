Nuovo Mac Pro con M2 Ultra: ecco quanto va veloce

Una delle principali novità svelate da Apple in occasione della WWDC è rappresentata dal nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra. Si tratta del nuovo modello top di gamma della linea Mac e rispetto alla versione precedente (con chip Intel non aggiornato da diversi anni) garantisce un salto in avanti enorme, sia in termini di efficienza che di prestazioni. Le capacità di M2 Ultra e del Mac Pro, infatti, sono state confermate da un primo benchmark.

Mac Pro promosso nei primi benchmark

In un test su Geekbench, il Mac Pro con M2 Ultra ha registrato ottimi risultati, mostrano prestazioni da desktop di fascia alta. Il modello testato ha registrato un punteggio in Single Core di 2.794 mentre in Multi-Core è arrivato a 21.453 punti. Si tratta di risultati nettamente superiori rispetto al vecchio Mac Pro con chip Intel Xeon a 28 core.

L’ultima versione del computer di Apple con chip Intel, infatti, si fermava a 1.378 punti in Single Core e 10.390 punti in Multi-Core. La differenza è sostanziale anche nel prezzo e sempre a vantaggio del nuovo Mac Pro con M2 Ultra che costa poco più della metà della versione Intel (8.499 euro contro circa 15.000 euro come prezzo base), pur essendo il doppio più veloce.

I risultati ottenuti nel benchmark sono in linea con il nuovo Mac Studio con M2 Ultra che parte da una cifra molto più bassa (4.899 euro) ma ottiene punteggi simili.

Specifiche al top per il Mac Pro

Il nuovo Mac Pro si basa sul SoC Apple M2 Ultra che ha una CPU a 24 core e una GPU a 76 core oltre al Neural Engine a 32 core. Secondo i dati forniti da Apple, il nuovo chip permette di ottenere prestazioni superiori fino a 3 volte lato CPU e fino a 7 volte lato GPU rispetto al Mac Pro con chip Intel.

Tra le specifiche del nuovo computer Apple troviamo fino a 192 GB di memoria unificata, una dotazione di porte completa (due HDMI, tre USB-A, otto Thunderbolt 4, 6 slot PCIe Gen 4) e la possibilità di gestire fino a 6 schermi Pro Display HDR.

Il Mac Pro può gestire display fino a 8K con refresh rate fino a 240 Hz. C’è anche il supporto alle reti WiFi 6E e al Bluetooth 5.3.

Quanto costa il Mac Pro

Il Mac Pro è già ordinabile. Per gli utenti c’è un’ampia possibilità di personalizzazione del computer, con diverse opzioni tra cui scegliere. Il prezzo parte da 8,499 euro.

Per ottenere il massimo delle prestazioni, però, è necessario puntare sulla variante con M2 Ultra da 24 core per la CPU e 76 core per la GPU (il modello base di M2 Ultra si ferma a 60 core per la GPU). In questo caso, il prezzo di partenza è di 9.649 euro.

I prezzi si riferiscono alle configurazioni con 64 GB di memoria unificata. Per passare a 128 GB servono 920 euro in più mentre per raggiungere i 192 GB ne servono 1.840 euro. Per incrementare lo storage (di base c’è 1 TB di SSD) è necessario mettere in conto una spesa aggiuntiva di almeno 460 euro. Il telaio con le ruote, invece che con i piedini, costa 500 euro in più.