I migliori regali di Natale sotto i 25 euro

Natale si avvicina e arriva quel momento dell’anno in cui cominciamo a chiederci: "Cosa regalo ad amici, parenti e colleghi di lavoro?". Le idee regalo di certo non mancano e sono disponibili per tutte le tasche, anche per chi non vuole spendere delle cifre enormi. D’altronde, è il pensiero quello che conta. E se abbiamo degli amici con la fissa per la tecnologia, allora trovare il regalo adatto a loro è veramente molto semplice.

Se il budget che avete a disposizione si aggira sui 25 – 30 euro, la lista delle idee regalo è veramente molto lunga. Non dovete stupirvi: anche con poche decine di euro si riescono ad acquistare prodotti e accessori molto interessanti e soprattutto utili nella vita di tutti i giorni. Sicuramente non riesci ad acquistare uno smartphone, ma alcuni accessori come cuffie Bluetooth o powerbank rientrano benissimo in questo range di spesa. Ma non solo. Grazie agli sconti natalizi di Amazon, puoi acquistare addirittura degli elettrodomestici per la cucina. Insomma, c’è un’idea regalo per ogni occasione. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune dei migliori regali per Natale 2023 spendendo meno di 25€.

Ti ricordiamo, inoltre, che per tutti gli acquisti fatti su Amazon in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi, quindi, acquistarli già adesso senza avere il timore di non aver tempo a sufficienza per rimandarli indietro. Quindi non perder tempo, e compra subito il regalo per Natale 2023.

Echo Pop ed Echo Dot

Partiamo subito con dei prodotti super acquistati in questo periodo dell’anno. Stiamo parlando rispettivamente dell’Echo Pop e dell’Echo Dot, due tra i tanti smart speaker lanciati da Amazon in questi anni. Si tratta di dispositivi fondamentali per tutti coloro che vogliono trasformare la loro abitazione in una smart home: ti permettono di controllare tutti gli altri device intelligenti presenti in casa con un semplice comando vocale. La differenza tra i due è principalmente legata alla qualità audio: l’Echo Dot ha degli altoparlanti leggermente più performanti. Infatti, all’occorrenza puoi anche utilizzarli come casse Bluetooth grazie al supporto completo a qualsiasi app di streaming.

L’Echo Pop è il più piccolo tra i due e in questi giorni è in offerta su Amazon con uno sconto del 65% e lo paghi solamente 19€. Disponibile in quattro colorazioni differenti.

Echo Pop

L’Echo Dot ha dimensioni leggermente più grandi e sempre per le promo di Natale Amazon lo trovi in super offerta con uno sconto del 62% e lo paghi solamente 24,99€. Disponibile in tre colorazioni differenti.

Echo Dot

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Spendendo meno di 25 euro è possibile fare un super regalo di Natale anche se hai un amico con la passione per la musica. Su Amazon trovi le cuffie Xiaomi Remi Buds 4 Lite in offerta con uno sconto del 39% e le paghi 17,79€. Oltre a trattarsi del minimo storico, è una super promo da non farsi scappare. La qualità audio è abbastanza buona, hanno la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale e un’autonomia fino a 20 ore. Il driver dinamico è da 12 millimetri. Sono anche resistenti all’acqua grazie alla certificazione IP54. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Oppo Enco Buds2

Sempre all’interno del budget di 25-30 euro trovi un’altra paio di cuffie Bluetooth. In questo caso si tratta delle Oppor Enco Buds2, modello molto in voga in questo periodo, come dimostrano gli oltre 4000 acquisti fatti su Amazon. Lo sconto si aggira sul 60% e costano 24,99€. Rispetto al modello Redmi la qualità audio è leggermente più alta e sono dotate anche di cancellazione del rumore durante le chiamate. Sono compatibili sia con dispositivi iOS sia Android. La batteria è a lunga durata.

Oppo Enco Buds2

Ordilend 10 in 1

Questo è un regalo per Natale molto particolare, ma che verrà apprezzato se avete un amico o un’amica con la mania per la pulizia. Su Amazon è disponibile il kit Ordilend 10 in 1 che ti permette di tenere pulito computer, smartphone, tablet, cuffie e tantissimi altri dispositivi tecnologici facendo pochissima fatica. Oggi lo trovi a un prezzo piccolissimo: meno di 13€. Spendi poco e acquisti un accessorio che non può che far felice chi lo riceve. Un’idea regalo originale e unica nel suo genere.

Ordilend 10 in 1

Power bank

Inutile dedicare un paragrafo per ogni power bank in offerta su Amazon a meno di 25 euro. Ne abbiamo selezionati alcuni e li abbiamo raccolti qui. Il power bank è oramai un accessorio che non può mancare nello zaino di qualsiasi persona che è tutto il giorno fuori per lavoro o che viaggia molto spesso. Se avete un amico o un parente con lo smartphone sempre scarico, allora il carica batterie portatile è quello che fa per lui. Su Amazon trovi diversi modelli che differiscono principalmente per la grandezza della batteria: scegliete quello che ritenete più utile.

Power bank mini da 10000mAh

Power bank Iniu da 10000mAh

Power bank wireless da 27000mAh

Chromecast con Google TV

Con il Chromecast si arriva al limite del budget previsto. Il dongle HDMI di Google è in offerta con uno sconto del 25% e costa 29,90€. A cosa serve? Si tratta di un apparecchio da collegare alla porta HDMI del televisore e lo trasforma in un super TV con i "poteri magici". Permette di installare qualsiasi tipo di applicazione, comprese tutte le più popolari piattaforme di video streaming. Inoltre, è dotato anche di un telecomando con Google Assistente integrato: basta un semplice comando vocale per cambiare app o per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Un regalo perfetto per Natale.

Chromecast con Google TV

Scheda microSD

Non è un regalo di Natale "comune", ma che sicuramente può piacere se hai un amico o un’amica fotografo o con la passione per l’avventura e utilizza delle action cam. Stiamo parlando della scheda microSD, accessorio fondamentale da avere se si esce a fare delle fotografie o a fare delle escursioni. Per Natale ne abbiamo selezionate due, entrambe con un prezzo inferiore ai 25€. La differenza principale è la memoria a disposizione. A voi la scelta.

Scheda microSD Samsung da 256GB

Kingston Select Plus da 128GB

TP-Link Tapo C200

Tra i dispositivi smart che rientrano in un budget di 25 euro ci sono anche le telecamere di sicurezza. Un regalo perfetto se hai un qualche conoscente che si è appena trasferito in una nuova abitazione, oppure se vuole migliorare la sicurezza in casa. Noi vi suggeriamo questa TP-Link Tapo C200, un modello super acquistato su Amazon e che rientra perfettamente nel budget. Ha tutto quello che si richiede a una telecamera lowcost: sensore con immagini in alta definizione, visione notturna, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale nel caso in cui il sensore di movimento noti qualcosa di anomalo. La puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Economica, facile da montare e configurare: il regalo perfetto per Natale.

TP-Link Tapo C200

Razer DeathAdder Essential

Avete degli amici con la passione per il gaming? Allora questa è l’idea regalo giusta per loro. Su Amazon trovi in offerta il mouse Razer DeathAdder Essential con un ottimo sensore ottico e con 5 pulsanti programmabili. Le forme sono ergonomiche non provi dolore nemmeno dopo tante ore di utilizzo. Lo trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 28% e lo paghi 28,99€. Acquistandone ottieni anche uno sconto extra del 5%.

Razer DeathAdder Essential

Ariete Crepes Maker Party Time e Ariete Waffle Maker Party Time

Doppia offerta Ariete per Natale. Su Amazon trovi due differenti elettrodomestici per la cucina firmati Ariete a un prezzo davvero piccolissimo. Entrami sono disponibili a 29,99€ e fai un super acquisto, oltre che a un super regalo di Natale. Stiamo parlando di Ariete Crepes Maker Party Time e Ariete Waffle Maker Party Time. Come avrete intuito dal nome, il primo elettrodomestico è una creperia e grazie alla griglia antiaderente realizzi delle crepes in pochissimi minuti. Incluse nella confezioni trovi anche le spatole e lo stendi impasto.

Ariete Crepes Maker Party Time

Il secondo elettrodomestico, invece, è una piastra per i waffle. Altrettando semplice da utilizzare, in pochi minuti cucini waffle per la colazione o la merenda. Due simpatiche idee regalo che renderanno felice il tuo amico o la tua amica con la passione per la cucina e i dolci.

Ariete Waffle Maker Party Time

Cecotec Rock’nGrill

Altra validissima idea regalo per questo Natale: una griglia elettrica per realizzare sandwich e toast in pochissimi minuti. Su Amazon trovi questo modello Cecotec in offerta con uno sconto del 41% e costa solamente 22,90€. Un prezzo mini per un ottimo elettrodomestico. Facile da pulire e da utilizzare. Il rivestimento in pietra Rockstone garantisce la massima sicurezza e la migliore pulizia; rivestimento ecologico, privo di PTFE, pfoa e altre sostanze tossiche.

Griglia Cecotec

Offerta bonus: cofanetto regalo smartbox

Chiudiamo questa guida con un prodotto che non è propriamente tecnologico, ma che rientra nel budget e che soprattutto è una delle idee regalo più gettonate sotto Natale. Stiamo parlando di questo cofanetto smartbox per un’entrata in una Spa per due persone. Un momento di puro relax da passare con il proprio partner o con un famigliare. Su Amazon lo trovi a soli 22,40€. Acquistalo subito.

Cofanetto smarbox