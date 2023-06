Amazon, le offerte imperdibili di questa settimana: ecco quali sono

Questa nuova settimana si apre con delle offerte Amazon molto interessanti che riguardano soprattutto i prodotti tech, come ad esempio smartphone, smart TV e smartwatch. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo riguardante Amazon Seconda Mano (il nuovo nome di quello che fino a qualche settimana fa era Amazon Warehouse), la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Prodotti che hanno già un prezzo più basso rispetto a quello di listino e che oggi troviamo con uno sconto extra del 30%. In questo modo si riesce a risparmiare anche più del 50% per dei dispositivi che a tutti gli effetti sono praticamente nuovi o con pochissime imperfezioni.

Se Amazon Seconda Mano non soddisfa le vostre richieste, non vi dovete preoccupare. Sul sito di e-commerce troviamo tantissime altre opportunità. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una quindicina tra le migliori promo di questa settimana: le trovate nella lista qui in basso. Basta cliccare sul singolo prodotto e verrete indirizzati direttamente alla pagina prodotto.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Nella lista qui in alto trovate le migliori offerte disponibili su Amazon questa settimana. Come sempre abbiamo selezionato dispositivi molto variegati tra di loro per offrirvi una grande possibilità di scelta. Inoltre, questa settimana parte anche la promo dedicata ai prodotti ricondizionati presenti su Amazon Seconda Mano, con uno sconto extra del 30% su un numero di dispositivi selezionati. Vi consigliamo di approfittarne subito questa settimana. Per quanto riguarda le altre promo, trovate qui in basso una breve descrizione con le caratteristiche principali di ogni prodotto, in modo da capire cosa li contraddistingue. Buona lettura.

Amazon Seconda Mano

Dalle ore 00:00 del 12 giugno fino alle 23:59 del 2 luglio su Amazon Seconda Mano è possibile acquistare alcuni prodotti selezionati con uno sconto extra del 30% che si somma a quello già presente sul sito di e-commerce. Per chi non lo sapesse, Amazon Seconda Mano è la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Per cercare quali sono i prodotti idonei basta navigare tra le categorie prodotto e poi cliccare su "Visualizza tutti i risultati" presente in fondo alla pagina. Una volta trovato il dispositivo idoneo, basta aggiungerlo al carrello e procedere all’acquisto (verificate che lo sconto extra venga correttamente applicato).

OFFERTE AMAZON SECONDA MANO – SCONTO EXTRA 30%

Galaxy S23

Continua anche questa settimana la promo cashback presente su alcuni smartphone Samsung, tra cui il Galaxy S23. Uno sconto che si va ad aggiungere a quello già presente sul sito di e-commerce e che permette di risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. Il Galaxy S23 è un vero smartphone top: processore Snapdragon 8 Gen 2, fotocamera Nightography da 50MP che assicura foto e video perfetti anche quando c’è poca luce e uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1". Difficile trovare di meglio nella categoria smartphone top/premium

Galaxy S23

Redmi Note 11 Pro+

Sebbene sia uscito sul mercato da poco più di un anno, il Redmi Note 11 Pro+ resta ancora uno smartphone super affidabile. E quando lo troviamo con uno sconto del 40% come questa settimana, diventa un vero best buy a cui è difficile resistere. La scheda tecnica non nasconde segreti: processore super prestazionale, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico caratterizzato da un sensore posteriore da 108MP di livello professionale. La batteria con ricarica rapida da 120W è uno dei punti di forza del dispositivo: in meno di 20 minuti hai il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 Pro+

Moto edge 30 Neo

Altro smartphone molto interessante che troviamo in offerta questa settimana è il Moto edge 30 Neo, dispositivo che si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata e senza troppi fronzoli. Smartphone che questa settimana è anche in offerta con uno sconto top del 35% e che permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. Un prezzo veramente interessante per un dispositivo con processore Snapdragon 695, display OLED da 6,2" con refresh rate a 120Hz e una dual camera con sensore principale da 64MP. Una vera chicca da non lasciarsi scappare.

Moto Edge 30 Neo

Galaxy Watch4

Una delle migliori promo della settimana ha un nome ben preciso: Galaxy Watch4. Lo smartwatch di Samsung è nuovamente in offerta con uno sconto top del 52% che ce lo fa pagare meno della metà risparmiando ben 140€ sul prezzo di listino. Offre funzionalità avanzatissime come il monitoraggio del sonno (con un report giornaliero che ti mostra la qualità del tuo riposo) e il battito cardiaco in tempo reale, mentre il sensore Samsung BioActive analizza la composizione del tuo corpo e ti mostra la percentuale di massa magra, grassa e di acqua.

Galaxy Watch4

Xiaomi Smart Band 7

Per chi non vuole spendere troppo per uno smartwatch, questa settimana c’è una validissima alternativa: Lo Xiaomi Smart Band 7, l’ultimo activity tracker lanciato dal colosso statunitense. Definirlo semplicemente un activity tracker, però, è riduttivo: assicurare le stesse funzionalità e caratteristiche di un orologio. Lo schermo da 1,62" permette di avere sempre tutto sotto controllo e puoi personalizzarlo scegliendo tra centinaia di quadranti. I sensori di ultima generazione permettono di monitorare tantissimi aspetti differenti, dalla frequenza cardiaca in tempo reale fino al V02 max, una statistica avanzata molto utile a chi attività fisica a livello agonistico. Le modalità sportive sono più di 100 e coprono tantissime attività differenti. Grazie allo sconto del 28% si approfitta del prezzo più basso di sempre e costa veramente poco.

Xiaomi Smart Band 7

Samsung TV Neo QLED 65"

Una super promo con pochi eguali. Questa settimana su Amazon troviamo questo smart TV Samsung da 65" con risoluzione 8K in offerta con uno sconto eccezionale del 65%. Il risparmio totale è di ben 3700€, una cifra incredibile per un televisore altrettanto incredibile. Si tratta, infatti, di uno dei migliori smart TV Samsung disponibili sul mercato, con un pannello 8K che anticipa il futuro. La qualità delle immagini è elevatissima e il sistema operativo assicura il massimo supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming.

Samsung TV Neo QLED 65 pollici

Smart TV Panasonic TX-42LZ800E

Le dimensioni compatte sono sicuramente una delle caratteristiche che contraddistingue questo smart TV Panasonic da 42". Televisore con pannello OLED che assicura neri profondissimi e una qualità dei colori e dei contrasti con pochi eguali. Su Amazon è disponibile al minimo storico con uno sconto di ben il 40% e si risparmiano 600€ sul prezzo di listino. Se vuoi spendere il giusto e avere il massimo della qualità, difficilmente troverai di meglio.

Panasonic TX-42LZ800E

iPad decima generazione

Torna al minimo storico l’iPad di decima generazione, l’ultimo lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. Il tablet economico di Apple è uscito completamento rinnovato da questo restyling: dimensioni più compatte, ma uno schermo ancora più grande che raggiunge una diagonale da 10,9". Per quanto riguarda il resto è il classico sinonimo di affidabilità: ottime prestazioni, super versatile e tecnologie di ultima generazione. Su Amazon lo troviamo con uno sconto che fa risparmiare quasi 100€.

iPad decima generazione

Oppo Enco Buds2

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth che assicura una buona qualità audio e che costino pochissimo, sono disponibili su Amazon le Oppo Enco Buds2 con uno sconto del 50% e le paghi meno di 25€. Si tratta di cuffie compatibili con qualsiasi smartphone e che hanno anche la cancellazione per la riduzione del rumore, sempre più richiesta dagli utenti. La batteria assicura un’autonomia prolungata e grazie alla gaming mode le puoi utilizzare anche per giocare ai tuoi videogame preferiti.

Oppo Enco Buds2

Lenovo IdeaPad 3

Continua l’ottima promo su questo Lenovo IdeaPad 3, un computer portatile pensato per il lavoro da remoto e per lo studio. Non ha le stesse prestazioni di un modello top di gamma, ma fa il suo e non crea problemi. Soprattutto è disponibile su Amazon con uno sconto top del 40% e lo si paga solamente 379€. Per un PC che ha uno schermo da 15,6", un processore Intel Core i3 di undicesima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 512GB è veramente poco. Non fatevi scappare questa super promo.

Lenovo IdeaPad 3

Ecovacs Deebot N8+

Doppio sconto imperdibile per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8+ dotato anche di stazione di svuotamento automatico, un accessorio sempre più utile e che fa veramente la differenza. Oltre allo sconto che troviamo in pagina è disponibile un ulteriore coupon del valore di 120€ che permette di risparmiare quasi il 40% su quello di listino. Il robot è in grado di mappare efficacemente l’abitazione, creare mappe multilivello e riconosce anche gli ostacoli presenti nell’abitazione. Puoi controllare tramite app oppure con l’assistente vocale Alexa.

Ecovacs Deebot N8+

Aspirapolvere Philips

Se non volete un robot aspirapolvere, questa settimana è in offerta anche questa scopa elettrica Philips con tecnologia PowerCyclone 5 che assicura una pulizia perfetta dell’abitazione. Aspira qualsiasi sostanza presente sul pavimento e grazie agli accessori inclusi nella confezione puoi pulire anche gli angoli più complicati. Con lo sconto disponibile oggi su Amazon diventa un vero affare: non fatevelo scappare.

Aspirapolvere Philips

De’ Longhi Perfetto Magnifica S

Minimo storico e super prezzo per la macchina per il caffè semi-professionale De’ Longhi Perfetto Magnifica S. Grazie allo sconto del 40% si risparmiano ben 200€ sul prezzo di listino. De’ Longhi Perfetto Magnifica S è una macchina per il caffè automatica con la quale poter utilizzare il caffè in grani o in polvere. Puoi preparare anche il cappuccino proprio come quello del bar grazie al dispositivo per miscelare vapore, aria e latte.

De’ Longhi Perfetto Magnifica S

Friggitrice ad aria Ardes

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici più amati degli ultimi mesi: la friggitrice ad aria. Questa settimana è disponibile questa modello della Ardes con uno sconto del 52% e lo si paga meno di metà prezzo. Ha una capacità abbastanza grande con cui poter preparare tantissimi cibi differenti per almeno 4-5 persone. La console dei comandi è molto intuitiva e puoi scegliere facilmente la modalità di cottura. Costa poco più di 50€ e difficilmente troverete un altro dispositivo con lo stesso rapporto qualità-prezzo.

Friggitrice ad aria Ardes