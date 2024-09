Marcello Mio, ecco il film-omaggio a Marcello Mastroianni

Nel centenario della nascita di Marcello Mastroianni, arriva in prima tv e in streaming il film in cui sua figlia Chiara rende omaggio al grande attore italiano

Fonte foto: Les Films Pelleas

Sono passati cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, che nacque a Fontana Liri, nel Lazio, il 26 settembre 1924. Un anniversario che Sky e NOW vogliono celebrare con la prima tv del film Marcello Mio, un omaggio nostalgico e affettuoso all’attore. Mastroianni è stato estremamente celebre in Italia e all’estero, specialmente per i ruoli da protagonista nei film di Federico Fellini, e candidato tre volte all’Oscar. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, il film è scritto e diretto da Christophe Honoré.

Di cosa parla il film Marcello Mio

In Marcello Mio, l’attore Marcello Mastroianni viene interpretato dalla figlia Chiara Mastroianni, che è a sua volta un’attrice (la madre è Catherine Deneuve).

Durante un’estate particolarmente tormentata, si legge nella sinossi ufficiale del film, Chiara «decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”».

Uno spunto narrativo affascinante che permette al film di ripercorrere i momenti più significativi della carriera di Marcello Mastroianni visti, appunto, attraverso gli occhi di una figlia. La storia di sviluppa come un sogno di Chiara che immagina di essere Marcello, «creando così un intreccio onirico tra realtà e desiderio».

Il film che ne risulta è sì un omaggio alla figura paterna, ma anche un viaggio emotivo, intriso di amore e nostalgia, per rievocare la memoria di uno dei più grandi e amati attori del cinema italiano. Mastroianni è morto a Parigi nel 1996.

Il cast di Marcello Mio

Nel cast di Marcello Mio, se di cast si può parlare, compaiono nei panni di sé stessi Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, Stefania Sandrelli e Francesca Fialdini.

Dove è ambientato il film Marcello Mio

Le persone coinvolte nel film sono inizialmente sconcertate vedendo Chiara Mastroianni vestire i panni del padre, ma poi la assecondano e compiono insieme a lei un viaggio nella memoria e nei luoghi più significativi per l’attore. Le riprese sono durate otto settimane, da agosto a ottobre 2023, e si sono svolte a Parigi, Roma, Latina e Formia.

Dove vedere Marcello Mio in streaming

Il film Marcello Mio arriva in prima tv in Italia. L’appuntamento è per sabato 28 settembre 2024 alle 21.15 su Sky Cinema Due. Il film è anche disponibile in streaming su NOW e on demand.

Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Marcello Mio si può anche vedere a noleggio su altre piattaforme di streaming, tra cui Prime Video e TIM Vision.