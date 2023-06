Amazon, con i coupon sconto questa settimana costa tutto pochissimo

Il caldo è oramai arrivato e la temperatura si è alzata anche su Amazon. Anche questa settimana troviamo tante promo interessanti su tantissimi prodotti differenti. Sul sito di e-commerce si affacciano anche le prime offerte per condizionatori portatili e ventilatori a piantana, tra i dispositivi tech più richiesti in questo periodo. Per combattere la calura estiva bisogna farsi trovare pronti e il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 che troviamo in offerta con uno sconto del 43% (risparmi ben 300€ sul prezzo di listino) fa esattamente al caso vostro. Così come il ventilatore a piantana smart disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Su Amazon è anche la settimana dei coupon: centinaia di prodotti di qualunque genere al minimo storico e con sconti che superano il 50%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le migliori promo disponibili in questi giorni sul sito di e-commerce: ecco quali sono.

Migliori offerte della settimana Amazon

Nella lista qui in alto trovate alcune delle migliori promo disponibili su Amazon questa settimana. Come sempre abbiamo selezionato prodotti molto differenti tra di loro e che coprono un’ampia varietà di prodotti: dagli smartphone, passando per smart TV e computer portatili, fino ad arrivare ai condizionatori portatili e ai ventilatori a piantana, dispositivi che in questo periodo sono molto richiesti. Inoltre, da questa settimana sul sito di e-commerce troviamo tantissimi coupon che permettono di risparmiare cifre importanti su molti accessori di utilizzo comune, come ad esempio adattatori USB da collegare al PC e caricatori wireless multiuso. Per scoprire il prezzo basta cliccare sul link qui in alto, mentre se volete approfondire le caratteristiche di ogni singolo prodotto, trovate qui in basso una breve descrizione. Buona lettura.

OFFERTE COUPON AMAZON

iPhone 14

Uno degli smartphone più desiderati degli ultimi mesi è in offerta al minimo storico e con uno sconto che si avvicina ai 200€. Di quale stiamo parlando? Logicamente dell’iPhone 14, l’ultima versione del telefono premium dell’azienda di Cupertino. Il modello che troviamo oggi in offerta è quello con memoria da 256GB, il taglio intermedio tra quelli disponibili. Per quanto riguarda le caratteristiche c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED e una luminosità elevatissima. Sotto la scocca è presente una versione potenziata del processore A15 Bionic per prestazioni fulminee in ogni momento e con ogni app. Il comparto fotografico è la solita garanzia, anche grazie ai due nuovi sensori posteriori da 12MP e alla nuova modalità Azione pensata appositamente per i video registrati in movimento.

iPhone 14

Galaxy A14

Nonostante l’offerta, il prezzo dell’iPhone non è alla portata di tutti. Per questo motivo vi proponiamo un altro dispositivo che non offre le stesse prestazioni, ma è altrettanto affidabile. Stiamo parlando del Galaxy A14 disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Smartphone lowcost dotato di uno schermo da 6,6" con risoluzione FullHD e luminosità elevata, adatto a qualsiasi tipologia di utilizzo. Il processore octa-core è dotato anche del modem per il 5G e la memoria da 128GB può essere aumentata fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Nella parte posteriore troviamo un ottimo comparto fotografico con tripla fotocamera e sensore principale da 50MP. La batteria da 5.000mAh assicura un’autonomia fino a fine giornata.

Galaxy A14

Suunto 9 Peak

Questa settimana su Amazon troviamo in promo tanti smartwatch Suunto, wearable pensati per gli amanti dello sport. Una delle offerte più interessanti riguarda il Suunto 9 Peak, sportwatch GPS molto sottile e leggero che assicura prestazioni top in qualsiasi situazione. La batteria è a lunga durata, impermeabile fino a 100 metri ed è in grado di misurare l’altitudine barometrica. Un orologio quindi adatto a chi ama fare le escursioni e andare alla scoperta dei sentieri di montagna. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 30% e si risparmiano 130€ sul prezzo di listino.

Suunto 9 Peak

Smart TV TCL 50"

Per acquistare un nuovo smart TV non è necessario spendere delle cifre esagerate: molto spesso basta aspettare la giusta offerta. Come quella che troviamo oggi su Amazon per il televisore smart TCL da 50" con risoluzione 4K. Grazie allo sconto top del 33% lo si paga meno di 300€: un prezzo difficilmente battibile. Design senza bordo, supporta la tecnologia HDR 10, Dolby Audio ed è compatibile sia con Alexa sia con Google Assistant. Essendo anche Google TV trovi tutte le piattaforme di video streaming e non avrai problemi a scegliere cosa vedere la sera a casa.

Smart TV TCL da 50 pollici

Stazione di ricarica wireless

Uno degli accessori più in voga degli ultimi mesi è la stazione di ricarica wireless. Oramai la maggior parte dei dispositivi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni è compatibile con questo standard di ricarica, molto più comodo rispetto al cavo USB-C. Oggi su Amazon troviamo in promo speciale con un coupon che ce lo fa pagare la metà questa stazione di ricarica 3 in 1 compatibile con tantissimi smartphone, cuffie e smartwatch. Design elegante e facile da utilizzare.

Stazione di ricarica wireless

Echo Buds seconda generazione

Tornano in offerta con uno sconto eccezionale le cuffie wireless di Amazon, le Echo Buds di seconda generazione. Oggi sono disponibili con uno sconto del 44% e risparmi più di 50€ sul prezzo di listino. Come tutti i prodotti Amazon hanno Alexa incorporata e basta un semplice comando vocale per attivare la riproduzione della propria playlist preferita oppure accendere le lampadine smart presenti in casa. Sono dotate delle migliori tecnologie presenti sul mercato, a partire dalla cancellazione attiva del rumore. Sono anche impermeabili, ideali da portare con sé quando si va a correre al parco.

Echo Buds seconda generazione

Computer portatile SGIN

Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda questo computer portatile SGIN che troviamo con uno sconto eccezionale del 76% e si risparmiano ben 1300€ sul prezzo di listino. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo. Si tratta di un laptop pensato per lo studio e per il lavoro: schermo da 15,6" con risoluzione FHD, 24GB di RAM e un SSD da 512GB. Quanto basta per assicurare ottime prestazioni in qualsiasi momento. Pesa anche poco (meno di 2 chilogrammi) e la batteria assicura un’autonomia prolungata.

Computer portatile SGIN

Adattatore USB C

Altro accessorio che non può mancare nello zaino è l’adattatore USB C da collegare al PC e che permette di aumentare il numero di porte USB, aggiungere l’HDMI, la porta ethernet e il lettore di schede SD/TF. Oggi troviamo in offerta con un coupon sconto del 50% questo modello che oggi costa pochissimo, meno di 15€. Dotato di una porta di uscita HDMI, una porta di ricarica veloce, 3 porte USB 3.0 e lo slot per le schede SD e TF. Difficile chiedere di più a questo prezzo: è da acquistare subito.

Adattatore USB C

Localizzatore GPS

Altra offerta con uno dei coupon speciali che troviamo questa settimana su Amazon. Riguarda il localizzatore GPS utilissimo da montare sull’auto o sul motociclo e che ci aiuta a ritrovarlo in caso di furo o smarrimento. Oggi è disponibile con un doppio sconto: un coupon del 50% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 30%. Il costo è veramente irrisorio ed è molto utile per chi parcheggia sempre all’aperto.

Localizzatore GPS

Trust Gaming GXT 1160 Vero

Una webcam professionale al costo di una webcam lowcost. Questa settimana troviamo la webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero in offerta con uno sconto eccezionale del 67% e la si paga meno di 20€. Compatibile con qualsiasi computer, la puoi utilizzare per le call di lavoro su Skype, Team, Zoom e qualsiasi altra piattaforma oppure per iniziare la carriera da streamer spendendo pochissimo per il setup. La qualità delle riprese è in FullHD. Da comprare subito.

Trust Gaming GXT 1160 Vero

YISORA Aspirapolvere Senza Fili

Un doppio sconto con prezzo incredibile. Su Amazon è disponibile questa scopa elettrica con un coupon sconto del valore di 210€ a cui aggiungere un ulteriore coupon che fa risparmiare un altro 50%. In questo modo si risparmiano quasi 400€ sul prezzo di listino e la si paga veramente poco. La puoi utilizzare in tanti modi differenti, grande potenza di aspirazione ed è adatta a qualsiasi tipo di pavimento. Ottima anche per raccogliere i peli degli animali.

YISORA Aspirapolvere Senza Fili

Lavatrice LG Serie V3

Un super risparmio che supera i 650€ per questa lavatrice ultra tech LG Serie V3 che sfrutta l’intelligenza artificiale per impostare il giusto programma di lavaggio e non rovinare i capi. Il cestello contiene fino a 10,5 Kg (adatta per famiglie numerose o per chi vuole fare pochi lavaggi durante la settimana) e ha ricevuto la certificazione tripla A. La trovi su Amazon con uno sconto del 53% e la puoi pagare anche in 12 rate da 46,50€ al mese a tasso zero.

Lavatrice LG Serie V3

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Chiudiamo questa guida all’acquisto con due prodotti che saranno utilissimi in questa calda estata: il condizionatore portatile e il ventilatore a piantana. Cominciamo con il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600, modello top a basso consumo e silenzioso che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 43% e si risparmiano ben 300€ su quello di listino. Facile da installare, è perfetto per stanze fino a 30 metri quadrati. Un affare da non farsi sfuggire.

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Ventilatore a piantana smart

Se non potete installare un condizionatore portatile, non dovete preoccuparvi: questo ventilatore a piantana è quello che fa per voi. Silenzioso, motore molto potente e a basso consumo e lo puoi comandare da remoto tramite il telecomando. Puoi scegliere tra 9 diverse velocità e le sette pale sprigionano tutta la loro forza. Questa settimana è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa risparmiare più del 30%. Un’occasione unica da non farsi sfuggire.

Ventilatore a piantana smart