Migliori app per muoversi in città, anche quelle che non si conoscono

Ti trovi in una nuova città e non sai da dove iniziare per scoprire i luoghi d’interessei, la cultura e la storia? Devi sapere che esistono diverse applicazioni in grado di guidarti tra le bellezze e gli angoli nascosti della tua meta.

Che si tratti di turismo o di un trasferimento, queste app gratuite e disponibili per Android e iOS potranno essere utili per ambientarti in modo un po’ più semplice tra passeggiate culturali, mezzi di trasporto, mappe con luoghi culturali e utili per la vita quotidiana e tanto altro.

GuruWalk

È l’app ideale per chi vuole scoprire una nuova città a piedi: ha un database di più di 2.000 tour in diverse lingue, in più di 100 Paesi del mondo. Dall’app puoi scegliere il tour adatto alle tue esigenze iniziando a selezionare il luogo che vorresti scoprire, il giorno e l’orario e leggendo le recensioni delle persone che l’hanno fatto prima di te.

Avrai subito tra le mani diverse passeggiate di gruppo guidate, con lingue e percorsi differenti. Le gite sono tutte gratuite, ma alla fine potrai scegliere volontariamente se riconoscere o meno una mancia alla guida.

Around me

Around me è stata davvero una bella scoperta ed è tanto semplice quanto funzionale. Ti aiuta a scoprire punti di interesse come bar, supermercati, banche, farmacie, parcheggi e tanto altro intorno a te.

Puoi cercare ciò che ti serve scrivendo o scegliendo dall’elenco. Dopo aver scelto il luogo d’interesse, puoi vedere il percorso più veloce utilizzando Mappe di iOS o Google Maps.

In effetti a questa potrebbe anche somigliare un po’, ma la trovo ancora più funzionale ed organizzata, soprattutto se sfruttata in una città che non conosci.

Citymapper

Per raggiungere una destinazione è meglio prendere tram, metro o treno? Quanto manca al prossimo passaggio dell’autobus? Dov’è il bike sharing più vicino? Con Citymapper hai tutte queste informazioni in una sola app.

Basta scegliere meta e punto di partenza per vedere tutti i percorsi a disposizione, con i mezzi pubblici, in bici, con monopattino elettrico o a piedi, vedendo addirittura le calorie consumate. Non è presente in tutte le città del mondo, ma sicuramente potrà aiutarti nelle più importanti.

Like a Local

Un viaggio alla scoperta di una città è fatto da tour culturali, da visite turistiche e da pause in punti di interesse famosi, ma non solo. Per conoscere davvero un luogo bisogna provare a viverlo come un local: Like a local ti indicherà punti di ritrovo meno conosciuti, nascosti e frequentati da gente del posto che ti mostreranno la vera anima della città dal punto di vista di chi la vive ogni giorno.

GPSmyCity

Uno dei vantaggi di quest’applicazione è quello di poterla usare offline, così da scongiurare il rischio di costi aggiuntivi per il roaming se ti trovi all’estero. Puoi proseguire a piedi e lasciarti guidare dalla voce, che racconterà per te i migliori itinerari turistici. Inoltre, avrai a disposizione anche un GPS per le indicazioni stradali passo passo. Con un bonus aggiuntivo, puoi anche accedere ad articoli di viaggio scritti da persone che hanno visitato quel luogo o da scrittori.

Geosure

In viaggio capita spesso di girare in solitaria, senza una vera e propria guida turistica che indichi i luoghi più pericolosi da cui tenersi alla larga. Geosure è un’app dedicata proprio alla sicurezza di chi viaggia: in base alla posizione fornisce un punteggio sulla zona e sui percorsi scelti tenendo conto dei rischi per la salute, eventuali problemi politici, minacce ambientali, rischi alimentari e anche sulla possibilità di furti e aggressioni. In questo modo saprai quali zone evitare per viaggiare in sicurezza e tranquillità.

Meetup

Uno dei modi migliori per riuscire ad ambientarsi in una nuova città è provare a viverla, iniziando a partecipare ad eventi, manifestazioni, corsi, mostre o momenti di aggregazione.

Meetup è l’app che devi scaricare per conoscere tutti gli eventi nelle vicinanze, online e offline. Tra l’apprendimento di cose nuove, la pratica di una nuova lingua, aperitivi e convegni, avrai modo di conoscere persone nuove e di stringere relazioni personali e professionali.

Con il nostro smartphone abbiamo sempre a disposizione un’ampia serie di strumenti utili per conoscere posti nuovi, persone e città da punti di vista differenti. Dopo questa panoramica sei pronto per partire, non ti resta che scegliere la meta!