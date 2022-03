Michela Giraud su Netflix: i dettagli

Brillante, autoironica, sopra le righe e travolgente: Michela Giraud arriverà presto su Netflix con un nuovo special comico. Michela Giraud, la verità, lo giuro! – è questo il titolo dello spettacolo di una delle più popolari stand up comedian italiane – sarà disponibile ad aprile sulla piattaforma di streaming.

Molti conoscevano Michela Giraud già da tempo, ma gran parte del suo pubblico attuale ha imparato ad apprezzare la comica romana durante la sua partecipazione a LOL: Chi ride è fuori. Giraud era infatti tra i dieci concorrenti della prima edizione del comedy show Amazon Original e si è fatta ricordare per alcune battute e gag ben riuscite, tra le quali la hit “Mignottone pazzo". Archiviato il capitolo LOL, per la comica, classe 1987, non sono mancate le soddisfazioni e i successi lavorativi. Ultimo, appunto, lo special registrato durare un’esibizione dal palco del Vinile, a Roma, e presto disponibile su Netflix.

Lo special comico di Michela Giraud: di cosa parla

Lo special comico intitolato Michela Giraud, la verità, lo giuro! è uno spettacolo di stand up comedy (composto da una sola puntata) che ha per protagonista la comica romana che, in piedi sul palco, rigorosamente da sola, racconta al pubblico la propria vita attraverso il punto di vista forte e autoironico che caratterizza da sempre il suo umorismo.

Nel flusso di parole di Michela Giraud vengono toccati vari argomenti, ad esempio l’infanzia, il rapporto con la sorella, l’adolescenza e l’improvvisa popolarità. Sono tematiche personali, è vero, che però diventano esistenziali e specchio di un’intera generazione. Nello special prodotto da DAZZLE la comica affronta con magistrale ironia anche il grande tema degli stereotipi.

Chi è Michela Giraud e cosa ha fatto oltre a LOL

Lol: Chi ride è fuori non è certo l’unica esperienza di rilievo nel curriculum di Michela Giraud. Tutt’altro! La comica ha iniziato a esibirsi nel 2015 nei club e anche in tv, nello show comico Colorado. Nel 2017 ha fatto parte di CCN – Comedy Central News, programma satirico condotto da Saverio Raimondo.

Nel 2018 ha partecipato a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali, reboot di un cult della tv italiana, e nel 2019 e 2020 ancora a CCN – Comedy Central News, ma come conduttrice. È stata in seguito la “padrona di casa" de Il Salotto con Michela Giraud su Comedy Central. Attualmente conduce C’era una volta l’amore su Real Time e Discovery+ ed è tra le protagoniste femminili di Michelle Impossible al fianco di Michelle Hunziker su Canale 5.

Poliedrica e instancabile, Michela Giraud è anche co-autrice di due libri (Tea, storia (quasi) vera della prima messia, edito da Harper Collins, e MANIFESTO, pubblicato da Fandango) e ha debuttato al cinema come protagonista femminile del film Maschile Singolare, diretto da Andrea Pilati e Alessandro Guida e disponibile su Prime Video.

Quando esce lo special comico di Michela Giraud

Michela Giraud, la verità, lo giuro! sarà disponibile solo su Netflix dal 6 aprile 2022, in tutti i 190 Paesi in cui il servizio è attivo.