Meta Quest Pro ufficiale: è il nuovo visore per lavorare

Meta ha annunciato ufficialmente il Meta Quest Pro, il visore VR creato per chi vuole esplorare il Metaverso e lavora in smart working. Ecco tutte le caratteristiche tecniche e il prezzo (notevole) del nuovo dispositivo indossabile, per la realtà virtuale, della compagnia di Zuckerberg.

Meta Quest Pro: com’è

Il visore VR di Meta presenta un design leggero e minimale e, per funzionare, non necessita di connessioni con ulteriori device. Meta Quest Pro ha a bordo un processore Qualcomm Snapdragon XR2 Plus che, stando all’azienda, assicurerebbe performance superiori del 50% rispetto al modello precedente (Meta Quest 2) e una migliore dissipazione del calore.

Il chipset è accoppiato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e il visore integra un totale di 10 sensori (5 esterni e 5 interni) utili a catturare i dati e rendere l’esperienza con il mondo virtuale più coinvolgente. I sensori esterni possono operare oltre che in bianco e nero anche a colori, attivando la modalità Passthrough: questo sistema potrà esaminare meglio l’area circostante.

Lo spessore del visore, inoltre, è stato ridotto del 40% per garantire maggiore confort a chi lo indossa; i display LCD contano sulla tecnologia Quantum Dot e sul sistema local dimming, che migliora il contrasto. Per quanto riguarda la batteria, purtroppo, Meta Quest Pro ha un’autonomia di sole 2 ore.

Meta Quest Pro: controller e funzioni

Il visore VR di Meta è accoppiato ad una serie di accessori, come i controller Meta Quest Touch Pro. Il dispositivo presenta tre sensori integrati, in grado di delineare la posizione dei controller stessi nell’area tridimensionale, rispetto a dove si trova il visore: in questo modo, l’utente può muoversi a 360°.

Il Meta Quest Pro, inoltre, presenta anche una più realistica tecnologia di vibrazione aptica TruTouch e la funzione Natural Facial Expressions, che permette di riprodurre le espressioni del volto sul proprio avatar.

Meta Quest Pro ufficiale: prezzo e disponibilità

Il nuovo visore per la realtà virtuale di Meta è già disponibile per il pre-ordine in Italia, con consegne a partire dal 25 ottobre. Il costo di Meta Quest Pro è di 1.799,99 euro e, nella scatola del dispositivo VR la compagnia statunitense ha inserito anche una serie di accessori: due controller Meta Quest Touch Pro, diverse punte per il pennino, una dock station di ricarica USB-C a 45 W e i paraocchi removibili che servono a diminuire la luce.