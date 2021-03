Stabilire un corretto rapporto tra la qualità e il prezzo per un televisore non è semplice, infatti bisogna considerare diversi aspetti e valutare correttamente la validità del prodotto. Ovviamente, alcuni apparecchi sono in grado di fornire un costo più equo in confronto alle tecnologie proposte e alle funzionalità, ad ogni modo non bisogna sottovalutare caratteristiche come l’affidabilità e i consumi energetici. Ecco alcuni consigli utili per capire quali sono i migliori TV per qualità-prezzo da acquistare oggi, con una selezione dei modelli più interessanti per tutte le principali tipologie di televisore in commercio.

Come scegliere un televisore con un buon rapporto qualità-prezzo

Il primo fattore da analizzare per orientarsi nella scelta del miglior TV è la tecnologia dei pannelli. L’opzione più economica sono i televisori LCD, ad ogni modo oggi si trovano soprattutto TV LCD con retroilluminazione a LED, dispositivi abbastanza sottili, affidabili e con un basso consumo energetico. In alternativa, un prodotto di fascia superiore sono i TV OLED, in grado di offrire un altissimo contrasto ma con una durata inferiore rispetto ai televisori LED. Altrimenti ci sono i TV QLED di Samsung, i quali con la tecnologia Quantum Dot forniscono colori più ricchi e una migliore saturazione dell’immagine.

Un altro aspetto da considerare è la qualità di risoluzione, partendo dallo standard minimo HD Ready, fino ad arrivare ai modelli di ultima generazione con i TV 8K. Gli standard intermedi sono senz’altro quelli che assicurano un miglior rapporto qualità-prezzo del televisore, ad esempio scegliendo un modello Full HD, oppure un device Ultra HD 4K per guardare contenuti video in alta definizione. Una caratteristica che incide parecchio sono le dimensioni dello schermo, per questo motivo conviene concentrarsi sulle diagonali che vanno da 32 a 65 pollici, tenendo conto dello spazio a disposizione e del budget da spendere.

Nell’acquisto del televisore bisogna valutare anche la connettività in base ai device esterni che si vogliono collegare, oppure alla modalità di connessione preferita. Di norma, l’apparecchio dovrebbe avere almeno una o due porte HDMI e un ingresso USB, con un modulo Wi-Fi aggiornato e il Bluetooth per associare rapidamente lo smartphone al televisore. Per alcune esigenze è importante l’ingresso per il cavo Ethernet, in questo modo si può beneficiare di una connessione internet più veloce, fondamentale per il gaming online, i servizi di streaming come Amazon Prime Video e Netflix, oppure per lo sport dal vivo tramite piattaforme come NOW TV o DAZN.

Per quanto riguarda le funzionalità video è essenziale la presenza dell’HDR, per ottimizzare la luminosità delle immagini, ancora meglio se abbinato al formato HDR10+. Molti prodotti moderni forniscono la compatibilità con gli assistenti virtuali, come Alexa e Google Assistant, per utilizzare i comandi vocali attraverso telecomandi smart e controllare il televisore con la voce. Altri aspetti da verificare sono l’efficienza energetica, comprando soltanto dispositivi di classe A o superiore, la garanzia offerta dal produttore e la qualità dell’audio, ovviamente controllando se sono supportati gli standard per il sintonizzatore per il digitale terrestre (DVB-T/T2) e il satellitare (DVB-S/S2).

Migliori TV per qualità-prezzo 32 pollici

Tra i prodotti più economici ci sono i televisori da 32 pollici, adatti anche ad ambienti con spazi ridotti con una distanza suggerita da 1 a 1,3 metri. Vediamo quali sono i migliori TV per qualità-prezzo da 32 pollici presenti in commercio

Sharp Aquos LC-32Bi6E

Un televisore entry level da 32 pollici molto apprezzato è lo Sharp Aquos LC-32Bi6E, un TV a LED con Android TV 9.0 e risoluzione HD Ready. Viene proposto con il supporto per lo standard del digitale terrestre e il satellitare, un sistema audio Harman Kardon e un’ampia connettività, grazie a 3 porte HDMI e 2 ingressi USB. Si tratta di un modello del 2020, un dispositivo a basso consumo di classe energetica A+, con modulo Wi-Fi integrato, montaggio anche a parete tramite attacco VESA 200×100 mm e Bluetooth per il collegamento rapido dello smartphone.

Caratteristiche principali

TV LED da 32 pollici

Risoluzione HD Ready con HDR

Classe di efficienza energetica A+

Android TV 9.0

Wi-Fi e Bluetooth

3 x HDMI, 2 x USB

DVB-T2/S2

Sharp Aquos LC-32Bi6E

Samsung T5370

Tra i migliori TV 32 pollici per qualità-prezzo un modello da valutare è senz’altro il Samsung T5370, una smart TV con risoluzione Full HD omologata con la classe di efficienza energetica A+. Il dispositivo è un modello del 2020, fornito di modulo Wi-Fi per la connessione wireless, sintonizzatore per il digitale terrestre e compatibilità con l’assistente virtuale Alexa. Questo televisore LED dispone dell’HDR, per immagini ultra dettagliate sempre definite, con supporto per tutte le app più gettonate come Netflix, Disney+, DAZN e NOW TV.

Caratteristiche principali

TV LED da 32 pollici

Risoluzione FHD con HDR

Classe di efficienza energetica A+

Supporto per Alexa

Modulo Wi-Fi

2 x HDMI, 1 x USB

DVB-T2/S2

Samsung T5370

Migliori TV per qualità-prezzo 43 pollici

I televisori da 43 pollici sono dispositivi di fascia media, device equilibrati per i quali è consigliata una distanza ottimale tra 1,3 e 1,8 metri. Ecco i migliori TV per qualità-prezzo da 43 pollici disponibili sul mercato.

HKC 43F3

Un modello economico adatto a chi non vuole spendere troppo, senza rinunciare alla qualità è il televisore 43 pollici HKC 43F3. Si tratta di un TV LED con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e ampia connettività, la quale include 2 porte HDMI e un ingresso USB con lettore multimediale. La certificazione energetica è di classe A, quindi sono garantiti consumi contenuti, in più ci sono il sintonizzatore del digitale terrestre e il ricevitore del segnale satellitare, compresa l’interfaccia elettronica CI+.

Caratteristiche principali

TV LED da 43 pollici

Risoluzione FHD

Classe di efficienza energetica A

2 x HDMI, 1 x USB

DVB-T2/S2 e CI+

HKC 43F3

Samsung TU7190

L’azienda coreana propone questo bellissimo TV LED con Crystal display da 43 pollici, il modello TU7190, un televisore 4K Ultra HD con Alexa integrata. Il device ha il modulo Wi-Fi per la connessione wireless, il sintonizzatore per il digitale terrestre e l’HDR per gestire in modo ottimale la luminosità. È presente un potente processore Crystal 4K, per garantire prestazioni elevate con i contenuti ad alta definizione, inoltre c’è il supporto di AirPlay 2 per collegare l’iPhone con il televisore in modo semplice e veloce, con tantissime app disponibili per la funzione di smart TV.

Caratteristiche principali

TV LED da 43 pollici

Risoluzione UHD 4K con HDR e HDR10+

Supporto Alexa, Google Assistant e AirPlay 2

Classe di efficienza energetica A

Wi-Fi e Bluetooth

2 x HDMI, 1 x USB

DVB-T2/S2

Samsung TU7190

Migliori TV per qualità-prezzo 50 pollici

Molti televisori 4K sono modelli da 50 pollici, i quali richiedono una distanza da 1,5 a 2 metri per usufruire di una visione ottimale, offrendo tantissime funzionalità evolute e una qualità di risoluzione elevate. Scopriamo i migliori TV per qualità-prezzo da 50 pollici che si possono acquistare oggi.

LG UN71006LB

Equipaggiato con un potente processore quad core, un eccellente TV da 50 pollici è il modello LG UN71006LB, un televisore LED 4K con risoluzione Ultra HD. Il device garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e contrasti elevati, inoltre grazie all’hub LG AI ThinQ è possibile usare il TV dell’azienda coreana per controllare i dispositivi della smart home. Questo modello fornisce un’esperienza cinematografica, ideale per chi ama assistere a film e serie TV, con HDR integrato e supporto dei formati HDR10+ e HLG Pro per l’alta definizione e il gaming, oltre all’audio ultra surround per un suono immersivo e sofisticato.

Caratteristiche principali

TV LED da 49 pollici

Risoluzione UHD 4K con HDR e HDR10+

Alexa integrata

Classe di efficienza energetica A

Wi-Fi e Bluetooth

3 x HDMI, 2 x USB

DVB-T2/S2

LG UN71006LB

Sony XH8096

Uno dei migliori Android TV per qualità-prezzo è il Sony XH8096, un televisore LED di ultima generazione progettato appositamente per i contenuti in alta definizione. Questa smart TV offre un risoluzione 4K Ultra HD con HDR per gestire in modo efficiente la luminosità, è compatibile con l’assistente virtuale Alexa e certificato con la classe energetica A. La connettività è completa, con 4 ingressi HDMI, due porte USB, entrata per il cavo Ethernet, Bluetooth e modulo Wi-Fi integrato, con processore X-Reality Pro ottimizzato per il 4K.

Caratteristiche principali

TV LED da 49 pollici

Risoluzione UHD 4K con HDR

Classe di efficienza energetica A

Supporto per Alexa

4 x HDMI, 2 x USB

DVB-T2/S2 e CI+

Sony XH8096

Migliori TV per qualità-prezzo 55 pollici

Per comprare un televisore da 55 pollici bisogna ovviamente spendere un po’, tuttavia per chi desidera prestazioni superiori e una risoluzione impeccabile rappresentano la scelta ideale, tenendo conto di una distanza consigliata da 1,7 a 2,3 metri. Ecco le migliori proposte offerte dai marchi più prestigiosi.

Hisense AE7000

Per assistere allo sport e allo streaming video in alta definizione un acquisto consigliato è l’Hisense AE7000, un televisore LED con risoluzione Ultra HD 4K caratterizzato da un elevato rapporto qualità-prezzo. È certificato con la classe energetica A+, per assicurare il massimo risparmio sul consumo elettrico, è dotato di Alexa integrata per la gestione delle funzionalità tramite la voce, inoltre c’è il doppio tuner per il digitale terrestre e il satellitare. Con il Dolby DTS è garantito un audio potente e avvolgente, mentre il supporto del formato HDR10+ offre una luminosità perfetta in ogni frame.

Caratteristiche principali

TV LED da 55 pollici

Risoluzione UHD 4K con HDR e HDR10+

Alexa integrata

Classe di efficienza energetica A+

Wi-Fi e Bluetooth

3 x HDMI, 2 x USB

DVB-T2/S2

Hisense AE7000

Samsung TU7190

Tra i televisori per qualità-prezzo migliori da 55 pollici c’è il Samsung TU7190, dotato del display Crystal con risoluzione 4K Ultra HD e HDR. Il processore è il potente e affidabile Crystal 4K, in grado di ottimizzare le immagini e migliorare la luminosità in modo automatico, garantendo colori perfetti e dettagli accurati. Il design dalle linee essenziali crea uno stile minimalista e moderno, offrendo un’esperienza cinematografica molto suggestiva. Non manca il sintonizzatore per il digitale terrestre, con supporto del formato HDR10+ e compatibilità con Alexa, con due porte HDMI e un ingresso USB per la connettività.

Caratteristiche principali

TV LED da 55 pollici

Risoluzione UHD 4K con HDR e HDR10+

Supporto per Alexa

Classe di efficienza energetica A+

Wi-Fi e Bluetooth

2 x HDMI, 1 x USB

DVB-T2/S2

Samsung TU7190