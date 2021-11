Metaverso, Nike apre un nuovo mondo virtuale: Nikeland

Mentre tutti ancora si chiedono se il Metaverso è una cosa seria, o solo una mossa di Mark Zuckerberg per deviare l’attenzione dei media nei confronti delle incessanti polemiche su Facebook, i giganti dell’economia hanno già la risposta: il Metaverso non solo si farà, ma sarà anche il posto dove si dovrà avere una presenza massiccia e coerente, per fare un sacco di soldi.

Ne è convinta Nike Inc., che decisamente non è un’azienda da sottovalutare visto che fa un fatturato annuo di circa 37 miliardi di dollari. Il colosso delle scarpe e dell’abbigliamento sportivo ha infatti annunciato l’apertura di un suo “mondo" all’interno della piattaforma Roblox. Tale mondo si chiama “Nikeland" e sarà il paradiso dei fan del brand, che potranno entrarvi per giocare (Roblox è, innanzitutto, una piattaforma per la creazione di giochi in 3D) ma anche per provare nuovi capi d’abbigliamento a marchio Nike. L’azienda afferma che l’accesso a Nikeland sarà gratuito, “abbattendo una delle maggiori barriere allo sport“.

Come funziona Nikeland

Nikeland è già attivo sulla piattaforma Roblox, ma è ancora una esperienza non al 100% di realtà virtuale. Gli utenti possono usare il proprio smartphone dotato di accelerometro per inviare al proprio avatar tridimensionale i movimenti che dovrà fare nel mondo di Nikeland.

Gli utenti potranno fare dei mini giochi, come Dodgeball o Pavimento di lava, ma soprattutto potranno personalizzare e vestire il proprio avatar con i capi firmati Nike.

Ci sarà un intero showroom di scarpe, felpe e altri vestiti Nike tra i quali scegliere e Nike afferma che alcuni dei suoi prossimi prodotti verranno creati all’interno di Nikeland insieme agli utenti.

Perché Nikeland è importante

Al momento, quindi, Nikeland è solo una bozza di ciò che sarà in futuro, quando i visori per la realtà virtuale si diffonderanno nelle case degli utenti e tutti potranno entrare in Nikeland con una vera e completa esperienza di realtà virtuale.

Quando tutto ciò sarà possibile, il mondo virtuale sarà una immensa opportunità di marketing per Nike. Le opzioni sono due: lasciare tutto gratis su Nikeland, e usare questa piattaforma come showroom dei prodotti reali, oppure (e forse un giorno ci si arriverà) monetizzare direttamente Nikeland, vendendo vestiti e scarpe Nike per gli avatar.

In ogni caso, un concetto è ormai chiaro: la corsa al Metaverso è già iniziata e i big dell’economia mondiale hanno già iniziato a correre.