In attesa che Meta porti la sua AI anche sulle app europee di WhatsApp, nel frattempo Microsoft porta il suo Copilot dentro l'app di chat più usata al mondo, anche in Italia

L’AI è finalmente arrivata anche su WhatsApp, in Italia, ma non è quella che tutti ci saremmo aspettati: mentre ancora Meta non ha rilasciato il suo chatbot Meta AI sul mercato europeo, perché non può usare i dati degli utenti di Facebook, Instagram e Threads senza violare il regolamento DSA, ci ha pensato Microsoft a portare il suo Copilot sull’app di chat più usata al mondo.

Copilot su WhatsApp, in Italia, ha più di un limite ma è comunque una novità interessante per molti utenti perché permette di avere almeno le funzioni base del chatbot direttamente dentro WhatsApp, senza dover installare un’app aggiuntiva e, soprattutto, senza dover creare o usare un account Microsoft.

Come usare Copilot su WhatsApp

Per usare Microsoft Copilot su WhatsApp è necessario “aggiungere” il chatbot ai propri contatti. Lo si fa esattamente come per qualunque altro contatto, tramite la scansione di un codice QR pubblicato da Microsoft (ed è possibile inoltrare il contatto del chatbot agli amici).

Dopo la scansione del codice l’app crea una nuova conversazione con il chatbot e l’utente può già interagire con l’AI di Microsoft che, lo ricordiamo, si basa su tecnologia OpenAI ed è in pratica un derivato di ChatGPT.

Trattandosi di una normale chat WhatsApp, seppur con un interlocutore non umano, l’utente può selezionare, salvare e inoltrare i risultati generati dall’AI, comprese le immagini.

Cosa può fare Microsoft Copilot su WhatsApp

Il chatbot Microsoft Copilot per WhatsApp ha delle funzioni standard, alle quali si accede facendo tap sul link “How I can help“: in pratica può generare storie, fornire le ultime notizie sportive, dare consigli sull’allenamento fisico, su ricette, su viaggi, sulla musica e persino su un possibile appuntamento sentimentale.

La vera utilità di Copilot per WhatsApp, però, è al di fuori di questa griglia di contenuti standard: l’utente, infatti, può fare quasi ogni domanda al chatbot, che risponderà a quasi tutte nei limiti della policy di Microsoft. Quindi niente porno, niente contenuti sensibili, niente politicamente scorretto, niente contenuti potenzialmente pericolosi per l’utente.

Copilot per WhatsApp può anche generare immagini tramite il motore grafico AI di Dall-E, lo stesso dell’app Copilot che già conosciamo. La generazione delle immagini è piuttosto lenta, ma al momento non sembra esserci un numero massimo di immagini che si possono creare in un giorno.

Copilot per WhatsApp: i limiti

Rispetto a Copilot per Windows e all’app standard di Copilot, la versione integrata in WhatsApp ha in realtà un solo pregio e molti limiti. Il pregio è, appunto, quello di essere integrata in WhatsApp.

Ciò permette all’utente di usare direttamente i contenuti generati, senza dover uscire dall’app e rientrare successivamente. In pochi tap, ad esempio, si genera un’immagine e la si inoltra ad un contatto o ad un gruppo. Per la gioia di molti, vi diciamo già che Copilot per WhatsApp riesce a creare un’immagine dal titolo “buongiornissimo, caffè?“.

I due limiti principali, invece, sono le fonti e il modello AI utilizzato. Le fonti, almeno al momento, sono tutte americane: anche chiedendo in italiano “cosa ha fatto l’Inter ieri?” riceviamo una risposta corretta, ma tratta da siti sportivi USA.

Per quanto riguarda il modello AI usato, invece, Microsoft non ha fornito informazioni specifiche ma è abbastanza evidente che i risultati offerti da Copilot per WhatsApp siano di qualità inferiore a quelli della controparte Windows o dell’app per smartphone.

Parte di questa differenza potrebbe derivare dal fatto che per usare Copilot su WhatsApp non è necessario fare il login con un account Microsoft, cosa che impedisce al chatbot di attingere ai risultati precedenti e all’archivio dei nostri prompt. Un limite che, in realtà, per molti potrebbe essere un vantaggio.