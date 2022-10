Offerte Esclusive Prime: le migliori cuffie over-ear in sconto

Le Offerte Esclusive Prime per gli audiofili comprendono anche le cuffie a padiglione (dette anche "over-ear" o "sovraurali"). Ce ne sono diverse, tutte con scadenza alla mezzanotte di oggi. Ecco le più interessanti in tutte le fasce di prezzo.

Migliori cuffie a padiglione

Le Sony WH-1000XM5 sono arrivate sul mercato lo scorso maggio, come aggiornamento delle Sony WH-1000XM4. Apportano alcune migliorie alla qualità del suono, soprattutto per le chiamate e nella cancellazione del rumore. Sono dotate dei chip HD QN1 e V1, che inieme gestiscono la cancellazione attiva del rumore (ANC) in modo estremamente raffinato e potente.

I driver sono da 30 millimetri e le cuffie sono dotate di ben otto microfoni di cui quattro beamforming che migliorano la qualità delle chiamate vocali.

Trattandosi di cuffie Sony, le WH-1000XM5 sono chiaramente compatibili con il codec audio LDAC (creato proprio da Sony), che migliora la qualità dell’audio trasmesso in streaming. Interessante la funzione Adaptive Sound Control, che adatta la riproduzione in base al luogo in cui si trova l’ascoltatore.

Comoda la presenza dello Speak-to-chat: le cuffie interrompono la musica e fanno entrare i suoni ambientali quando ci sentono parlare. La batteria ha un’autonomia di 30 ore e con una ricarica di soli 3 minuti si aggiungono altre tre ore di riproduzione.

Il prezzo di listino delle cuffie over-ear Sony WH-1000XM5 è di 419 euro ma gli abbonati Amazon Prime le possono acquistare scontate a 327,60 euro (-27%, -91,40 euro) grazie alle Offerte Esclusive Prime.

Cuffie over-ear Sony WH-1000XM5 – Con cancellazione attiva del rumore

Le Sennheiser HD 450SE sono un altro modello di alta gamma, con supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC) e connessione Bluetooth 5.0. La risposta in frequenza è ampia e va dai 18 Hz a 22.000 Hz, in poche parole tutta la gamma di suoni che un orecchio umano può sentire.

Supportano il formato audio ACC ed è l’AptX Low Latency, tecnologia che ottimizza la sincronizzazione tra audio e video nei contenuti multimediali. L’assistente vocale Amazon Alexa è integrato e attivabile dal tasto posto lateralmente utile anche per gestire i dispositivi smart di casa. Sennheiser dichiara 30 ore di autonomia della batteria con ANC e Bluetooth attivo.

Il prezzo delle cuffie over-ear Sennheiser HD 450SE è di 199,99 euro, ma crolla a soli 79,99 euro (-60%, – 120 euro) grazie alle Offerte Esclusive Prime.

Cuffie over-ear Sennheiser HD 450SE – Con cancellazione attiva del rumore – Amazon Alexa integrata

Le Philips Fidelio X2HR/00 sono cuffie dotate di driver al neodimio da 50 mm, apertura posteriore dei padiglioni e cuscinetti in schiuma memory, tutte caratteristiche che si apprezzano molto in caso di ascolto di lunghe tracce musicali o interi dischi.

Queste cuffie, infatti, sono rivolte prettamente agli amanti della musica e sono state progettate proprio per quello scopo. Il design è vagamente retrò, ma tecnologicamente le cuffie sono molto avanzate, compatibili con i formati audio Hi-Res ad alta risoluzione.

Il prezzo di listino delle Philips Fidelio X2HR/00 è di 126,48 euro ma gli abbonati Amazon Prime grazie al "Prime Day d’autunno" le pagheranno solo 99,99 euro (-21%, -26,49 euro).

Cuffie over-ear Philips Fidelio X2HR/00 – Driver 50 mm

Le cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal nascono per il gaming (possono essere connesse in wireless alla Xbox o ad un PC) ma sono talmente versatili che è possibile ascoltare ogni genere musicale ricevendo un audio pulito e limpido.

Sono dotate di ANC, la cancellazione attiva del rumore, e supportano il Dolby Atmos. I microfoni beamforming isolano e amplificano la voce dell’utente durante le chiamate, riducendo il rumore di fondo.

Il prezzo di listino delle Bang & Olufsen Beoplay Portal è elevato: 499 euro. Ma grazie alle Offerte Esclusive Prime, fino a mezzanotte, costano 299 euro (-40%, -200 euro).

Bang & Olufsen Beoplay Portal – Con Cancellazione attiva del rumore

Le cuffie over-ear House of Marley Positive Vibration 2 colpiscono innanzitutto per l’estetica molto raffinata e per il logo in legno marchiato a fuoco. Sono state realizzate in alluminio riciclabile e legno certificato FSC, quindi con un occhio all’ambiente e uno alla tecnologia.

I driver sono molto grandi, da 50 millimetri, c’è il microfono incorporato e la connessione Bluetooth 4.2 permette una distanza massima dalla fonte di riproduzione di 15 metri.

Il prezzo delle House of Marley Positive Vibration 2 è di 59,99 euro ma gli abbonati Amazon Prime possono acquistarle scontate a 45,99 euro (23%, -14 euro) fino a mezzanotte.

Cuffie over-ear House of Marley Positive Vibration 2 – Wireless – Driver da 40 mm

