IPhone 14 a prezzo stracciato e sconti fino al 70%: ecco le migliori offerta Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: ©believeinme33/123RF.COM

Ultima settimana del mese e come sempre Amazon ci riserva delle offerte shock da cogliere al volo. Per chiudere al meglio questo mese di giugno e dare il benvenuto all’estate, sul sito di e-commerce troviamo tante promo interessanti per un gran numero di prodotti. Sarà l’estate, sarà il caldo, ma è veramente possibile fare dei grossi affari su alcuni dei prodotti più desiderati degli utenti. Non stiamo parlando a caso, infatti da questa settimana trovi l’iPhone 14 Plus al prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Uno sconto di ben il 29% che ti fa risparmiare quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non finiscono qui le offerte esagerate disponibili questa settimana: noi di Libero Tecnologia come sempre abbiamo selezionato alcune delle migliori scegliendo tra prodotti tech (smartphone, tablet, smart TV) ed elettrodomestici smart che ci semplificano la vita.

Nella lista qui in basso trovate tutte le migliori offerte che abbiamo raccolto questa settimana: basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 24-30 giugno

Una lista piuttosto ricca, con offerte molto interessanti e che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Dell’iPhone 14 Plus abbiamo già parlato, ma non è l’unica offerta esclusiva disponibile questa settimana. Sempre in ambito smartphone è molto interessante la promo lancio disponibile per il nuovissimo realme GT 6T, smartphone uscito sul mercato da pochissimi giorni e disponibile con uno sconto di ben 150 euro. Telefono che assicura prestazioni elevate e che a questo prezzo è un vero best-buy. In ambito smart TV, invece, c’è l’ottimo televisore Samsung da 43 pollici con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Tra le altre offerte eccezionali di questa settimana c’è anche la friggitrice ad aria Electrolux con uno sconto del 58% e la paghi meno di 50 euro, la macchina per il caffè espresso De’Longhi Magnifica S che trovi con uno sconto del 42% e infine il condizionatore portatile Tristar in offerta a meno di metà prezzo. Soprattutto questa è un’offerta da cogliere al volo: uno degli elettrodomestici più desiderati di questo periodo a un prezzo alla portata di tutti.

Nella lista in lato trovi tutte le migliori offerte della settimana che abbiamo selezionato per te, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso c’è una breve descrizione tecnica e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta: buona lettura!

iPhone 14 Plus

Iniziamo con le marce alte. Da questa settimana su Amazon trovi l’iPhone 14 Plus in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 300 euro. Lo paghi 699 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese a tasso zero. Un’occasione da non farsi scappare: trovare un dispositivo Apple con uno sconto così elevato non è una cosa da tutti i giorni. Per quanto riguarda le caratteristiche del telefono, c’è poco da dire. Anche a più di un anno dall’uscita sul mercato, l’iPhone 14 Plus resta ancora uno degli smartphone più prestazionali presenti sul mercato. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, di un ottimo processore A15 Bionic e di 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore il classico sistema fotografico sviluppato da Apple con doppia fotocamera da 12 pollici che assicura foto e video di altissima qualità. Aggiornamenti costanti e le nuove funzionalità subito disponibili.

iPhone 14 Plus

realme GT 6T

In questi anni realme è riuscita a costruirsi una buona reputazione sul mercato italiano e lo ha fatto grazie a telefoni con ottime caratteristiche e con un prezzo alla portata di tutti. Questa settimana, però, è pronta a stupirci. Il merito è dell’offerta promo disponibile per il realme GT 6T, smartphone top di gamma da pochissimi giorni uscito sul mercato e protagonista di un’offerta eccezionale. Solo per pochissimo tempo lo trovi scontato del 27% e lo paghi 399,99 euro. Per uno smartphone dotato di un processore Snapdragon 7 Gen 3, 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna, uno schermo AMOLED LTPO da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità elevata è un prezzo stracciato. A cui aggiungere anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel realizzato da Sony, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. E per concludere, supporta la ricarica super rapida da 120 W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

realme GT 6T

Galaxy A25

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa settimana trovi il Galaxy A25 a un prezzo incredibile. Il telefono medio di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 45% e lo paghi solamente 175 euro. Un vero affare per un dispositivo super apprezzato dagli utenti e con caratteristiche anche interessanti. Con meno di 180 euro acquisti un telefono con schermo Super AMOLEd da 6,5 pollici, processore prestazionale, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). E per non farci mancare nulla c’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Trovare di meglio a questo prezzo e con questa affidabilità dei materiali è veramente un’impresa.

Galaxy A25

Cuffie lowcost

Ecco un accessorio che non può mai mancare nel vostro zaino. Stiamo parlando di questo paio di auricolari Bluetooth lowcost che questa settimana trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 76% e li paghi solamente 21,99 euro. Un risparmio considerevole e un prezzo alla portata di tutti per un paio di cuffie che assicurano un’ottima qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono dotate anche di un microfono integrato. Sono anche impermeabili e hanno un’autonomia fino a 36 ore. Un vero affare da non farsi scappare.

Cuffie lowcost

Mini ventilatore

Un altro dispositivo molto in voga in questo periodo dell’anno è il mini ventilatore da tavolo a batteria o USB. Questa settimana è disponibile con una promo eccezionale questo modello USB con luce LED integrata. Su Amazon lo trovi a un prezzo stracciato grazie al triplo sconto disponibile in pagina. Oltre a quello fisso del 20%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 10% e un buono sconto che fa scendere il prezzo del 40%. Sommando tutti questi sconti, alla fine lo paghi all’incirca 10 euro. Inoltre, acquistandone due ottieni uno sconto extra del 5%. Occupa pochissimo spazio, silenzioso ed è perfetto per la scrivania o per la camera da letto.

Mini ventilatore

Garmin fenix 7S

Passiamo a un’altra tipologia di dispositivi sempre molto ricercata dagli utenti: gli smartwatch. Questa settimana troviamo in promo l’ottimo Garmin fenix 7S, orologio smart super resistente e adatto agli amanti delle avventure all’aperto. Realizzato con materiali unici ha superato i test militari USA per la resistenza alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Ottimo schermo molto luminoso, a bordo trovi tantissime funzionalità speciale per il monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Grazie a più di 30 modalità sportive, hai a disposizione tutti gli sport che vuoi e un coach virtuale pronto a supportarti per migliorare le performance. La batteria ha una durata di circa 10 giorni e tra le funzionalità utili nella vita di tutti i giorni c’è l’app Garmin Pay che ti permette di pagare la spesa direttamente dal polso dello smartphone.

Garmin fenix 7S

Smart TV Samsung 43 pollici QE43Q65

Nella nostra guida settimanale alle migliori promo disponibili su Amazon non può mai mancare uno smart TV. Per l’occasione abbiamo scelto il televisore Samsung QE43Q65 con schermo 4K da 43 pollici. Un modello lowcost che oggi diventa un vero bestseller e il merito è dello sconto eccezionale del 47% che fa crollare il prezzo a 419,90 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un televisore con un ottimo processore Quantum 4K lite, immagini super definite con colori vivaci e naturali e sistema operativo che offre la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming. A bordo sono presenti anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per controllare il TV con la voce e anche gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Samsung 43 pollici

Microsoft Surface Laptop 5

Continuano le ottime offerte sui computer Microsoft. Da questa settimana è disponibile il Microsoft Surface Laptop 5, una delle migliori alternative ai computer Apple per chi è alla ricerca di un dispositivo pensato soprattutto per il lavoro e la produttività. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 899 euro e ne risparmi ben seicento. Le prestazioni sono davvero ottime grazie alla presenza di un processore Intel Evo di dodicesima generazione, 8 gigabyte di RAM e un SSD da ben 512 gigabyte. Schermo ad alta risoluzione da 13 pollici che lo rende anche compatto e leggero. Una soluzione ottimale per chi viaggia molto e porta sempre con sé il computer.

Microsoft Surface Laptop 5

Tablet jumper

Se siete alla ricerca di un tablet da divano a un prezzo stracciato, ecco la promo perfetta per voi. Su Amazon è disponibile il tablet jumper con schermo da 10 pollici, processore octa-core, 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte in super promo grazie al doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre a quello fisso del 46% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 40 euro per un prezzo finale di 122,44 euro. Minimo storico e prezzo più piccolo di sempre per questo ottimo tablet da divano con cui puoi vedere le tue serie TV e film preferiti, oppure leggere libri o lavorare su documenti e presentazioni.

Tablet jumper

Stampante Canon PIXMA

Ottima occasione per la stampante fotografica Canon PIXMA. Da questa settimana è disponibile con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 46,99 euro. Meno di 50 euro per una stampante che oltre a stampare foto, è anche in grado di fotocopiare e scansionare i documenti. Una periferica multifunzione che non può mancare in ufficio o nella tua abitazione. Approfittane subito: è una delle più vendute su Amazon e le scorte potrebbero terminare a breve.

Stampante Canon PIXMA

Lavatrice LG AI Serie R3

Amazon negli ultimi anni è diventato anche il luogo (virtuale) dove fare grandi affari per l’acquisto dei tuoi elettrodomestici. E lo dimostra l’offerta disponibile per la lavatrice LG AI Serie R3 con cestello da 9 chilogrammi e che sfrutta l’intelligenza artificiale per consumare meno acqua e corrente suggerendoti sempre il programma giusto con cui lavare i tuoi vestiti. Sul sito di e-commerce la trovi con uno sconto di ben il 50% e la paghi 500,83 euro, il punto più basso registrato in quest’ultimo periodo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 100,17 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le dimensioni slim la rendono perfetta per qualsiasi abitazione, anche in quelle dove lo spazio a disposizione è limitato.

Lavatrice LG AI Serie R3

De’Longhi Magnifica S

La macchina per il caffè espresso più venduta su Amazon. Stiamo parlando della De’Longhi Magnifica S protagonista di una delle migliori offerte della settimana. La trovi con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 299,99 euro e hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S è uno dei modelli più avanzati sul mercato e utilizza solamente caffè in polvere o a grani. Facile fa controllare, permette di preparare tante bevande differenti tra cui il cappuccino. Un affare per tutta la famiglia.

De’Longhi Magnifica S

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Sconto ottimo del 58% per la friggitrice ad aria Electrolux Create 5, disponibile su Amazon a soli 49,99 euro. Si tratta di un’ottima friggitrice ad aria compatta, perfetta per chi vive solo o per una famiglia di 2-3 persone. Puoi preparare diversi cibi in modo salutare e consumando anche pochissimo olio. Tramite l’interfaccia facile da utilizzare puoi impostare la temperatura e il timer. Grazie al design del cestello, è anche facile da pulire e puoi metterlo direttamente nella lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Condizionatore portatile Tristar

Ecco una delle migliori offerte di questa settimana. Su Amazon è disponibile il condizionatore portatile Tristar in offerta con uno sconto eccezionale del 54% e lo paghi solamente 181,20 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 36,24 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Climatizzatore portatile con una capacità di raffreddamento pari a 10.500BTU, perfetto per una stanza di 40-50 metri quadrati. Inoltre, svolge anche la funzione da deumidificatore. Classe energetica A e lo puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra.

Condizionatore portatile Tristar

Aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Chiudiamo con un elettrodomestico che non può mancare nella tua abitazione: la scopa elettrica senza filo. Su Amazon è in promo speciale il modello Rowenta X-Force 9.60 Animal Care, aspirapolvere lanciata da poco sul mercato e dotata di una grande potenza di aspirazione. Puoi scegliere tra quattro diverse modalità di utilizzo ed è in grado di arrivare anche negli angoli più complicati. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che illuminano il pavimento. Grazie all’offerta a tempo Amazon il prezzo scende a 199,99 euro con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare 130 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese.

Aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care