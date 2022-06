Midea, il condizionatore portatile al minimo storico: offerta imperdibile

Tra i prodotti più venduti nelle ultime settimane su Amazon troviamo sicuramente i condizionatori portatili. E il motivo è molto semplice: questo giugno 2022 si candida a essere il giugno più caldo da quando vengono misurate le temperature. E non è un caso che negli ultimi giorni in molte città italiane si siano toccati addirittura i 40 gradi, temperature che solitamente vediamo solo in agosto. I condizionatori portatili sono i dispositivi perfetti per portare un po’ di frescura durante le ore più caldo del giorno e della notte. Rispetto ai climatizzatori, infatti, non devono essere installati e non hanno bisogno di un motore da montare all’esterno dell’abitazione. Basta collegarli alla corrente e mettere il tubo di scarico fuori dalla finestra. Tutto molto semplice e veloce.

Condizionatore portatile Midea Mobile Eco 2,9KW

I prezzi dei condizionatori portatili possono essere anche abbastanza elevati, ma oggi troviamo il modello Midea Mobile Eco 2,9 KW in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 38%. Acquistandolo oggi si risparmiano 180€ sul prezzo di listino. Si tratta di un condizionatore top di gamma, con una capacità di raffreddamento di 10.000BTU. In pratica è pensato per le stanze fino a 33 metri quadrati. Poi grazie alle rotelle posizionate in basso è possibile trasportarlo di stanza in stanza con il minimo sforzo. L’offerta non ha una scadenza e può terminare da un momento all’altro.

Condizionatore portatile Midea Mobile Eco 2,9 KW: la scheda tecnica

In un condizionatore portatile le caratteristiche da tenere in considerazione sono poche, ma bisogna essere molto attenti. Una delle più importanti è sicuramente la capacità di raffreddamento, che viene espressa con il valore BTU. Questo condizionatore portatile ha una potenza di 10.000BTU/h, che equivale a dire che è in grado di raffreddare in pochissimo tempo una stanza di circa 30 metri quadrati. In pratica la maggior parte delle cucine, camere e camerette in Italia.

Inoltre, il condizionatore Midea Mobile Eco 2,9KW offre ben tre funzioni differenti: classico condizionatore d’aria, ventilatore e anche deumidificatore. La temperatura può essere impostata in un range che va da 17 a 35 gradi. Le velocità di raffreddamento sono tre. Per gestirlo ci sono i classici tasti sul pannello controllo, oppure si può utilizzare il pratico telecomando a infrarossi. Per chi si preoccupa del possibile rumore, il condizionatore Midea Mobile Eco 2,9KW è super silenzioso e ha anche una modalità ad hoc pensata appositamente per la notte per ridurre il rumore al minimo.

Il condizionatore portatile rispetta anche l’ambiente. Infatti utilizza il gas refrigerante R290 che riduce l’impatto sull’ambiente. Inoltre, ha ottenuto la classe energetica A+: ciò vuol dire che consuma poca energia. Per diminuire il consumo di corrente elettrica ha anche un timer che può essere impostato per far accendere e spegnere il dispositivo automaticamente (funzione molto utile se la notte ci si dimentica di spegnerlo).

Per montarlo alla finestra, il condizionatore è già dotato di tutti gli accessori necessari: sia il tubo di scarico dell’aria nel foro a parete o, tramite un’apposita guida scorrevole fornita a corredo, su di una finestra.

Condizionatore portatile Midea Mobile Eco 2,9 KW in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta il condizionatore portatile Midea Mobile Eco 2,9KW a un prezzo di 299€. Lo sconto sul prezzo di listino è di ben il 38% e si risparmiano 180€. Un super prezzo per un condizionatore portatile che, come abbiamo appena visto, ha ottime caratteristiche, offre funzioni multiple e può essere utilizzato in tutte le stanze di casa. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete prima il regolamento). Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

