MacBook Air mai così conveniente: sconto sconvolgente

Sembrerà quasi strano a dirlo, ma per i PC Apple il tempo sembra quasi non trascorrere. E non parliamo solo del design, da anni votato al minimalismo estremo: anche se vecchi di alcuni anni, i MacBook rendono quasi come fossero nuovi.

Ne è un esempio il MacBook Air 2020 in offerta su Amazon. Nonostante sia stato lanciato sul mercato due anni fa, resta ancora oggi uno dei computer portatili più performanti in commercio.

MacBook Air 2020 con processore Apple M1, Display Retina da 13 pollici, 8+256 GB

MacBook Air 2020 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Air del 2020 è stato il primo computer della casa di Cupertino a montare il chip Apple M1, caratterizzato da un consumo energetico ottimizzato e un salto prestazionale degno di nota rispetto ai processori della generazione precedente. Grazie a questa soluzione, il MacBook in offerta su Amazon offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Il display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, invece, consente di lavorare per ore e ore senza stancare la vista e garantendo una qualità al di sopra della media. Immagini e testo saranno più definiti che mai, mentre i colori ultrabrillanti offrono un livello di realismo mai visto prima su un monitor per PC. La tecnologia True Tone regola automaticamente il livello di bianco in base alla luce ambientale, offrendo un contrasto netto e bilanciato.

A livello di connettività, poi, il MacBook Air 2020 ha tutto quello che serve per navigare online e trasferire dati in maniera veloce e sicura. Il WiFi 6 consente di lavorare da remoto senza problemi di rallentamenti o lag, mentre le porte Thunderbolt sono l’ideale per archiviare file pesanti su supporti di memoria esterni.

La batteria merita un discorso a parte. Come già accennato, l’introduzione del chip Apple M1 ha consentito di ottimizzare ulteriormente i consumi e offrire un’autonomia (quasi) infinita: con una singola carica potrete lavorare per 18 ore filate senza bisogno di doverlo ricaricare.

MacBook Air a tasso zero su Amazon: come comprarlo e quanto costa

Alla scheda tecnica di tutto rispetto si unisce un prezzo che rende il MacBook Air 2020 uno dei migliori computer disponibili su Amazon per rapporto qualità/prezzo. L’ultrabook della Mela Morsicata è infatti scontato del 22%, con il prezzo che scende sotto la soglia dei 1.000 euro. Acquistandolo oggi lo si paga solamente 959,00 euro, con un risparmio che sfiora i 300 euro.

Gli iscritti ad Amanzon Prime che hanno aggiunto una carta di debito o credito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di comprare il MacBook Air a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, il PC portatile della casa di Cupertino costa 191,80 euro al mese per cinque mesi.

