Amazon, le migliori offerte della settimana con sconti pazzeschi

Ultima settimana di giugno e ci avviciniamo sempre di più al Prime Day. Amazon, infatti, ha comunicato le date del suo evento estivo che si terrà dall’11 al 12 luglio. Come al solito saranno due giorni dedicati alle migliori offerte dell’estate con migliaia di dispositivi in offerta. Nel frattempo il sito di e-commerce ci ha già dato un assaggio di quello che sarà il Prime Day. Per tutti gli abbonati a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per tre mesi i servizi di Audible e Kindle Unlimited, e per ben quattro mesi Amazon Prime Music. Una promo interessantissima e senza nessun obbligo di rinnovo: potete disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a queste tre fantastiche offerte, abbiamo selezionato un’altra decina di promo tra smartphone, smartwatch ed elettrodomestici per la casa. Per scoprire i prodotti migliori basta cliccare sui link presenti nella lista qui in basso.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Nella lista che trovate qui in alto abbiamo raccolto le migliori offerte di questa settimana, divise come sempre per categoria di prodotto. Abbiamo cercato di scegliere i migliori prodotti per smartphone, smart TV, smartwatch, computer ed elettrodomestici. Abbiamo anche aggiunto le prime tre promozioni che Amazon ha lanciato per il Prime Day 2023, che si terrà dall’11 al 12 luglio. Riguardano tre dei migliori servizi Amazon: Audbile, Amazon Prime Music e Kindle Unlimited. Per tutti gli abbonati a Prime c’è la possibilità di provarli gratuitamente per alcuni mesi e poi decidere di disattivare l’abbonamento oppure di pagare la quota mensile. Per aprire la pagina prodotto basta cliccare sui link presenti qui in alto, se, invece, volete approfondire le loro caratteristiche basta leggere la breve descrizione che trovate qui in basso.

Amazon Prime Music, Kindle Unlimited e Audible: le offerte del Prime Day

Tre offerte da non farsi scappare. Fino al 7 luglio è possibile attivare tre tra i migliori servizi di Amazon gratis per un periodo di prova molto lungo: tra i tre e i quattro mesi. I tre servizi sono Amazon Prime Music, Kindle Unlimited e Audible. I requisiti per approfittare della promo sono semplici:

essere clienti Amazon Prime

non aver mai utilizzato la versione premium di questi servizi.

Per chi non lo sapesse, Amazon Prime Music è il servizio del gigante di Seattle dedicato alla musica in streaming, dove è possibile trovare anche tantissimi podcast, di cui alcuni in esclusiva. Audible, invece, è il servizio dedicato agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, con una libreria praticamente infinita. Kindle Unlimited, invece, permette l’accesso illimitato ai tantissimi libri e riviste disponibili per il lettore di e-book di Amazon. Per abbonarti velocemente basta cliccare sui tre link presenti qui in basso.

Redmi Note 11 Pro+

Tra i migliori smartphone in offerta questa settimana troviamo il Redmi Note 11 Pro Plus, dispositivo uscito sul mercato da oramai un paio di mesi ma che resta ancora super valido. Il merito è di una scheda tecnica che punta tutto sulle performance e lascia poco spazio alle cose inutili. Difficile chiedere di più a un dispositivo che costa meno di 300€: display di grandi dimensioni e super fluido, processore ad alte prestazioni con modem 5G, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Uno dei punti forti è sicuramente il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da ben 108MP. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Redmi Note 11 Pro+

Oppo A77

Se volete spendere un po’ di meno, troviamo questa settimana in offerta su Amazon l’Oppo A77. Stiamo parlando di un telefono medio di gamma disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% e che permette di risparmiare 110€ sul prezzo di listino. Dotato di uno schermo di 6,56" con refresh rate fino a 90Hz, di un buon processore e di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e fotocamera macro. La batteria da 5000mAh è uno dei punti forti dello smartphone che ti accompagna anche per due giorni con un utilizzo normale.

Oppo A77

Apple Watch SE di seconda generazione

Minimo storico per uno degli smartwatch più desiderati dagli utenti. Stiamo parlando dell’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost lanciata dall’azienda di Cupertino da circa un anno. Stiamo parlando di un orologio realizzato con ottimi materiali e che assicura funzionalità top, dal monitoraggio del sonno fino all’attività fisica. Rispetto al modello precedente è almeno il 20% più veloce. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Apple Watch SE di seconda generazione

Suunto 5 Peak

Continuano le offerte sugli oroligi smart Suunto, sportwatch con sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare diversi aspetti della tua attività fisica. Questo particolare modello che assicura oltre 100 ore di autonomia, monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e altri parametri vitali, informazioni molto importanti soprattutto quando si fa escursionismo o trekking. Le modalità sportive disponibili sono più di 80, tra cui la corsa, la bici e il nuoto. Tramite l’app Suunto puoi navigare e pianificare i percorsi da fare in base alle tue esigenze. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33%.

Suunto 5 Peak

Samsung TV Neo QLED 8K

Una delle migliori promo della settimana riguarda questo smart TV Samsung da 55" con tecnologia Neo QLED e risoluzione 8K. La qualità delle immagini è elevatissima e non potrebbe essere altrimenti, anche grazie al processore Neo Quantum 8K Lite che processa ogni singola immagine per renderla perfetta. Oltre alla qualità video, è eccezionale anche il comparto audio, grazie a l supporto al Dolby Atmos. A bordo troviamo il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di smart TV grazie al completo supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming come ad esempio Amazon Prime Video e Netflix. Questa settimana lo troviamo in offerta con uno sconto del 59% e si risparmiano 1300€ sul prezzo di listino.

Samsung TV Neo QLED 8K

Panasonic 65HX600

Pochi pezzi disponibili e il motivo è chiaro: lo sconto eccezionale a cui la troviamo oggi. Se siete alla ricerca di uno smart TV dalle dimensioni big e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi troviamo questo modello Panasonic da 65" con uno sconto di ben il 41% e lo si paga meno di 50o€. La qualità del pannello è elevata anche grazie alla risoluzione 4K. Il potente processore 4K Studio Colour Engine esalta la qualità delle immagini e permette di godersi ogni contenuto al meglio. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, supporta tutte le principali app per vedere film e serie TV in streaming.

Panasonic 65HX600

Computer portatile SGIN

Continuano le offerte eccezionali sui computer portatili SGIN. Questa settimana troviamo questo modello da 15,6" con processore prestazionale. 24GB di RAM e SSD da 512GB in offerta con uno sconto del 75% e si risparmiano 1200€ sul prezzo di listino. Si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare per un PC portatile su Amazon. Si adatta a tantissimi utilizzi differenti: lavorare mentre si è in viaggio oppure per studiare. Non fatevi scappare questa super opportunità.

Computer portatile SGIN

Oppo Enco Buds 2

Offerta sconvolgente per queste cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds 2. Oggi le troviamo con uno sconto del 60% e costano meno di 20€. Si tratta di un modello con ottime caratteristiche: riduzione del rumore, audio binaurale e qualità del suono elevatissima. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e hanno anche un’autonomia elevata. Inoltre è disponibile una modalità gaming pensata appositamente per gli amanti dei giochi.

Oppo Enco Buds 2

HP LaserJet M110we

In ufficio o a casa non può mai mancare la stampante. Si rivela sempre utile per stampare qualche documento personale o di lavoro. Su Amazon è disponibile questa HP LaserJet M110we con uno sconto di ben il 43% e costa praticamente la metà. Stampa molto velocemente e in bianco e nero. Grazie all’app HP Smart puoi anche mandare in stampa i file direttamente dallo smartphone o dal tablet. Un acquisto utilissimo.

HP LaserJet M110we

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+

Un doppio sconto imperdibile per questo ottimo robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 S+, modello con tecnologie top e che è dotato anche della stazione di svuotamento automatico. I sensori presenti sulla scocca permettono di mappare accuratamente ogni stanza dell’abitazione e di riconoscere i vari ostacoli presenti in giro. Tramite l’app per lo smartphone puoi personalizzare la pulizia dell’abitazione stanza per stanza. Supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google assistente. La batteria ha un’ottima autonomia che permette di pulire un’abitazione di circa 120 metri quadrati con una sola ricarica.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Per un caffè come quello del bar bisogna utilizzare una macchinetta semi-professionale, come questa De’Longhi Perfetto Magnifica S che oggi troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 40% che permette di risparmiare 200€ sul prezzo di listino. Si tratta di una macchina per il caffè che puoi utilizzare sia con quello in grani sia con quello in polvere e che permette anche di fare il cappuccino grazie al miscelatore a vapore. L’utilizzo è veramente molto semplice.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Una scopa elettrica 2 in 1 che oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare i pavimenti. Ecco una breve descrizione della Rowenta X-Force 11.60 Aqua, un’aspirapolvere che questa settimana troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 41% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Come tutte le migliori scope elettriche disponibili sul mercato è dotata di tecnologia ciclonica e di una grande potenza di aspirazione. Design flessibile per arrivare in qualsiasi angolo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero. Una promo da non farsi scappare.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Electrolux Comfort 600

Continua la super promo sul condizionatore portatile Electrolux Comfort 600. Lo troviamo ancora disponibile con uno sconto del 43% che permette di risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. Si tratta di un condizionatore molto potente e che puoi trasportare facilmente da stanza a stanza grazie alle rotelle presenti in basso. Lo puoi gestire facilmente tramite la console dei comandi presente in alto e impostare la temperatura che più ti aggrada. Il refrigerante utilizzato è il gas sostenibile R290, che riduce il potenziale di riscaldamento globale del condizionatore portatile del 99,8% rispetto ai condizionatori portatili che utilizzano R410a.

Electrolux Comfort 600

Moulinex Easy Fry Deluxe

Chiudiamo questa guida all’acquisto con uno degli elettrodomestici più amati dagli italiani: la friggitrice ad aria. Questa settimana troviamo in promo la Moulinex Easy Fry Deluxe con un doppio sconto che permette di risparmiare molto più del 50%. Un minimo storico eccezionale che non bisogna farsi scappare: si tratta di una friggitrice ad aria con ben 8 modalità di utilizzo preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) che permettono di cucinare praticamente qualsiasi cosa e in brevissimo tempo. Il modello è anche molto grande e permette di cucinare cibo per sei persone.

Moulinex Easy Fry Deluxe