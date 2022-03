MacBook Pro, il prezzo è crollato: mai così basso su Amazon

Che i MacBook siano tra i migliori laptop per lavoro in commercio non è affatto un segreto. I computer portatili della casa di Cupertino sono infatti progettati per garantire ottime prestazioni e durabilità, mentre il sistema operativo macOS permette di sfruttare al meglio le potenzialità delle componenti hardware. Per questo motivo, se siete alla ricerca di un nuovo PC portatile, non potete non tenere in considerazione l’offerta top di oggi su Amazon sul MacBook Pro da 13 pollici.

Il MacBook Pro da 13 pollici scontato su Amazon assicura potenza, versatilità e “leggerezza". Si tratta di un dispositivo pensato per svolgere qualunque tipo di lavoro in mobilità: processore e RAM consentono di far girare i software più “pesanti", mentre la form factory compatta permette di portare sempre con sé il dispositivo, senza accusare eccessiva fatica.

MacBook Pro 13 pollici: caratteristiche e funzionalità

Il MacBook Pro da 13 pollici in offerta su Amazon è il modello presentato dall’azienda di Cupertino nel 2020. Nonostante i due anni di “vita", però, si tratta ancora di un dispositivo funzionale e caratterizzato da performance eccellenti. Merito del processore Intel Core i5 quad‑core di decima generazione che, supportato da 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio d’archiviazione, è consente di eseguire programmi e software di ogni tipo, dalla navigazione web e controllo della posta elettronica al fotoritocco e montaggio video. Un dispositivo estremamente versatile, dunque, ideale per chi è alla ricerca di un PC da lavoro a 360°.

Non va poi sottovalutata l’elevata qualità del monitor: il pannello LED con tecnologia IPS ha una risoluzione nativa di 2560×1600 pixel (densità pixel 227 pixel per pollici) e luminosità di 500 nits. La tecnologia True Tone permette poi di regolare automaticamente le impostazioni dello schermo: luminosità e tonalità si adattano all’ambiente in cui ci si trova, permettendo così di lavorare sempre nelle migliori condizioni possibili. E nel caso non dovesse bastare, nessun timore: le quattro porte Thunderbolt di cui è dotato consentono di collegare il laptop della Mela morsicata a monitor 6K, 5K e 4K.

La tastiera Magic Keyboard è progettata per offrire un’esperienza d’uso inimitabile: il meccanismo a forbice rende la scrittura semplice e naturale, mentre Touch Bar OLED consente di avere a portata di mano i comandi più utili e i programmi più utilizzati. Sul fronte delle portabilità, poi, il MacBook Pro da 13 pollici è (quasi) imbattibili. Sottile e compatto, pesa appena 1,4 chilogrammi: lavorare in mobilità, dunque, non sarà assolutamente un problema.

MacBook Pro 13 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, l’offerta Amazon sul MacBook Pro da 13 pollici è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Non capita spesso, infatti, che un dispositivo della Mela morsicata sia disponibile con uno sconto del 37% sul prezzo di listino, permettendo così di risparmiare ben 830 euro. Il laptop della casa di Cupertino costa così 1.399 euro, toccando il punto più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Gli utenti Prime (cliccando qui puoi iscriverti al servizio con un mese gratis di abbonamento) che hanno aggiunto tra i sistemi di pagamento del proprio account una carta di credito o debito possono poi usufruire del pagamento rateale Amazon 0 interessi e senza spese di istruttoria. In questo caso, inoltre, le rate non sono le “solite" cinque, ma dodici: per gli utenti Prime, dunque, il MacBook Pro da 13 pollici in offerta cosa 116,59 euro al mese per 12 mesi. Chi, invece, non ha Amazon Prime può decidere di usufruire del servizio di pagamento a rate di Cofidis, con la possibilità di dilazionare ulteriormente il pagamento.

Apple MacBook Pro 13 pollici, processore Intel Core i5, 16+512 GB