MediaTek Dimensity 8050 e 9200+ ufficiali

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

MediaTek ha presento ufficialmente i nuovi processori Dimensity 8050 e Dimensity 9200+ che vanno ad arricchire la scuderia di chip dell’azienda. Il primo è un volto già noto ed è un rebrand del più noto Dimensity 1200-1300, un processore di fascia media già visto all’opera su OnePlus Nord 2T, ad esempio.

MediaTek Dimensity 9200+ è il nuovo processore di riferimento per i futuri top di gamma che sceglieranno le tecnologie offerte dall’azienda. Si tratta di un upgrade del precedente MediaTek Dimensity 9200, ma con significativi miglioramenti che lo rendono particolarmente adatto per il gaming, grazie a un sostanzioso aumento delle performance di CPU e GPU. Al momento non è ancora chiaro su quali dispositivi verrà installato ma, come già detto, si tratterà sicuramente di device di fascia alta.

MediaTek Dimensity 8050: specifiche tecniche

Come già detto, il MediaTek Dimensity 8050 altro non è che il rebranding del Dimensity 1300 (a sua volta praticamente identico al Dimensity 1200) al quale l’azienda ha deciso di cambiare nome per fare ordine sui propri prodotti.

Quindi abbiamo lo stesso processore già noto al grande pubblico realizzato con processo produttivo di TSMC a 6 nm. Al suo interno troviamo 1 core Cortex-A78 a 3 GHz, 3 core Cortex-A78 a 2,6 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2 GHz. La GPU è una Arm Mali-G77 MC9 a 9 core mentre la APU è una MediaTek 570.

Per i display è garantito il supporto fino alla risoluzione Full HD+ a 168 Hz o quella QHD+ fino a 90 Hz. Il processore è compatibile anche le memorie RAM LPDDR4X, per un massimo di 16 GB, e con la tecnologia di archiviazione UFS 3.1.

Per le connessioni, come ben noto, troviamo il WiFi 6, il 5G, il Bluetooth 5.2 e per la geolocalizzazione satellitare con GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS e NavIC. Infine per quanto riguarda le fotocamere, questo processore supporta sensori fino a 200 MP.

MediaTek Dimensity 9200+: specifiche tecniche

Il MediaTek Dimensity 9200+, come già detto, è upgrade del Dimensity 9200 e sarà in dotazione a tutti gli smartphone top di gamma che, in futuro, si affideranno alle tecnologie dell’azienda.

Il processore è stato realizzato con processo produttivo TSMC di seconda generazione a 4 nm. Al suo interno troviamo 1 Arm Cortex-X3 fino a 3,35 GHz, 3 Arm Cortex-A715 fino a 3 GHz e 4 Arm Cortex-A510 fino a 2 GHz. La GPU è una Arm Immortalis-G715, la APU è una MediaTek A690 mentre l’ISP, che si occupa dell’elaborazione del segnale dell’immagine, è un MediaTek Imagiq 890.

Per i display garantito il supporto fino alla risoluzione Full HD+ a 240 Hz o quella WQHD fino a 144 Hz. Il processore supporta anche le memorie RAM LPDDR5X fino a 8533 Mbps e archiviazione UFS 4 + MCQ.

Per le connessioni troviamo il Wi-Fi 7, il 5G, il Bluetooth 5.3 e il supporto ai diversi sistemi per la geolocalizzazione satellitare con GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS e NavIC. Infine per quanto riguarda le fotocamere, questo processore supporta sensori fino a 320 MP.

In pratica, come tutti i chip "Plus" di MediaTek e Qualcomm degli ultimi anni, anche il Dimensity 9200+ non è altro che un overclock del chip precedente: tra MediaTek Dimensity 9200 e 9200+, quindi, cambiano solo le frequenze di lavoro, superiori nel secondo.