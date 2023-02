MacBook Air, il prezzo è crollato: va comprato subito

Tra le decine di offerte lanciate in questa ultima settimana di febbraio da Apple non poteva di certo mancare all’appello il MacBook Air. Il più leggero e compatto tra i laptop della Casa della Mela morsicata è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile: lo sconto top di oggi fa scendere il prezzo al minimo storico.

Un’offerta da non lasciarsi scappare, nel caso si stia cercando un computer che coniughi portabilità estrema e grandi performance. Compatto e leggero, il Macbook Air stupisce per la potenza di calcolo e l’autonomia: potrete lavorare per ore e ore (anche con gli applicativi più esigenti) senza avere la necessità di collegarlo a una presa di corrente. Un dispositivo pensato dunque per chi ama lavorare in mobilità, disponibile oggi a un prezzo mai visto prima.

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sottile, compatto e leggero, il MacBook Air si fa apprezzare per la facilità con la quale possiamo portarlo in giro. Pesa poco più di un chilogrammo e spesso poco più di un centimetro, è un vero e proprio peso piuma della categoria. Questo non vuol dire, però, che si dovranno accettare compromessi sul fronte delle performance.

Basta scorrere la scheda tecnica del MacBook Air per accorgersi, infatti, che ha poco da inviadiare a PC decisamente più "corposi". Merito del chip Apple M2 che, adeguatamente supportato da 8 gigabyte di RAM, è in grado di garantire performance di altissimo livello. La CPU 8-core e la GPU 8-core, infatti, può eseguire gli applicativi più esigenti senza colpo ferire: sarà possibile modificare foto in batch o montare ed esportare video nel giro di una manciata di minuti.

Il display Liquid Retina da 13,6" garantisce performance ottimali con qualunque condizione di luminosità esterna. Gli oltre 500 Nit di luminosità e la compatibilità con la tecnologia TrueTone fanno sì che sia possibile utilizzarlo anche sotto la luce diretta del sole. L’ampia gamma cromatica P3 consente di visualizzare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per immagini reali come non mai. La batteria, infine, assicura oltre 15 ore di utilizzo con singola carica.

MacBook Air a interessi 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistare il MacBook Air su Amazon non è mai stato così conveniente come oggi. Il laptop della Mela morsicata è disponibile con uno sconto del 18% sul listino che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon risparmiare diverse centinaia di euro. Comprandolo oggi, il MacBook Air con chip M2 costa 1253,16 euro, oltre 260 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account hanno poi la possibilità di optare per il pagamento a rate Amazon senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo caso, il PC portatile Apple costa 250,64 euro al mese per cinque mesi.

