Mercoledì 2: ci saranno cambiamenti

Dopo il clamoroso successo della prima stagione su Netflix, la serie Mercoledì è stata rinnovata per un seconda stagione. L’annuncio ufficiale è stato fatto a gennaio 2023. Al momento non sappiamo ancora quando i prossimi episodi potrebbero uscire sulla piattaforma di streaming, ma ormai da mesi ogni intervista a Jenna Ortega, l’attrice che interpreta la protagonista Mercoledì Addams, è l’occasione per provare a carpire un’anticipazione sulla seconda stagione. E, in effetti, qualche informazione interessante è già stata diffusa.

Le anticipazioni su Mercoledì stagione 2

In particolare, durante una recente intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Jenna Ortega ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti nella seconda stagione di Mercoledì, che è attualmente in fase di scrittura. «Vogliamo che sia più horror. Vogliamo che Mercoledì esca dalla situazione romantica, per lasciare che sia solo sé stessa», ha dichiarato.

Più horror e meno romanticismo, insomma. Ma cosa significa? Nella prima stagione Mercoledì Addams è alle prese con il suo primo anno di studio alla Nevermore Academy e vive di fatto una serie di situazioni tipicamente adolescenziali (o meglio, tipiche delle serie tv teen): le difficoltà a scuola, l’invito al ballo, le amicizie, il primo amore… Una buona parte della trama, infatti, ruota intorno al triangolo amoroso con Tyler e Xavier. Triangolo che, come sanno gli spettatori della serie, finisce in modo inaspettato e poco piacevole.

Ebbene, a giudicare dalle parole di Ortega, nella seconda stagione l’aspetto amoroso sarà messo da parte in favore di una trama più inquietante e spaventosa. Tra mostri e creature sovrannaturali varie, questo aspetto horror era in realtà presente anche nella prima stagione, ma probabilmente diventerà preponderante.

Come cambierà Mercoledì 2

Un altro aspetto che diventerà ancora più importante nella trama, sempre stando alle parole di Ortega, è la libertà di Mercoledì di essere sé stessa: oscura, goth, outsider. «Voglio che [Mercoledì] entri di più nel vivo delle cose e che non giochi in modo sicuro. (…) Credo di volere che Mercoledì continui a seguire una corrente di antieroi piuttosto che una di eroi classici», aveva detto l’attrice in una precedente intervista.

C’è ancora molto da rivelare, insomma, della personalità della protagonista. Ma non solo: anche i suoi rapporti familiari probabilmente avranno un ruolo più centrale nella seconda stagione. «Ci è sembrato di aver appena toccato la superficie con personaggi e interpreti, tutti così straordinari», aveva affermato in una passata intervista il co-showrunner della serie, Miles Millar. «Catherine è, credo, una Morticia iconica e il rapporto tra lei e Mercoledì è essenziale per lo show, così come l’idea che Mercoledì cerchi di crearsi una propria strada al di fuori della famiglia è importante».

Quando uscirà Mercoledì 2

Come accennato, non è ancora nota la data di uscita di Mercoledì 2. Secondo alcuni le nuove puntate potrebbero uscire negli ultimi mesi del 2024, ma non è certo.