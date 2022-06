Migliori smartphone sotto i 300 euro: attenti a Honor

Vi parliamo spesso di smartphone incredibilmente prestigiosi, il cui prezzo di vendita veleggia intorno ai 1000 €, ma la realtà è che i volumi principali, ovvero le vendite più corpose, vengono realizzati a cifre ben più basse, in particolare tra i migliori smartphone sotto i 300 €.

In particolare, tra i 200 e i 300 € sì concentrano gli acquisti più numerosi, quelli che sono in grado di spostare gli equilibri tra i diversi produttori di tecnologia: questa è la ragione per cui in quel segmento di prezzo si trovano decine e decine di modelli, che vanno a riempire ogni possibile posizionamento, a volte con differenze impercettibili nelle schede tecniche, che si traducono in pochi euro di oscillazione del costo.

Difficile orientarsi per scegliere il miglior smartphone sotto i 300 euro

Questa sovrabbondanza dell’offerta, con la tendenza a produrre molteplici varianti dello stesso modello, con cambiamenti che in alcuni casi sono difficili da cogliere e che, nella sostanza, non cambiano l’esperienza d’uso, rende molto complicato il compito di chi acquista nello scegliere il prodotto adatto alle proprie esigenze.

In linea di principio, possiamo senza dubbio rilevare che la qualità media in questo segmento di mercato è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, tracciando un solco invalicabile rispetto al passato, quando nella fascia low cost venivano venduti cellulari realizzati con gli scarti di magazzino o con tecnologie ormai obsolete.

Non bisogna illudersi: c’è una profonda differenza tra i modelli più costosi e quelli che vengono venduti a buon mercato, ma la percezione recente è che questa distanza si stia assottigliando: anche acquistando un cellulare di prezzo contenuto si possono scattare buone fotografie, si può avere una batteria con una durata sicuramente importante e fruire di un processore capace di fare qualunque cosa senza mai mostrare la corda.

I migliori smartphone sotto i 300 euro

Questa lunga premessa era necessaria per arrivare a raccontare Honor X8, uno smartphone che si acquista ad un prezzo molto competitivo, che ormai veleggia poco sopra i 200 €: quando abbiamo letto per la prima volta la sua scheda tecnica, abbiamo subito espresso qualche perplessità. In realtà, è bastato cominciare ad utilizzare questo smartphone per eliminare molti dei dubbi che avevamo prodotto partendo dall’analisi delle sue specifiche.

Questo è un fenomeno che può capitare, soprattutto quando ci si trova davanti ad aziende con profonda capacità di ottimizzazione dei prodotti e con un’esperienza di mercato di lunga data: Honor ha ereditato il reparto ricerca e sviluppo di Huawei, usa un’interfaccia utente collaudata ed è abituata a cercare il meglio dai suoi smartphone: la scelta di focalizzarsi su pochi modelli, anziché moltiplicare all’infinito le sue proposte, paga proprio da questo punto di vista. Ci sono dei limiti, come il supporto alle sole reti 4G, ma possiamo senza dubbio immaginare che per l’utenza tipica di questo prodotto non sia un problema.

Non è un caso se la maggior parte dei cellulari che vengono venduti tra i 200 e 300 € usano processori che supportano solo le reti 4G: esistono anche delle proposte che invece sono compatibili con il 5G, ma che impongono delle rinunce su altri fronti, come la qualità del display o la bontà della fotocamera. A proposito di fotocamera, Honor X8 ne ha 4, di cui 3 però sono solo "di rappresentanza": conta solo il sensore principale da 64 megapixel, che si comporta bene quando c’è molta luce, fatica un po’ invece nelle condizioni più difficili. Discreto anche il sensore frontale da 16 megapixel.

Tenevamo che la batteria da 4000 mAh potesse essere troppo piccola, in realtà garantisce un’ottima, anche se la ricarica da soli 22 W oggi segna il passo rispetto alla concorrenza che invece propone potenze molto più elevate per la ricarica e quindi dei tempi molto più ristretti per riempire la batteria.

Tra le valide alternative ti suggeriamo in questa stessa fascia di prezzo c’è sicuramente realme GT Master Edition, che ci riporta indietro di qualche mese ma rimane ancora perfettamente competitivo, anzi rappresenta probabilmente una delle migliori alternative in assoluto tra quelle disponibili in questa fascia di prezzo. Funziona con il 5G, ha un processore molto potente, un display AMOLED che garantisce fluidità al top, contiene una batteria molto capace.

Quando si parla di smartphone low cost di buona qualità, non può mancare Xiaomi, in questo caso con il suo Redmi Note 11 Pro, con la sua fotocamera da 108 mpx e una batteria che sembra non finire mai, grazie ai suoi 5.000 mAh. Ha un processore MediaTek, che a qualcuno potrebbe non piacere, ma in realtà funziona alla grande.

Tra le migliori proposte oggi disponibili sotto i 300 €, noi a distanza di oltre un anno inseriamo ancora Samsung Galaxy A52S, che è probabilmente uno dei super affari di casa Samsung: un ottimo display, la protezione certificata da acqua e polvere, la connettività con il 5G, una batteria capiente, cosa si potrebbe chiedere di più ad un cellulare? Al prezzo attuale, di gran lunga inferiore ai 300 €, è difficile trovare di meglio, anche perché il vantaggio di questo telefono sta nel suo sistema operativo. Pochi altri produttori garantiscono un’interfaccia utente così completa, pronta per interagire con tutto l’universo di Samsung.

Per i super appassionati di tecnologia, quelli che vogliono avere in tasca l’ultima frontiera dei cellulari, queste proposte non sono in grado di soddisfare la sete di innovazione: per la maggior parte degli utenti, quelli che vogliono semplicemente un prodotto pratico che permetta di telefonare, navigare in Internet, farsi guidare per strada e magari perdere un po’ di tempo sui social network, tutti i modelli che abbiamo suggerito sono un’ottima alternativa d’acquisto.

Bisogna però sempre ricordare che l’acquisto di uno smartphone è solo il primo passo è l’esperienza: chi garanzia viene assicurata? Che livello di assistenza viene fornito? Per quanti anni il cellulare verrà aggiornato e le sue funzioni verranno migliorate? Sono molte le domande da farsi prima di un acquisto, ecco perché la scheda tecnica non è tutto.