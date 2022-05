MediaTek Dimensity 1050: il nuovo chip per la fascia medio-bassa

MediaTek ha annunciato il nuovo chip Dimensity 1050, il primo chipset dell’azienda a offrire sia il supporto per il 5G completo: sia le onde “millimetricheE (mmWave) sia le normali frequenze sub-6GHz. Una caratteristica, quest’ultima, non scontata: ad esempio non la troviamo sul MediaTek Dimensity 9000, attuale chip top di gamma dell’azienda.

Il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1050 va dunque a ampliare la famiglia dei Dimensity che già conosciamo e si presenta come una versione meno potente del MediaTek Dimensity 1100. Tra le sue specifiche più interessanti notiamo il supporto per schermi con una risoluzione Full HD+ e con una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz , il supporto nativo per il codec AV1, la possibilità di riprodurre contenuti HDR10+ e di registrare video in HDR contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore. Insieme al Dimensity 1050 sono stati presentati anche il MediaTek 930 5G e il MediaTek Helio 699 4G, due chip entrambi entry level con modem solo 4G destinati ai mercati meno tecnologicamente sviluppati del Pianeta.

Dimensity 1050: caratteristiche tecniche

Secondo quanto dichiarato da MediaTek, il Dimensity 1050 “offrirà esperienze 5G end-to-end, connettività ininterrotta ed efficienza energetica superiore per soddisfare le esigenze degli utenti di tutti i giorni“. Una definizione molto vaga per descrivere l’utente tipico del nuovo chip: quello comune, che non cerca le prestazioni assolute ma vuole un telefono per navigare bene su Internet e con la batteria che arriva almeno fino a sera.

Il SoC MediaTek 1050 ha una configurazione octa-core a 6 nm con due core ad alte prestazioni Cortex-A78 (con clock a 2,5 GHz) e quattro core ad alta efficienza non specificati, che potrebbero essere i classici Cortex-A55. La GPU è la Mali-G610 abbinata alla suite HyperEngine 5.0 di MediaTek che fornisce strumenti e funzionalità di ottimizzazione delle immagini e dei video.

Oltre al 5G completo, non manca il Wi-Fi 6E e con supporto alle antenne in configurazione MIMO 2×2.

MediaTek Diminesity 1050: disponibilità

Il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1050 sarà disponibile dal terzo trimestre 2022, ossia da settembre in avanti e probabilmente lo vedremo a bordo di molti telefoni di fascia medio bassa che verranno lanciati in vista degli acquisti natalizi di fine anno.