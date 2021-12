I migliori dispositivi per la smart home da regalare a Natale

Quando non si sa cosa regalare per Natale i dispositivi tecnologici ci aiutano con tante idee molto differenti tra di loro e che si adattano a tutte le tasche. Se il classico smartphone o smartwatch non fa per voi, c’è un’altra categoria di prodotti che negli ultimi anni va molto di moda. Stiamo parlando dei dispositivi per la smart home, presenti oramai nella maggior parte delle abitazioni degli italiani. Tutti hanno oramai almeno uno smart speaker, una telecamera di sicurezza oppure un termostato smart che ci aiuta a risparmiare sulla bolletta della corrente.

E quale posto migliore di Amazon per acquistare un dispositivo per la smart home da regalare a Natale? Sulla piattaforma di e-commerce c’è un’offerta praticamente infinita di dispositivi tra cui scegliere, a partire dagli smart speaker Echo che sono la base di una qualsiasi smart home. Per il periodo natalizio Amazon ha anche aperto un negozio virtuale con migliaia di prodotti in offerta, con sconti che arrivano fino al 40%. Perché non approfittarne per fare i regali di Natale proprio adesso?

Per essere sicuri che il regalo arrivi entro il 25 dicembre bisogna fare attenzione a due cose: che sia disponibile su Amazon e che soprattutto sia possibile usufruire della spedizione veloce e gratuita riservata ai clienti Amazon Prime. Se ancora non hai un abbonamento ad Amazon Prime, lo puoi fare cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti, poi paghi 36 euro per un anno (puoi disdire l’abbonamento quando vuoi). Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo lanciato il “Canale offerte tecnologia” su Telegram: ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte Amazon. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Termostato intelligente

Cosa non può mancare in una smart home, soprattutto in questo periodo? Naturalmente un termostato intelligente. Questi particolari dispositivi si connettono alla rete Wi-Fi di casa e possono essere controllati da remoto, anche se ci troviamo a centinaia di chilometri da casa. I termostati intelligenti sono molto utili per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento, perché permettono di impostare la giusta temperatura a casa anche quando non ci siamo. E grazie a sensori intelligenti sono in grado di capire se una finestra è aperta, oppure se non c’è nessuno in casa. Oltre ai termostati, è possibile regalare per Natale anche delle valvole termostatiche smart. Molto spesso li troviamo in vendita insieme.

In questa guida all’acquisto vi consigliamo alcuni modelli con caratteristiche simili, ma ognuno con funzionalità specifiche. Il prezzo si aggira sempre intorno ai 100-200€.

Robot e lavapavimenti smart

Altro regalo per Natale a tema smart home molto apprezzato è il robot o la lavapavimenti smart. Oramai se ne vedono sempre di più nelle abitazioni degli italiani e il motivo è abbastanza semplice: puliscono a fondo la casa e in più possono essere controllati da remoto con lo smartphone. Bisogna però dire che il prezzo non è proprio accessibile: per acquistare un modello di buona qualità è necessario sborsare molto più di 100€. Noi vi proponiamo una selezione di robot aspirapolvere smart con un buon rapporto qualità-prezzo.

Telecamere di sicurezza

Un’idea regalo per la smart home da regalare a Natale è sicuramente la videocamera di sicurezza. Di modelli disponibili sul mercato oramai ce ne sono a decine, tutte con caratteristiche differenti e anche con prezzi molto diversi tra di loro. Poi bisogna scegliere tra una telecamera per l’interno e una videocamera di sicurezza con l’esterno, con quest’ultime che devono per forza di cose essere impermeabili. Il prezzo varia in base al modello scelto, ma non si è obbligati a spendere molto per una telecamera di buona qualità.

Ring Video Doorbell

Un’alternativa alla videocamera di sicurezza è il campanello smart: funzioni simili, ma leggermente differenti. Uno dei modelli con il miglior rapporto qualità-prezzo è il Ring Video Doorbell (Ring è una delle aziende di Amazon) che è facile da installare e da connettere alla smart home. La telecamera ci aiuta a vedere chi sta suonando alla porta e i sensori smart ci avvisano se c’è qualche movimento anomale. Le notifiche push sullo smartphone ci mostrano in tempo reale chi si sta avvicinando alla nostra abitazione. Il prezzo è di poco inferiore ai 60€.

Purificatore d’aria

Nell’ultimo anno si sono diffusi sempre di più nelle abitazioni e negli uffici. Stiamo parlando dei purificatori d’aria smart, dispositivi che eliminano allergeni, batteri e sostanze nocive dall’aria che respiriamo. Essendo dispositivi per la smart home, possono essere gestiti da remoto tramite l’applicazione e messi in funzione quando noi non ci siamo. Il prezzo varia in base al modello e alla potenza, ma per un buon purificatore d’aria bisogna mettere in previsione una somma di poco inferiore ai 100€.

Friggitrice ad aria smart

Siete alla ricerca di un regalo di Natale 2021 che sicuramente verrà apprezzato da chi lo riceve? Facile, la friggitrice ad aria smart. Questo dispositivo smart permette di friggere patatine, petti di pollo e qualsiasi altro cibo senza utilizzare l’olio. Il sapore e la croccantezza sono assicurati. Il prezzo varia in base al modello scelto, ma per una buona friggitrice ad aria smart bisogna spendere circa 100 euro.

