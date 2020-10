Michael C Hall sarà nuovamente Dexter: ordinato un revival

Showtime ha annunciato a sorpresa il ritorno di uno dei più amati protagonisti delle serie tv. Parliamo di Dexter, il serial killer che ha conquistato il pubblico per otto stagioni, andate in onda dal 2006 al 2013 anche in Italia.

La trama della serie tv prende ispirazione dal romanzo di Jeff Lindsay intitolato “La mano sinistra di Dio” e vede al centro della storia proprio lui, Dexter Morgan, un assassino seriale che agisce, però, secondo un codice morale davvero particolare. Infatti, uccide solo i criminali che sono riusciti a sfuggire alla giustizia, progettando per loro veri e propri scenari da incubo. Il programma è stato uno dei più visti per sette anni ed oggi rappresenta un vero e proprio titolo cult per gli amanti del genere. Ora finalmente potremo vedere la nona stagione in streaming e ad interpretare il protagonista sarà sempre lui, l’attore Michael C.Hall.

Di cosa parlerà Dexter 9: anticipazioni sulla trama

La notizia è arrivata improvvisamente sul canale Twitter di Showtime e ha lasciato tutti a bocca aperta: “Sopresa, lui è tornato #Dexter”.

La notizia da quel momento ha fatto il giro del web suscitando la felicità dei fan. Infatti, il finale dell’ottava stagione era risultato troppo sbrigativo su tanti aspetti. Nell’ultimo episodio Dexter aveva risparmiato la sua vittima, per un improvviso senso di pietà e perché gli era mancata la voglia di uccidere.

Allora, aveva inscenato la sua morte e assunto l’identità di un misterioso taglialegna per poi far perdere le sue tracce. Inoltre, Dexter e Hannah avevano progettato di fuggire insieme in Argentina, ma qualcosa era andato storto. Alcuni elementi non vengono quindi approfonditi nel finale.

Ora le nuove puntate dovrebbero ripartire proprio dalla gestione della sua nuova identità e della sua attività di serial killer.

Cast di Dexter 9

Secondo le anticipazioni fornite da TVLine, l’attore protagonista sarà sempre Michael C. Hall, mentre il ruolo di showrunner è affidato a Clyde Phillips, produttore esecutivo delle precedenti stagioni.

L’attore protagonista Michael C Hall si è detto felice per il ritorno, anche perché il finale di stagione non aveva reso giustizia alla serie tv. Secondo l’attore, le ultime scene avevano perso il ritmo serrato che contraddistingueva la serie. I motivi erano dovuti a tanti fattori, tra cui le poche idee degli autori.

Nel revival probabilmente rivedremo anche Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra Morgan, che potrebbe tornare con alcuni flashback. Allo stesso modo, ci potrebbe essere Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter e altri personaggi principali della serie: Desmond Harrington (Joey Quinn), David Zayas (Angel Batista) e Geoff Pierson (Thomas Matthews). Naturalmente occorre attendere le comunicazioni ufficiali.

La produzione di Dexter 9: quando vedremo le nuove puntate

Dexter 9 sarà composto da 10 episodi. Se tutto andrà come previsto, la nuova stagione uscirà a settembre 2021.

Non si sa ancora su quale piattaforma sarà disponibile, ma molti prevedono che ad ospitare la nona stagione sarà Netflix. Infatti, il canale ha già offerto negli anni scorsi le prime stagioni di Dexter, successivamente però il titolo è stato eliminato dal catalogo. Al momento la serie è invece disponibile su SkyGo e Now TV.