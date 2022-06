Microsoft Surface Laptop Go 2 è ufficiale: cosa cambia

Microsoft ha annunciato ufficialmente il suo nuovo Surface Laptop Go 2. Si tratta dell’ultima versione del laptop economico dell’azienda che, pur non essendo particolarmente differente dal predecessore (il Surface Laptop Go lanciato nel 2020), va a sostituire il modello attuale, che esce dal listino.

Il nuovo portatile del colosso di Redmond vanta nel complesso diverse caratteristiche interessanti ed un prezzo abbastanza conveniente (e, ovviamente, equiparato alla qualità del prodotto). Il processore a bordo del Surface Laptop Go 2 dovrebbe assicurare una gestione migliore dei consumi e delle temperature, rispetto alla generazione precedente. Il laptop (disponibile in quattro colorazioni, una in più rispetto al Surface Laptop Go) presenta un numero maggiore di componenti che si possono sostituire, rispetto al notebook di due anni fa. Essendo un dispositivo ultra-portatile, la batteria di lunga durata non farà che accontentare chi lavora in mobilità.

Surface Laptop Go 2: com’è

Il laptop di Microsoft è dotato del processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione, che integra al suo interno una GPU molto più potente rispetto a quella presente nelle CPU di decima generazione generazione usata sul modello precedente di Surface Laptop Go, accoppiata a tagli di memoria da 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria a stato solido SSD.

Per quanto riguarda la batteria, il Surface Laptop Go 2 dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 13,5 ore. Il colosso statunitense ha dichiarato che questo nuovo modello presenta una videocamera ottimizzata rispetto a quella del Surface Laptop Go di due anni fa, sebbene le specifiche a riguardo, siano le stesse in entrambi i prodotti. Con molta probabilità, ciò che Microsoft ha migliorato riguarda il sistema di controllo delle immagini.

Molto interessante, per l’utente, è la possibilità di cambiare (se necessario) diversi elementi del device, tra cui trackpad, tastiera, display e batteria. Ovviamente, la sostituzione di queste componenti andrà fatta in un centro autorizzato da Microsoft. Il laptop, che è disponibile nelle tonalità Sage, Ice Blue, Sandstone e Platinum, è dotato di uno schermo PixelSense da 12" pollici. Dal peso di soli 1,127 grammi, il PC sul fronte della connettività presenta: una porta USB-C, 1 porta USB A, il jack cuffie da 3,5mm e una porta Surface Connect.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Surface Go 2 sarà disponibile in Italia dal 19 luglio, al prezzo di partenza di 679 euro per la variante con 4/128 GB e Intel Core i5. Il modello con Intel Core i5 da 8/128 GB ha un costo di 779 euro, mentre quello con Intel Core i5, 8/256 GB ha un prezzo di 879 euro.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è già in pre-ordine sul sito ufficiale di Microsoft Italia.