MacBook Air, lo sconto è imperdibile: a questo prezzo va comprato subito

Sottile, compatto e leggero, l’Apple MacBook Air è il computer portatile preferito da tutte quelle persone che lavorano in mobilità. L’ultrabook della Mela morsicata può essere infatti trasportato senza affaticarsi troppo e, grazie alla gestione ottimale della batteria, assicura un’autonomia che va ben oltre la giornata di lavoro.

Per questo motivo, l’offerta top di oggi su Amazon sul MacBook Air del 2020 è di quelle da non farsi sfuggire a cuor leggero. Lo sconto di oggi, mai visto prima sul laptop della Mela morsicata, fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sul web, facendo risparmiare oltre 300 euro sul listino. Uno sconto decisamente interessante per un computer che, nonostante sia uscito oltre due anni fa, è ancora oggi estremamente valido e versatile.

MacBook Air 2020, Display Retina 13 pollici, chip Apple M1, 8 GB RAM e 256 GB spazio di archiviazione

MacBook Air 2020 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lanciato sul mercato ormai più di due anni fa, l’ultrabook Apple riesce ancora oggi ad attirare le attenzioni di professionisti e studenti alla ricerca di un portatile che possa essere portato in giro senza troppa fatica. E basta leggere la scheda tecnica del MacBook Air per comprendere i motivi di tale successo.

Il chip Apple M1, adeguatamente supportato da 8 gigabyte di RAM, è ancora oggi in grado di macinare anche gli applicativi più pesanti – come programmi di fotoritocco ed editing video – senza accusare rallentamenti di sorta. E grazie all’ottimizzazione hardware/software, la batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo con singola carica.

Il Display Retina da 13 pollici, poi, assicura colori brillanti e vividi in qualunque condizione di luminosità esterna. Potrai così lavorare anche all’aria aperta senza che la luce diretta del sole possa darti fastidio o alterare i colori del monitor. A questo si unisce connettività wireless (WiFi 6 e Bluetooth 5.0) e cablata (porte Thunderbolt 3.0) che garantisce trasferimento dati e file ad alta velocità.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

I vantaggi di acquistare oggi il MacBook Air su Amazon sono due. Allo sconto top già citato inizialmente, infatti, si aggiunge la possibilità di comprarlo a rate a tasso 0 e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air 2020 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Costa 899,00 euro anziché 1.229 euro, con un risparmio superiore ai 300 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare l’ultrabook della Mela morsicata in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo caso, il MacBook Air 2020 costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

