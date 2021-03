Gli auricolari true wireless sono tra i modelli più apprezzati al giorno d’oggi, infatti garantiscono un audio di qualità e risultano davvero pratiche nell’uso quotidiano. La tecnologia TWS rappresenta una delle soluzioni tecniche più avanzate del momento, in quanto è in grado di trasformare i segnali digitali in onde sonore in modo estremamente efficiente. Rispetto ai dispositivi wireless tradizionali, quelli TWS non solo non sono collegati con il filo alla sorgente, ad esempio lo smartphone, ma non presentano connessioni fisiche nemmeno tra loro, eliminando completamente ogni supporto. Vediamo quali sono le migliori cuffie true wireless e come scegliere quale prodotto acquistare.

Quali cuffie true wireless scegliere

Prima di comprare degli auricolari true wireless bisogna conoscere alcuni aspetti da valutare, per orientarsi in modo consapevole nella scelta del device più adatto alle proprie esigenze. Innanzitutto le cuffie TWS sono diverse da alcuni modelli Bluetooth, in quanto per ottenere questa dicitura non deve essere presente nessun collegamento fisico, né tra gli auricolari e il dispositivo né tra i due padiglioni auricolari. Apple è stata una delle prime aziende a rendere famosi questi strumenti audio, con il lancio delle AirPods e del modello Pro, tuttavia oggi sono disponibili delle alternative altrettanto valide.

Per scegliere le cuffie true wireless giuste è necessario considerare il design, in particolare valutando la misura degli auricolari e la presenza di adattatori, ad ogni modo è indispensabile provare i dispositivi di persona per verificarne la comodità e l’ergonomia, quindi è preferibile acquistarli presso uno store online che assicura il reso gratuito. L’autonomia è importante per non dover ricaricare troppo spesso le cuffie, inoltre la ricarica deve essere rapida e possibilmente wireless, con la possibilità di ripristinare l’energia sistemando gli auricolari nella custodia.

Per quanto riguarda la qualità audio bisogna tenere conto di alcuni parametri importanti, come la risposta in frequenza, la sensibilità e i sistemi per la cancellazione del rumore, utili soprattutto quando si utilizzano le cuffie in luoghi affollati o all’aperto. Oltre alla funzione noise cancelling è essenziale l’integrazione del microfono, per effettuare e ricevere chiamate in modo semplice e ottimale. Alcuni modelli sono anche compatibili con gli assistenti virtuali, una soluzione pratica per controllare con la voce le principali funzionalità del device.

Migliori cuffie true wireless economiche sotto 50 euro

Naturalmente, non bisogna per forza spendere una cifra eccessiva, infatti anche con un budget limitato si possono acquistare cuffie true wireless economiche, modelli funzionali ed efficienti per usare gli auricolari senza l’ingombro del filo.

Aukey

Uno dei dispositivi più economici in assoluto sono le cuffie true wireless Aukey, proposte con la connettività Bluetooth 5.0 e un sistema integrato per il potenziamento dei bassi. Questo device viene venduto con la custodia di ricarica in dotazione, per ricaricare gli auricolari ogni volta che si mettono via, con un tempo massimo di utilizzo di 25 ore. Le cuffie Aukey sono resistenti al sudore e all’acqua, si possono adoperare con smartphone Android, Samsung, Huawei e con l’iPhone, con un microfono incorporato presente in entrambi i terminali.

Caratteristiche principali

Bluetooth 5.0

Controlli touch

Resistenti ad acqua e sudore

Microfoni integrati

Autonomia fino a 5 ore

Custodia per la ricarica

Aukey

Xiaomi Mi Earphones 2 Basic

Tra le cuffie true wireless economiche migliori sul mercato ci sono le Mi Earphones 2 Basic di Xiaomi, dotate di sistema di cancellazione del rumore e tecnologa dual mic con un microfono integrato in ogni auricolare. Il design in questo caso è semi in-ear, tuttavia risulta pratico e confortevole, con collegamento tramite Bluetooth 5.0 e interruzione automatica quando si tolgono le cuffie dalle orecchie. La batteria incorporata garantisce un’autonomia fino a 5 ore, mentre la custodia di ricarica supporta il dispositivo per altre 20 ore totali.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Bluetooth 5.0

Design semi in-ear

Microfoni integrati

Autonomia fino a 5 ore

Custodia per la ricarica

Xiaomi Mi Earphones 2 Basic

TaoTronics BH092

Un prodotto davvero interessante sono gli auricolari true wireless TaoTronics, un device entry level compatibile con smartphone Android e iOS. Viene assicurata un’autonomia complessiva fino a 30 ore, utilizzando anche le ricariche della custodia, altrimenti è possibile usufruire di 5 ore di funzionamento. Il design è ergonomico con protezione IPX7 contro sudore e acqua, ci sono controlli touch per agevolare l’usabilità, inoltre gli speaker da 13 mm forniscono bassi potenti e un suono realistico davvero apprezzabile.

Caratteristiche principali

Bluetooth 5.0

Design ergonomico

Microfoni integrati

Autonomia fino a 5 ore

Custodia per la ricarica

TaoTronics BH092

Migliori cuffie true wireless sotto 100 euro

Nella fascia tra 50 e 100 euro si possono trovare le migliori cuffie true wireless per qualità-prezzo, in grado di fornire un audio avvolgente e funzionalità più avanzate rispetto ai modelli economici.

Huawei FreeBuds Lite

Il modello ufficiale Huawei entry level sono le cuffie senza fili FreeBuds Lite, auricolari true wireless lanciati sul mercato nel 2019. Il device è equipaggiato con la connettività Bluetooth 4.2, un sistema avanzato di cancellazione del rumore e un equalizzatore audio innovativo, per assicurare un suono nitido e dettagliato. Questo accessorio originale Huawei consente di attivare l’assistente vocale con un doppio tap sull’auricolare sinistro, mentre ripetendo l’operazione su quello destro si gestiscono telefonate e musica.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Bluetooth 4.2

Design ergonomico

Controlli touch

Autonomia fino a 3 ore

Custodia per la ricarica

Huawei FreeBuds Live

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

Un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo sono le Xiaomi Mi Earphones 2S, cuffie true wireless compatibili con smartphone Android e iOS. Si tratta di un dispositivo di nuova generazione, con Bluetooth 5.0 per un segnale perfetto in ogni condizione di utilizzo, design in-ear per la massima ergonomia, controlli touch con doppio tap e custodia con ricarica wireless. Le prestazioni vedono un’autonomia fino a 5 ore, mentre considerando anche il supporto della custodia si arriva a 24 ore totali.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Bluetooth 5.0

Design ergonomico

Controlli touch

Autonomia fino a 5 ore

Custodia per la ricarica

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

Sony WF-XB700

Tra le migliori cuffie true wireless sotto i 100 euro ci sono le Sony WF-XB700, auricolari senza fili con connettività Bluetooth per un collegamento stabile e senza distorsioni. Il design ergonomico presenta una struttura tri-hold, per garantire la massima aderenza delle cuffie, con pulsanti integrati per facilitarne l’uso e resistenza certificata contro il sudore e l’acqua. L’autonomia arriva fino a 18 ore, tenendo conto anche delle ricariche aggiuntive della custodia, mentre il suono è davvero immersivo grazie al sistema Extra Bass.

Caratteristiche principali

Extra Bass

Bluetooth

Design ergonomico

Controlli a pulsante

Ricarica tramite cavo USB Type-C

Custodia per la ricarica

Sony WF-XB700

Migliori cuffie true wireless in assoluto

Con un budget più elevato da spendere è possibile scegliere auricolari senza fili top di gamma, tuttavia bisogna affrontare l’eterno dilemma tra AirPods e Galaxy Buds, senza dimenticare la proposta di Huawei. Vediamo subito quali sono le migliori cuffie true wireless in assoluto.

Huawei FreeBuds 3

Anche Huawei ha sviluppato i suoi auricolari true wireless ufficiali, offrendo il prodotto top buy del brand cinese con le FreeBuds 3. Queste cuffie senza fili sono disponibili in nero, bianco, argento e rosso, sono dotate della connettività Bluetooth 5.0 e di un chipset Kirin A1 per garantire prestazioni di altissimo livello. Vantano una latenza bassa, grazie alle tecnologie integrate per ottimizzare il sistema di trasmissione, con funzione di cancellazione del rumore, driver dinamico da 14 mm e custodia compatibile con la ricarica wireless.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Bluetooth 5.0

Chipset Kirin A1

Bassa latenza

Ricarica in 1 ora

Custodia per la ricarica

Huawei FreeBuds 3

Samsung Galaxy Buds Live

Con i dispositivi mobili Samsung una delle migliori scelte possibili sono le Galaxy Buds Live, le cuffie true wireless ufficiali del brand coreano. Vengono proposte in 4 colori diversi, nero, blu, bianco e bronzo, con design in-ear e uno stile veramente moderno e accattivante. Questi auricolari offrono un suono nitido e avvolgente, con sistema attivo per la cancellazione del rumore e tre microfoni incorporati per gestire le chiamate in maniera impeccabile. È presente anche la custodia di ricarica, per poter contare su un’autonomia complessiva fino a 21 ore.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Bluetooth 5.0

Support Android e iOS

Tre microfoni integrati

Autonomia fino a 8 ore

Custodia per la ricarica

Samsung Galaxy Buds Live

Apple AirPods Pro

Per chi possiede un iPhone una scelta obbligata sono le cuffie true wireless AirPods Pro, il modello di punta proposto da Apple per gli auricolari senza filo. All’interno presentano un sistema efficiente di cancellazione del rumore, per garantire un suono immersivo e dettagliato, dispongono di un equalizzatore adattivo e dell’integrazione con l’assistente vocale Siri. Le AirPods Pro sono resistenti all’acqua e al sudore, vantano una configurazione immediata e sono veduti con la custodia di ricarica wireless, per un’autonomia massima fino a 24 ore.

Caratteristiche principali

Noise cancelling

Equalizzatore adattivo

Resistenti ad acqua e sudore

Tre misure per gli auricolari

Autonomia fino a 4,5 ore

Custodia per la ricarica

Apple AirPods Pro