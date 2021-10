Sistemi operativi per smart TV: quale scegliere

Il sistema operativo dello smart TV è una caratteristica molto importante da valutare nella scelta del televisore, in quanto da esso dipende l’esperienza multimediale e il tipo di gestione delle funzionalità del dispositivo. Le aziende produttrici utilizzano sistemi proprietari oppure si affidano ad Android TV, con soluzioni differenti che offrono un’interazione diversa a seconda dell’OS. Vediamo quali sono i televisori con il miglior sistema operativo smart TV in commercio, con alcuni suggerimenti utili per scegliere la piattaforma giusta.

Quali sono i sistemi operativi smart TV migliori

Al giorno d’oggi la maggior parte dei televisori sono smart, infatti sono dotati di un sistema operativo che consente di usufruire di funzionalità avanzate, come le app per lo streaming TV e i comandi vocali integrati nella piattaforma digitale. Uno dei più diffusi è Android TV, presente in molti modelli di televisore di marchi come Philips e Sony. Questi TV offrono un ampio numero di app scaricabili da Google Play Store, un’interfaccia grafica semplice e intuitiva, una buon velocità e il supporto per Google Assistant.

Un’alternativa altrettanto valida è webOS dei TV LG, un sistema operativo adoperato per gli smart TV del brand coreano. Questo OS presenta una piattaforma moderna e con un layout pulito, un’interazione rapida e l’integrazione con gli assistenti vocali Alexa di Amazon e Google Assistant. Il sistema di LG non ha particolari bug o difetti, infatti si tratta di un sistema operativo piuttosto efficiente, con tantissime app compatibili come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Nei televisori Samsung invece è disponibile il sistema operativo Tizen, una tecnologia veloce e performante abbastanza facile da utilizzare con numerose app gratuite. Alcuni dettagli del sistema operativo possono essere personalizzati, tra cui le icone presenti nello schermo, con una funzione di ricerca ottimizzata tramite Smart Hub. In alcuni TV Samsung c’è anche l’integrazione dell’assistente vocale Bixby, mentre attraverso l’opzione SmartThings è possibile gestire i dispositivi connessi della smart home.

Un altro sistema operativo di smart TV di qualità è Vidaa u, la piattaforma ufficiale presente nei televisori del brand Hisense. Si tratta di smart TV molto apprezzate grazie a questo OS veloce e intuitivo, contraddistinto da un’interfaccia grafica facile da usare e subito comprensibile. Il design è piuttosto semplice e adatto a tutti, infatti è possibile realizzare qualsiasi operazione in pochi istanti senza difficoltà. Anche le app disponibili sono numerose, con la possibilità di vedere contenuti in alta definizione nella maggior parte delle applicazioni di streaming.

Migliori TV con sistema operativo Android TV

Il sistema operativo Android TV viene adoperato da molti brand del settore, tra cui quelli principali sono Philips e Sony, una piattaforma compatibile con tutte le più importanti app e i comandi vocali di Google Assistant. Ecco quali sono i migliori televisori Android TV sul mercato.

TCL TV 50P616

Un televisore di fascia media con sistema operativo Android TV è il modello TCL 50P616, un TV da 50 pollici con tecnologia LED e risoluzione Ultra HD 4K. Viene proposto con la piattaforma Android 9.0, un design dello schermo senza bordo e il sistema Micro Dimming PRO, con Smart HDR e supporto per lo standard HDR10. È compatibile con Alexa e Google Assistant, mette a disposizione YouTube in qualità 4K UHD e tantissime applicazioni in alta definizione, con 2 porte USB, 3 ingressi HDMI e il modulo Wi-Fi.

Caratteristiche principali

Smart TV 50 pollici

Sistema operativo Android 9.0

Risoluzione Ultra HD 4K

Micro Dimming PRO

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Sony Bravia KD-32W800

Il Sony Bravia KD-32W800 è un televisore LED con Android TV, con schermo da 32 pollici e risoluzione HD Ready con HDR. Si tratta di un modello del 2021 dotato di 3 ingressi HDMI, 2 porte USB e uscita audio per le cuffie, con modulo Wi-Fi per la connessione wireless alla rete internet di casa. Il display fornisce un alto contrasto, con supporto per gli standard HDR10 e HLG, presenta Google Play Store predisposto nella piattaforma multimediale e un microfono integrato per le ricerche vocali tramite Google Assistant.

Caratteristiche principali

Smart TV 32 pollici

Sistema operativo Android TV

Risoluzione HD Ready

Live Colour

USB HDD REC

HDR, HDR10, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Sony KE55XH8096PBAEP

Il miglior sistema operativo per smart TV Android viene proposto dal Sony KE55XH8096PBAEP, un televisore LED 4K Ultra HD con suono avvolgente e immagini realistiche. Il display è dotato della tecnologia HDR con Dolby Vision per aumentare la gamma dinamica, con design raffinato della cornice e audio immersivo con X-Balanced Speaker. Questo televisore da 55 pollici può essere gestito con la voce attraverso Google Assistant, con chromecast built-in per utilizzare tutte le app mobile direttamente sul televisore.

Caratteristiche principali

Smart TV 55 pollici

Sistema operativo Android TV

Risoluzione UHD 4K

Chromecast built-in

HDR, Dolby Vision

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Migliori televisori con sistema operativo TV Samsung

La piattaforma Tizen OS garantisce un’esperienza coinvolgente con gli smart TV Samsung, offrendo tantissime app compatibili, una buona rapidità e una configurazione ottimale delle funzionalità dei televisori del brand. Scopriamo quali sono i migliori TV Samsung con Tizen OS.

Samsung TV UE43AU8070UXZT

Il Samsung UE43AU8070UXZT è un TV LED da 43 pollici con risoluzione UHD 4K, dotato dell’innovativo Crystal Display 4K abbinato all’efficiente processore Crystal 4K, una configurazione che assicura un’ampia gamma cromatica e immagini sempre nitide e ultra dettagliate. Il design è sottile ed elegante con un profilo ultra-sottile e cornice AirSlim, inoltre è presente Alexa integrata con supporto per Bixby e Google Assistant. Il sistema operativo è Tizen OS, con tantissimi contenuti gratuiti in streaming attraverso Samsung TV Plus.

Caratteristiche principali

Smart TV 43 pollici

Sistema operativo Tizen OS

Risoluzione Ultra HD 4K

Alexa integrata

Samsung TV Plus

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Samsung TV QLED QE43Q65AAUXZT

Uno dei migliori smart TV con sistema operativo Samsung Tizen OS è il TV QLED QE43Q65AAUXZT, un televisore da 43 pollici di nuova generazione con risoluzione Ultra HD 4K. È dotato della tecnologia Quantum Dot per offrire colori brillanti, supportata dalla retroilluminazione Dual LED e il sistema Quantum HDR con HDR10+ per un’elevata gamma dinamica. Il TV del brand coreano ha un potente processore Quantum Lite 4K, con audio surround 3D immersivo e adattivo, riduzione della latenza per il gaming e Alexa integrata.

Caratteristiche principali

Smart TV QLED 43 pollici

Sistema operativo Tizen OS

Risoluzione Ultra HD 4K

Alexa integrata

Audio surround 3D

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Samsung TV UE65AU7190UXZT

Il Samsung TV UE65AU7190UXZT è uno smart TV che esprime al meglio le potenzialità del sistema operativo Tizen OS. Si tratta di un grande TV da 65 pollici con qualità di risoluzione UHD 4K, compatibile con Alexa e dotato del ricevitore DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre. Propone immagini nitide e realistiche grazie al sistema PurColor, per valorizzare la gamma cromatica in ogni scena, con processore Crystal 4K e schermo Crystal Display 4K ottimizzati per l’alta definizione. La tecnologia Motion Xcelerator gestisce ogni singolo frame in modo efficiente, con un sistema di compensazione automatica ad alte prestazioni.

Caratteristiche principali

Smart TV LED 65 pollici

Sistema operativo Tizen OS

Risoluzione Ultra HD 4K

Processore Crystal 4K

Motion Xcelerator

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Migliori televisori con sistema operativo TV LG

Il sistema operativo webOS di LG si trova sugli smart TV LED, OLED e NanoCell del brand coreano, mettendo a disposizione numerose funzionalità avanzate, un’ottima velocità di navigazione e il supporto per Google Assistant e Alexa. Vediamo quali sono i migliori TV LG con webOS.

LG 43UP75006LF

Chi vuole acquistare un dispositivo con sistema operativo TV LG può scegliere il televisore 43UP75006LF, un TV 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD compatibile con Alexa e Google Assistance. L’apparecchio è dotato della piattaforma webOS 6.0, con una configurazione ottimizzata per gestire in modo efficiente tutte le app, da Apple TV a Disney+. È presente la funzione FILMMAKER MODE per vivere un’esperienza cinematografica, con ampia gamma dinamica grazie all’HDR con supporto per i formati HDR10 e HLG, con Bluetooth Surround Ready e Sport Alert per ottimizzare la visione degli eventi sportivi.

Caratteristiche principali

Smart TV 43 pollici

Sistema operativo webOS 6.0

Risoluzione Ultra HD 4K

FILMMAKER MODE

Bluetooth Surround Ready

HDR, HDR10, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

LG NanoCell 50NANO806PA

Uno dei migliori smart TV con sistema operativo webOS 6.0 LG è il modello NanoCell 50NANO806PA, un televisore LED da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. Lo schermo mostra immagini con colori puri e altamente realistici, con un poderoso processore quad core 4K che assicura un contrasto elevato e un’ampia gamma dinamica. La tecnologia HDR con Dolby Vision permette di vivere un’esperienza cinematografica, con tutte le principali app di streaming come Netflix e Amazon Prime Video, oltre a un accesso diretto ad Apple TV e LG Channels.

Caratteristiche principali

Smart TV 50 pollici

Sistema operativo webOS 6.0

Risoluzione Ultra HD 4K

FILMMAKER MODE

Alexa e Google Assistant

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

LG OLED48C14LB

Lo smart TV LG OLED48C14LB è un televisore top di gamma di nuova generazione, dotato di uno schermo da 48 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia OLED. Il display integra l’HDR con Dolby Vision IQ, con il potente processore α9 Gen4 e il sistema operativo webOS 6.0 con telecomando puntatore. Dispone di 4 porte HDMI 2.1, 3 ingressi USB, il modulo Wi-Fi e il doppio tuner DVB-T2/S2. Supporta Free Sync e G-Sync assicurando performance elevate nel gaming, con Alexa e Google Assistant incorporati per usare i comandi vocali nella gestione delle funzionalità smart.

Caratteristiche principali

Smart TV 48 pollici

Sistema operativo webOS 6.0

Risoluzione Ultra HD 4K

FILMMAKER MODE

Alexa e Google Assistant

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Migliori TV Hisense con sistema operativo Vidaa u

Negli ultimi anni Hisense si è conquistato un posto di rilievo nel settore degli smart TV, proponendo televisori ad alta definizione a un prezzo accessibile, il supporto per gli assistenti vocali e una piattaforma moderna e facile da usare. Ecco quali sono i migliori televisori Hisense con sistema operativo Vidaa u.

Hisense 40AE5000F

Per provare il sistema operativo Vidaa u un ottimo smart TV è l’Hisense 40AE5000F, un televisore economico Full HD da 40 pollici con tecnologia LCD LED e USB Media Player integrato. Il dispositivo è dotato del ricevitore DVB-T2 per il digitale terrestre con HEVC Main 10, ha uno schermo con HDR e supporto per il formato HLG usato dalle trasmissioni televisive, con slot dedicato CI+ e tuner per il satellitare. Questo modello di Hisense offre un contrasto elevato, una cornice sottile ultra slim e la predisposizione per l’attacco VESA 100×200 mm.

Caratteristiche principali

Smart TV 40 pollici

Sistema operativo Vidaa u2.5

Risoluzione FHD

Master Pro

USB Media Player

USB, HDMI, Wi-Fi

Hisense 43AE7210F

Lo smart TV Hisense 43AE7210F è un TV LED da 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, dotato del sistema operativo Vidaa u4.0, una piattaforma con ricerca semplificata, contenuti personalizzati e tante app integrate come Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, Mediaset Infinity e YouTube. Questo televisore propone Alexa integrata, un telecomando con accesso rapido alle applicazioni di streaming, la certificazione tivùsat con 50 canali HD 4K e un’esperienza audio immersiva con DTS Virtual X.

Caratteristiche principali

Smart TV 43 pollici

Sistema operativo Vidaa u4.0

Risoluzione Ultra HD 4K

DTS Virtual X

AI Upscaler

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi

Hisense 58AE7000F

Per l’alta definizione l’Hisense 58AE7000F abbina il sistema operativo smart TV Vidaa u3.0 con uno schermo da 58 pollici, offrendo una risoluzione Ultra HD 4K con tecnologia HDR e supporto per i formati HDR10+ e HLG. La piattaforma proposta da Hisense garantisce un intrattenimento completo, con numerose applicazioni ad accesso rapido per lo streaming e le trasmissioni televisive del digitale terrestre. Il sistema operativo integra Alexa, con una connettività Bluetooth che assicura un’interazione immediata e semplificata anche con i dispositivi mobili.

Caratteristiche principali

Smart TV 58 pollici

Sistema operativo Vidaa u3.0

Risoluzione Ultra HD 4K

Alexa integrata

Dolby DTS

HDR, HDR10+, HLG

USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi