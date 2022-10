Offerte Esclusive Prime: le migliori Smart TV in sconto

Tra le tantissime Offerte Esclusive Prime di questa seconda giornata, che durano fino alla mezzanotte di oggi, abbiamo selezionato le migliori Smart TV 4K da 55 pollici. Si tratta sia di modelli entry level che di fascia media, alta e altissima. Il mercato delle Smart TV, infatti, ha modelli di tutti i prezzi e oggi, di sicuro, qualcuno potrà fare l’affare che attendeva da tempo: ci sono alcuni sconti fortissimi.

Le migliori Smart TV

La Smart TV Sony XR-55A90J Bravia XR da 55 pollici è un televisore del 2021 che ha ancora una scheda tecnica molto attuale e da top di gamma. Il processore, infatti, è il Cognitive Processor XR mentre il pannello è di tipo OLED da 55 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Con le tecnologie che ottimizzano il contrasto (XR OLED Contrast Pro) e che ottimizzano la fluidità (XR Motion Clarity) e il supporto ai formati HDR10, HLG e Dolby Vision, Sony ha dotato questa Smart TV di ogni caratteristica attesa su un prodotto di fascia premium.

Molto curato anche l’impianto audio con il suono che arriva direttamente dallo schermo poiché i 4 speaker sono stati collocati nel display: due altoparlanti stereo e due woofer per i bassi, per 60 watt totali. Sono supportati anche i formati DTS Digital Surround, Dolby Audio e Dolby Atmos.

La Smart TV Sony propone una tecnologia molto valida e per questo il prezzo di listino è molto elevato: 2.249 euro. Grazie allo sconto riservato agli abbonati Amazon Prime e valido fino alla mezzanotte di oggi, Sony XR-55A90J viene scontata a 1.699,99 euro (-24%, -550 euro).

Sony XR Bravia – Diagonale 55 pollici – Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

La Smart TV LG OLED55C24LA 4K da 55 pollici Serie C2 è un prodotto presentato pochi mesi fa sul mercato, con la tecnologia più recente a partire dal processore Alpha 9 Gen 5 e dal display OLED evo 4K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz a frequenza variabile (VRR).

Su questo modello sono disponibili le funzioni Brightness Booster e Dolby Vision Precision Detail di LG che migliorano notevolmente la qualità delle immagini. Il televisore dispone, per la connettività di 4 porte HDMI 2.1 di Google Assistant e Amazon Alexa e di tutte le app preinstallate per lo streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ (il sistema operativo è LG webOS).

Il prezzo di listino del televisore LG OLED evo C2 da 55 pollici non è per tutti: 2.099 euro. Grazie alle Offerte Esclusive Prime il prezzo è scontato crolla a 1.319 euro (-37%, -780 euro).

Smart TV LG OLED evo C2 – Diagonale 55 pollici – Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Chi ha adocchiato invece una Smart TV da 55 pollici ma con pannello miniLED può cogliere l’occasione e godersi lo sconto eccezionale su LG 55QNED816QA 4K da 55 pollici, con processore Alpha 7 Gen 5.

La tecnologia QNED di LG prevede la retroilluminazione miniLED e tecnologia NanoCell. Il risultato è che i colori sono molto definiti con una luminosità che resta uniforme su tutto il pannello, con una qualità dell’immagine che si avvicina all’OLED, ma con più luminosità. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

Tra le tecnologie evolute per migliorare ulteriormente la qualità segnaliamo il Filmmaker Mode, che consente di vedere i film così come sono girati dal regista, il Dynamic Tone Mapping, per migliorare il colore senza l’intervento dell’utente e il Motion Pro che elimina le scie nelle scene d’azione.

La Smart TV LG QNED 81 da 55 pollici ha un prezzo di listino piuttosto elevato, come tutte le miniLED: 1.199 euro. Con le Offerte Esclusive Prime, però, fino alla mezzanotte di oggi gli abbonato Amazon Prime la pagano solo 729 euro (-39%, -470 euro).

Smart TV LG QNED 81 – Diagonale 55 pollici – Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

La Smart TV Samsung Q60B QLED 4K UHD è un modello recentissimo con display da 55 pollici e processore Quantum 4K Lite, pannello LED e frequenza di aggiornamento da 50 Hz.

Questa Smart TV è un buon televisore entry level che offre tutte le funzioni base integrate da Samsung nei suoi prodotti incluse le app per lo streaming come Amazon Prime Video, Netflix e l’Hub di controllo Samsung per cercare più velocemente film anche con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Il prezzo di listino della Smart TV Q60B QLED 4K UHD da 55 pollici è di 949 euro che fino alla mezzanotte di oggi sono scontati per gli abbonati Amazon Prime grazie al Prime Day d’autunno a 679 euro (-28%, -270 euro).

Smart TV Samsung Q60B QLED 4K – Diagonale 55 pollici – Frequenza di aggiornamento di 50 Hz

L’ultima Smart TV selezionata è la Xiaomi F2 da 55 pollici. Questa Smart TV economica è stata portata sul mercato lo scorso maggio (quindi è recentissima) e nasce dalla collaborazione tra Xiaomi e Amazon. Infatti, la Smart TV Xiaomi TV F2 ha un primato, è la prima televisione con sistema operativo FireOS integrato, il medesimo delle Fire TV Stick di Amazon. Ciò significa, tra le altre cose, che ha tutte le funzionalità utili per gestire i dispositivi smart con la propria voce.

Questa Smart TV si comporta come un normale televisore con Fire TV Stick di Amazon connessa alla porta HDMI: è possibile installare centinaia di applicazioni, scaricandole da Amazon App Store, come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e tante altre. Si possono creare fino a 6 profili e ovviamente è integrato l’assistente vocale Amazon Alexa.

Il prezzo di listino della Smart TV da 55 pollici Xiaomi F2 da 55 pollici con sistema operativo Fire TV Stick di Amazon è molto competitivo: 499 euro. Grazie alle Offerte Esclusive Prime il prezzo scende a 399 euro (-20%, -100 euro).

Smart TV Xiaomi F2 – Diagonale 55 pollici – Frequenza di aggiornamento di 60 Hz

